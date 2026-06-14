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Saugata Roy On Sudip Bandyopadhyay: 'মমতাকে ছেড়ে যাব না, ৩ দিন আগেও বলেছিল', সুদীপকে নিয়ে বিস্ফোরক সৌগত

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 14, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 02:21 PM IST

Saugata Roy: আজ বিকেল ৪টেয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে বৈঠকে বসবেন তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদরা। নৈশভোজে মিলিত হবেন বঙ্গভবনের কনফারেন্স হলে

সুদীপের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন1/6

সুদীপের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন

শেষপর্যন্ত সুদীপ বিরোধী শিবিরে। গতকাল শতাব্দী রায়ের সঙ্গে যান ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে। তার পরেই অমিত শাহর সঙ্গে সাক্ষাত।  মমতার অতি ঘনিষ্ঠ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নৈতিকতা নিয়ে এবার মুখ খুললেন সৌগত রায়।-তথ্য-প্রবীর চক্রবর্তী

৩ দিন আগেও বলেছিল...2/6

৩ দিন আগেও বলেছিল...

সুদীপের বিরোধী হয়ে যাওয়া নিয়ে সৌগত রায় বলেন, ৩ দিন আগেও আমায় বলেছিল দল বদল করবে না। মমতাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না। বিজেপির অপারেশন লোটাসের ফাঁদে পা দিয়েছেন। -তথ্য-প্রবীর চক্রবর্তী

ব্যক্তিগত স্বার্থে দলত্যাগ3/6

ব্যক্তিগত স্বার্থে দলত্যাগ

বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ আরও বলেন,  সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থে সুদীপরা দল ছাড়ছেন। নীতি নৈতিকতা কোথায়? কোন মহান আদর্শ নিয়ে বিজেপির দিকে ছুটছে? -তথ্য-প্রবীর চক্রবর্তী

বঙ্গ ভবনে নৈশ ভোজ4/6

বঙ্গ ভবনে নৈশ ভোজ

আজ বিকেল ৪টেয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে বৈঠকে বসবেন তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদরা। নৈশভোজে মিলিত হবেন বঙ্গভবনের কনফারেন্স হলে। এনিয়ে সৌগত রায় বলেন, যারা বিজেপির আনুকুল্য পাচ্ছেন তাদের সম্পর্কে সৌগত বলেন, বিজেপির থেকে এখন অনেক কিছু পেয়েছে। ফলে ডিনার, লাঞ্চ, ব্রেকফাস্ট এখন সবই হবে। দলের কঠিন সময় রীতি নৈতিকতা বিসর্জন দেব, মেরুদন্ড সোজা থাকবে না এগুলো কোন আদর্শ? -তথ্য-প্রবীর চক্রবর্তী

ইন্দিরা গান্ধী5/6

ইন্দিরা গান্ধী

ইন্দিরা গান্ধীর কথা টেনে সৌগত রায় বলেন, হেরে যাওয়ার পর ৩ বছরের মধ্যে আবার ফিরে এসেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। দেশের রাজনীতিতে আমি অনেক কিছুই দেখেছি।  -তথ্য-প্রবীর চক্রবর্তী

আইনি নেটিস পাইনি6/6

আইনি নেটিস পাইনি

কাকলি ঘোষ দস্তিদার মারাত্মক অভিযোগ করেছেন। এনিয়ে সৌগত রায় বলেন, কাকলি ঘোষ দস্তিদার এর ছেলের কোন আইনি নোটিস আমি পাইনি। পেলে জানাব। তবে শুনেছি ছেলের বারাসাত লোকসভা নির্বাচন থেকে দাঁড়ানোর প্রত্যাশা ছিল। -তথ্য-প্রবীর চক্রবর্তী

TAGS:
Sudip Bandyopadhyay
Saugata Roy

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