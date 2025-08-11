English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Sealdah-Esplanade Metro: চালু হচ্ছে শিয়ালদহ থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত মেট্রো? আগামী সপ্তাহেই এই রুটের উদ্বোধন....!

Kolkata Mtero: আগামী সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী হাতে শিয়ালদহ থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত মেট্রো উদ্বোধন হওয়ার সম্ভাবনা। ইতিমধ্যে হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত ট্রেন চলছে। অন্যদিকে শিয়ালদহ থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত ট্রেন চলছে। কিন্তু...  

| Aug 11, 2025, 07:00 PM IST
1/8

হাওড়া ময়দান- সেক্টর ফাইভ মেট্রো রুট

Howrah maidan-Sector v Metro Route

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: অবশেষে কি চালু হতে চলেছে শিয়ালদহ থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত মেট্রো? সূত্রের খবর আগামী সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী হাতে শিয়ালদহ থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত মেট্রো উদ্বোধন হওয়ার সম্ভাবনা।  

2/8

হাওড়া ময়দান- সেক্টর ফাইভ মেট্রো রুট

Howrah maidan-Sector v Metro Route

ইতিমধ্যে হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত ট্রেন চলছে। অন্যদিকে শিয়ালদহ থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত ট্রেন চলছে। কিন্তু মাঝের বউবাজার অংশে কাজ করার সময় একাধিকবার সমস্যা তৈরি হয়েছে।   

3/8

হাওড়া ময়দান- সেক্টর ফাইভ মেট্রো রুট

Howrah maidan-Sector v Metro Route

বউবাজার অংশ ট্রেন চলাচলের জন্য ইতিমধ্যেই তৈরি। ওই অংশে ট্রেন চালানোর দিয়েছেন রেলওয়ে সেফটি কমিশনার। 

4/8

হাওড়া ময়দান- সেক্টর ফাইভ মেট্রো রুট

Howrah maidan-Sector v Metro Route

ওই অংশ দিয়েই বারে বারে জল বেরিয়েছে। ওই অংশকে সুরক্ষিত করবার জন্য কংক্রিট টানেলের ভিতরে লোহার পাত বসানো হয়েছে।

5/8

হাওড়া ময়দান- সেক্টর ফাইভ মেট্রো রুট

Howrah maidan-Sector v Metro Route

এই অংশের উদ্বোধন হয়ে গেলে হাওড়া ময়দান থেকে সরাসরি চলে যাওয়া যাবে সেক্টর ফাইভে। এদিকে হাওড়া ময়দান-এসপ্ল্যানেড রুটের মেট্রো যাত্রীদের জন্য সুখবর।

6/8

হাওড়া ময়দান- সেক্টর ফাইভ মেট্রো রুট

Howrah maidan-Sector v Metro Route

১১ অগাস্ট থেকে ৩ রুটে এগিয়ে আসছে প্রথম মেট্রোর সময়। হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড রুটে এবার থেকে প্রথম মেট্রো মিলবে ৭টার বদলে সাড়ে ৬টায়। 

7/8

হাওড়া ময়দান- সেক্টর ফাইভ মেট্রো রুট

Howrah maidan-Sector v Metro Route

পাশাপাশি শিয়ালদহ থেকে সেক্টর-ফাইভ পর্যন্ত ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর গ্রিন লাইন ওয়ানে ২০ মিনিট এগিয়ে আসবে প্রথম মেট্রোর সময়। 

8/8

হাওড়া ময়দান- সেক্টর ফাইভ মেট্রো রুট

Howrah maidan-Sector v Metro Route

আপ ডাউন মিলিয়ে সোম থেকে শনি গ্রিন লাইন-১-এ বর্তমানে ১০৬টি পরিষেবা মেলে। তা বাড়িয়ে ১০৮টি করা হয়েছে। তবে শেষ মেট্রো ছাড়ার সময়ে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। রবিবার কোনও পরিষেবা পাওয়া যাবে না। 

পরবর্তী
অ্যালবাম

Jaya Ahsan: 'অনেকদিনই একসঙ্গে আছি...', প্রেমেই আছেন জয়া আহসান! প্রেমিক কে?

পরবর্তী অ্যালবাম

Jaya Ahsan: &#039;অনেকদিনই একসঙ্গে আছি...&#039;, প্রেমেই আছেন জয়া আহসান! প্রেমিক কে?

Jaya Ahsan: 'অনেকদিনই একসঙ্গে আছি...', প্রেমেই আছেন জয়া আহসান! প্রেমিক কে?

Jaya Ahsan: 'অনেকদিনই একসঙ্গে আছি...', প্রেমেই আছেন জয়া আহসান! প্রেমিক কে? 9
Crorepati Beggar: ভিক্ষা করেই মাসে ৬০-৭৫ হাজার! মুম্বইতে দেড় কোটির ২ ফ্ল্যাট! মোট সম্পত্তি জানলে লজ্জা পাবেন আপনিও...

Crorepati Beggar: ভিক্ষা করেই মাসে ৬০-৭৫ হাজার! মুম্বইতে দেড় কোটির ২ ফ্ল্যাট! মোট সম্পত্তি জানলে লজ্জা পাবেন আপনিও...

Crorepati Beggar: ভিক্ষা করেই মাসে ৬০-৭৫ হাজার! মুম্বইতে দেড় কোটির ২ ফ্ল্যাট! মোট সম্পত্তি জানলে লজ্জা পাবেন আপনিও... 7
Siliguri Boys School: স্কুলে দিতে হবে দাদাগিরি ট্যাক্স! কথা না-শোনায় সহপাঠীকে বেদম মার ক্লাস এইটের ছাত্রের... ভাইরাল ভিডিয়ো

Siliguri Boys School: স্কুলে দিতে হবে দাদাগিরি ট্যাক্স! কথা না-শোনায় সহপাঠীকে বেদম মার ক্লাস এইটের ছাত্রের... ভাইরাল ভিডিয়ো

Siliguri Boys School: স্কুলে দিতে হবে দাদাগিরি ট্যাক্স! কথা না-শোনায় সহপাঠীকে বেদম মার ক্লাস এইটের ছাত্রের... ভাইরাল ভিডিয়ো 7
Indian Railways Announces 20% Discount: ভারতীয় রেলের জ্যাকপট, বিরাট ছাড়ে কাটুন টিকিট, নিত্যযাত্রীরা এখনই জানুন বিশদে...

Indian Railways Announces 20% Discount: ভারতীয় রেলের জ্যাকপট, বিরাট ছাড়ে কাটুন টিকিট, নিত্যযাত্রীরা এখনই জানুন বিশদে...

Indian Railways Announces 20% Discount: ভারতীয় রেলের জ্যাকপট, বিরাট ছাড়ে কাটুন টিকিট, নিত্যযাত্রীরা এখনই জানুন বিশদে... 7