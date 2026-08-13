/রাজ্যের মহিলাদের এবার ৫০,০০০ টাকা দেবে সরকার? প্রথমে ২০,০০০! পরে ৩ কিস্তিতে ১০,০০০ করে

Government giving Rs 50000 to women: বিরাট পরিকল্পনা সরকারের! উদ্দেশ্য একটাই মহিলাদের আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি তাঁদের স্বনির্ভর করে তোলা ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিরাট খবর! রাজ্যের মহিলাদের এবার ৫০,০০০ টাকা দেবে সরকার? ভোটের আগে দেবে ২০,০০০ টাকা। পরে ৩ কিস্তিতে ১০,০০০ করে!
২০২৭ উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের আগেই যোগী সরকার রাজ্যের মহিলাদের জন্য মোট ৫০,০০০ টাকার আর্থিক সহায়তা দিতে চলেছে বলে খবর।
যে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল মহিলাদের আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি তাঁদের স্বনির্ভর করে তোলা ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা।
তবে এই ৫০,০০০ টাকা পুরোটা একবারে না দিয়ে মোট ৪ বারে দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের। প্রথমে ভোটের আগেই অ্যাকাউন্টে ঢুকবে ২০,০০০ টাকা!
তারপর বাকি ৩০,০০০ টাকা সমান তিন কিস্তিতে- ১০,০০০ টাকা করে দেওয়ার পরিকল্পনা। কারা এই সুবিধা পেতে পারেন?
অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর মহিলাদের অগ্রাধিকার দেওয়ার সম্ভাবনা। তফসিলি জাতি-উপজাতি ও BPL তালিকাভুক্ত মহিলাদের এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে খবর।
পাশাপাশি, বার্ষিক ১২ লাখ টাকা পর্যন্ত আয়সম্পন্ন পরিবারের মহিলাদেরও এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে।
তবে এই প্রস্তাবিত প্রকল্পটি নিয়ে এখনও শীর্ষ স্তরে আলোচনা চলছে। চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে প্রকল্পটি।