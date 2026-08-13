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রাজ্যের মহিলাদের এবার ৫০,০০০ টাকা দেবে সরকার? প্রথমে ২০,০০০! পরে ৩ কিস্তিতে ১০,০০০ করে

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 13, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 06:29 PM IST

Government giving Rs 50000 to women: বিরাট পরিকল্পনা সরকারের! উদ্দেশ্য একটাই মহিলাদের আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি তাঁদের স্বনির্ভর করে তোলা ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা।

৫০,০০০ টাকা দেবে সরকার? 1/8

৫০,০০০ টাকা দেবে সরকার?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিরাট খবর! রাজ্যের মহিলাদের এবার ৫০,০০০ টাকা দেবে সরকার? ভোটের আগে দেবে ২০,০০০ টাকা। পরে ৩ কিস্তিতে ১০,০০০ করে!

মহিলাদের আর্থিক সহায়তা2/8

মহিলাদের আর্থিক সহায়তা

২০২৭ উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের আগেই যোগী সরকার রাজ্যের মহিলাদের জন্য মোট ৫০,০০০ টাকার আর্থিক সহায়তা দিতে চলেছে বলে খবর। 

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য3/8

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

যে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল মহিলাদের আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি তাঁদের স্বনির্ভর করে তোলা ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা।

মোট ৪ বারে দেওয়া হবে টাকা4/8

মোট ৪ বারে দেওয়া হবে টাকা

তবে এই ৫০,০০০ টাকা পুরোটা একবারে না দিয়ে মোট ৪ বারে দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের। প্রথমে ভোটের আগেই অ্যাকাউন্টে ঢুকবে ২০,০০০ টাকা! 

কারা এই সুবিধা পাবেন?5/8

কারা এই সুবিধা পাবেন?

তারপর বাকি ৩০,০০০ টাকা সমান তিন কিস্তিতে- ১০,০০০ টাকা করে দেওয়ার পরিকল্পনা। কারা এই সুবিধা পেতে পারেন? 

অনগ্রসর মহিলাদের অগ্রাধিকার 6/8

অনগ্রসর মহিলাদের অগ্রাধিকার

অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর মহিলাদের অগ্রাধিকার দেওয়ার সম্ভাবনা। তফসিলি জাতি-উপজাতি ও BPL তালিকাভুক্ত মহিলাদের এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে খবর।

বার্ষিক ১২ লাখ টাকা পর্যন্ত7/8

বার্ষিক ১২ লাখ টাকা পর্যন্ত

পাশাপাশি, বার্ষিক ১২ লাখ টাকা পর্যন্ত আয়সম্পন্ন পরিবারের মহিলাদেরও এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে।

চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায়8/8

চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায়

তবে এই প্রস্তাবিত প্রকল্পটি নিয়ে এখনও শীর্ষ স্তরে আলোচনা চলছে। চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে প্রকল্পটি।

TAGS:
Yogi Government giving Rs 50000 to women

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