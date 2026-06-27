/FACT CHECK: ১০ বছর পর আবার নোটবন্দি নিয়ে তোলপাড় দেশ? মহাত্মা গান্ধীর ছবি দেওয়া সব নোট বাতিল?

Mahatma Gandhi Series Monetization: ২০০৫ সালের আগে ছাপানো মহাত্মা গান্ধী সিরিজের ভারতীয় মুদ্রা বা নোটগুলি কি পুরোপুরি বাতিল হতে চলেছে? সম্প্রতি সমাজমাধ্যম ও বিভিন্ন মহলে ছড়িয়ে পড়া এমন একটি খবরে সাধারণ মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে তীব্র আতঙ্ক। অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করছিলেন যে, দেশে কি আবারও নোটবন্দি বা ডিমোনেটাইজেশনের মতো কোনও পরিস্থিতি তৈরি হতে চলেছে?
সম্প্রতি একটি বিভ্রান্তিকর খবরের জেরে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ায়। দাবি করা হচ্ছিল, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (RBI) বা কেন্দ্রীয় সরকার ২০০৫ সালের আগে বাজারে আসা মহাত্মা গান্ধী সিরিজের সমস্ত নোটের ব্যবহার আইনিভাবে বন্ধ করে দিচ্ছে।
২০১৬ সালের নোটবন্দির ধকল এবং পরবর্তীতে ২,০০০ টাকার নোট প্রত্যাহারের অভিজ্ঞতার কারণে সাধারণ মানুষ স্বাভাবিকভাবেই এই খবরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ঘরে জমানো পুরনো নোটের ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নিয়ে তৈরি হয় চরম সংশয়।
উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রক্ষিতে ব্যাংকের তরফ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এই ধরনের খবরের কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। বিষয়টি আসলে নতুন কিছু নয়, বরং একটি নিয়মিত প্রক্রিয়ার অংশ।
২০০৫ সালের আগে মুদ্রিত মহাত্মা গান্ধী সিরিজের সমস্ত নোট এখনও সম্পূর্ণ আইনি বৈধ (Legal Tender)। অর্থাৎ, বাজারে এই নোট দিয়ে কেনাকাটা বা লেনদেন করার ক্ষেত্রে কোনও আইনি বাধা নেই।
ব্যাংকের নীতি অনুযায়ী, পুরনো এবং জীর্ণ হয়ে যাওয়া নোটগুলিকে নিয়মিতভাবে বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়। ২০০৫ সালের আগের নোটগুলিতে আধুনিক নোটের তুলনায় নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য (Security Features) কিছুটা কম রয়েছে।
সেই কারণে আরবিআই ব্যাঙ্কগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে যাতে এই নোটগুলি সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, এবং এগুলি যেন নতুন করে এটিএম বা ব্যাঙ্ক কাউন্টারের মাধ্যমে বাজারে আর না ছাড়া হয়।
আপনার কাছে থাকা নোটটি ২০০৫ সালের আগের না পরের, তা চেনার একটি অত্যন্ত সহজ উপায় রয়েছে। ২০০৫ সাল এবং তার পরবর্তী সময়ে মুদ্রিত সমস্ত ভারতীয় নোটের উল্টো পিঠের (Reverse Side) ঠিক নিচের দিকে মাঝ বরাবর স্পষ্ট অক্ষরে নোটটি ছাপানোর বছর (যেমন: 2005, 2012, 2018 ইত্যাদি) লেখা থাকে।
কিন্তু ২০০৫ সালের আগে তৈরি হওয়া নোটগুলির পেছনে এই ধরনের কোনও সাল বা বছর উল্লেখ থাকে না। যদি আপনার নোটে কোনও সাল লেখা না থাকে, তবেই সেটি প্রাক-২০০৫ সিরিজের নোট।
সাধারণ মানুষের এই উদ্বেগ দূর করে আসল সত্যটি সামনে এনেছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এই মুহূর্তে প্রাক-২০০৫ সালের নোট সম্পূর্ণ বন্ধ বা বাতিল করার মতো কোনও পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি।
ব্যাংকের তরফ থেকে সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করে বলা হয়েছে, পুরনো নোট নিয়ে অযথা আতঙ্কিত হওয়ার বা গুজব ছড়ানোর কোনও কারণ নেই।
আপনার কাছে যদি এই ধরনের কোনও নোট থেকে থাকে, তবে আপনি নিকটবর্তী যে কোনও সরকারি বা বেসরকারি ব্যাংকের শাখায় গিয়ে বিনামূল্যে এবং কোনও শর্ত ছাড়াই তা বদলে নতুন নোট নিয়ে নিতে পারেন।
সর্বোপরি, এই প্রক্রিয়াটি জাল নোট রুখতে এবং দেশের মুদ্রাব্যবস্থাকে আরও সুরক্ষিত করতে আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনেই করা হয়।
তাই কোনও প্রকার গুজবে কান না দিয়ে ব্যাংকের অফিসিয়াল বিবৃতির ওপর ভরসা রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।