Wing Commander Namansh Syal: শহিদ নামাংশের স্ত্রীও IAF পাইলট! ছেলেকে হারিয়ে কথা হারিয়েছে মায়ের, পারফরম্যান্সের ভিডিয়ো দেখতে বসেই বাবা পান ছেলের মৃত্যুসংবাদ...

Wing Commander Namansh Syal: শহিদ নামাংশের স্ত্রীও IAF পাইলট! ছেলেকে হারিয়ে কথা হারিয়েছে মায়ের, পারফরম্যান্সের ভিডিয়ো দেখতে বসেই বাবা পান ছেলের মৃত্যুসংবাদ...
Tejas Crashed at Dubai Air Show: ১৬ বছরের সঙ্গী! একসঙ্গেই আকাশে ওড়ার স্বপ্ন দেখা! একসঙ্গেই এতদিন দেশরক্ষার কাজে ব্রতী ছিলেন দুজনে। ভারতীয় বায়ুসেনার উইং কমান্ডার নামাংশ সিয়াল ও তাঁর স্ত্রী আফসানা ((Wing Commander Namansh Syal Wife IAF pilot too))। ২১ নভেম্বরের অভিশপ্ত দুপুরে উড়ান থামল নামাংশের। দুবাইয়ে এয়ার শোয়ের মহড়া (19th Dubai Air Show) চলাকালীন ভেঙে পড়ে ভারতীয় বায়ুসেনার 'উড়ন্ত ছোরা' তেজস (Tejas Crashed at Dubai Air Show)। আর তাতেই প্রাণ হারিয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনার ৩৫ বছরের অফিসার, উইং কমান্ডার নামাংশ সিয়াল (Wing Commander Namansh Syal)।
হিমাচলের কাংড়ার বাসিন্দা ছিলেন নামাংশ। ঘরের ছেলের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ কাংড়াও। তবে তাঁর সাহসের জন্য গর্বিত কাংড়াবাসী। উইং কমান্ডার নামাংশ সিয়ালের মৃত্যুতে প্রথম শোকপ্রকাশ করে টুইট করেন হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু। তিনি বলেন, হিমাচলবাসী নামাংশ সিয়ালকে দেশসেবায় নিবেদিতপ্রাণ একজন অফিসার হিসেবে মনে রাখবে। যিনি তাঁর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন।
