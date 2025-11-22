Wing Commander Namansh Syal: শহিদ নামাংশের স্ত্রীও IAF পাইলট! ছেলেকে হারিয়ে কথা হারিয়েছে মায়ের, পারফরম্যান্সের ভিডিয়ো দেখতে বসেই বাবা পান ছেলের মৃত্যুসংবাদ...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Tejas Crashed at Dubai Air Show: ১৬ বছরের সঙ্গী! একসঙ্গেই আকাশে ওড়ার স্বপ্ন দেখা! একসঙ্গেই এতদিন দেশরক্ষার কাজে ব্রতী ছিলেন দুজনে। ভারতীয় বায়ুসেনার উইং কমান্ডার নামাংশ সিয়াল ও তাঁর স্ত্রী আফসানা ((Wing Commander Namansh Syal Wife IAF pilot too))। ২১ নভেম্বরের অভিশপ্ত দুপুরে উড়ান থামল নামাংশের। দুবাইয়ে এয়ার শোয়ের মহড়া (19th Dubai Air Show) চলাকালীন ভেঙে পড়ে ভারতীয় বায়ুসেনার 'উড়ন্ত ছোরা' তেজস (Tejas Crashed at Dubai Air Show)। আর তাতেই প্রাণ হারিয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনার ৩৫ বছরের অফিসার, উইং কমান্ডার নামাংশ সিয়াল (Wing Commander Namansh Syal)।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ ও ব্যতিক্রমী সার্ভিস রেকর্ডের জন্য পরিচিত ছিলেন উইং কমান্ডার নামাংশ সিয়াল। হায়দরাবাদ বিমানঘাঁটিতে ছিল তাঁর পোস্টিং। তাঁর স্ত্রী আফসানাও ভারতীয় বায়ুসেনার একজন অফিসার। তিনিও IAF-র পাইলট। বর্তমানে একটি কোর্সের জন্য কলকাতায় ছিলেন বলে খবর।

১৬ বছরের বিবাহিত জীবন ছিল উইং কমান্ডার নামাংশ সিয়াল ও আফসানার। ২১ নভেম্বরের অভিশপ্ত দুপুরে হঠাৎই ছন্দপতন! এক মুহূর্তে ছারখার সাজানো সুখের সংসার! পাইলট দম্পতির ৫ বছরের এক মেয়েও রয়েছে। 

উইং কমান্ডার নামাংশ সিয়ালের বাবা, জগননাথ সিয়ালও একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনা অফিসার। তিনি ভারতীয় সেনার মেডিক্যাল কর্পসে ছিলেন। পরে তিনি হিমাচল প্রদেশের শিক্ষা দফতরে অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত হন। তেজস ভেঙে ছেলের মৃত্যুর খবর তিনি-ই প্রথম দেখেন।  

ইউটিউবে দুবাই এয়ার শোয়ের ভিডিয়ো দেখছিলেন তিনি। সেইসময় তিনি-ই প্রথম তেজস ভেঙে পড়ার খবর দেখেন। জগননাথ সিয়াল জানিয়েছেন, ইউটিউব ও টেলিভিশনে এয়ার শোয়ে তাঁর পারফরম্যান্স দেখার জন্য ছেলে নামাংশ-ই বলে গিয়েছিলেন তাঁকে। আর সেই ইভেন্টের ভিডিয়ো দেখার সময়ই জানতে পারেন দুঃসংবাদ!

দুর্ঘটনার সময় উইং কমান্ডার নামাংশ সিয়ালের মা বীণা দেবী হায়দরাবাদেই ছিলেন। ছেলে ও বউমার সঙ্গে দেখা করতেই তিনি হায়দরাবাদে যান। এই ঘটনার পর সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছেন মা বীণা দেবী। কথা বলার মতো অবস্থাতেও নেই তিনি। একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত শহিদ নামাংশ সিয়ালের মা। 

ছোট থেকেই পাইলট হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন নামাংশ। পাইলট হয়ে দেশসেবা করতে চাইতেন নামাংশ। হামিরপুর জেলার সৈনিক স্কুল থেকে পড়াশোনা করেছিলেন শহিদ উইং কমান্ডার।

হিমাচলের কাংড়ার বাসিন্দা ছিলেন নামাংশ। ঘরের ছেলের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ কাংড়াও। তবে তাঁর সাহসের জন্য গর্বিত কাংড়াবাসী। উইং কমান্ডার নামাংশ সিয়ালের মৃত্যুতে প্রথম শোকপ্রকাশ করে টুইট করেন হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু। তিনি বলেন, হিমাচলবাসী নামাংশ সিয়ালকে দেশসেবায় নিবেদিতপ্রাণ একজন অফিসার হিসেবে মনে রাখবে। যিনি তাঁর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন।

ভারতীয় বায়ুসেনার তরফেও বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে যে, নিজের প্রাণের তোয়াক্কা করেননি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। অসংখ্য মানুষের জীবন বাঁচিয়ে দিয়েছেন উইং কমান্ডার নামাংশ সিয়াল। দেশ একজন সাহসী ও দক্ষ পাইলটকে হারাল। প্রসঙ্গত, দুর্ঘটনার কারণ এখনও অজানা। দুর্ঘটনার পরই কারণ অনুসন্ধানে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে IAF।

