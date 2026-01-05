English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Bengal Weather Update: বাংলার মাটিতে এই সিজনে মাইনাস ৫!!! কলকাতার হাতায় ৭°! তুষারবৃষ্টির আশঙ্কা! সূর্যাস্তের পরই...ভয়ংকর...

Bengal Winter Weather Updates: কলকাতায় পরশু রাতের তাপমাত্রা ছিল ১৫.২ ডিগ্রি। গতকাল রাতের তাপমাত্রা নামল ১২.৫ ডিগ্রিতে-- যা এই সময়ের স্বাভাবিকের তুলনায় ২ ডিগ্রি কম। পরশু দিনের তাপমাত্রা ছিল ২৩.৪ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা নেমেছিল ১৯.২ ডিগ্রিতে। যা এই সময়ের স্বাভাবিকের তুলনায় ৬ ডিগ্রি কম।

| Jan 05, 2026, 09:45 AM IST
বড়সড় পতন

অয়ন ঘোষাল: ভেলকি দেখাতে শুরু করল শৈত্যবলয় 'পাহাড়ি'। পূর্বাভাস অনুযায়ীই ৫ জানুয়ারি থেকে বড়সড় পতন ঘটল পশ্চিমবঙ্গের রাতের তাপমাত্রার।   

২ ডিগ্রি কম

কলকাতায় পরশু রাতের তাপমাত্রা ছিল ১৫.২ ডিগ্রি। গতকাল রাতের তাপমাত্রা নেমে এল ১২.৫ ডিগ্রিতে-- যা এই সময়ের স্বাভাবিকের তুলনায় ২ ডিগ্রি কম।  

স্বাভাবিকের তুলনায় ৬ ডিগ্রি কম

কলকাতায় পরশু দিনের তাপমাত্রা ছিল ২৩.৪ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা নেমে এল ১৯.২ ডিগ্রিতে। যা এই সময়ের স্বাভাবিকের তুলনায় ৬ ডিগ্রি কম।  

পারদ নামল মাইনাসে

কৃষ্ণনগর ৯ ডিগ্রি। দার্জিলিং পার্বত্যে ২ ডিগ্রি। মানেভঞ্জন, সন্দাকফু, ধোত্রে-সহ রাজ্যের উঁচু পার্বত্য এলাকায় পারদ নামল মাইনাস ৩ থেকে মাইনাস ৫ ডিগ্রিতে। পশ্চিমাঞ্চলের বাঁকুড়া পুরুলিয়ায় তাপমাত্রা ঘোরাফেরা করছে ৬ থেকে ৮ ডিগ্রিতে।

শৈত্যবলয়ে

আলিপুর ১২.৫ ডিগ্রি। সল্টলেক ১১ ডিগ্রি। বারাকপুর ১১.৬ ডিগ্রি। ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত এই শৈত্যবলয়ের প্রভাব গোটা রাজ্য জুড়ে পরিলক্ষিত হবে। সূর্যাস্তের পর থেকেই অনুভূত হবে কাঁপুনি দেওয়া ঠান্ডা।  

রাতের পারদ ১-এর ঘরে

অন্তত ১১ জানুয়ারি ভোর পর্যন্ত কিছু কিছু জেলায় রাতের পারদ ১-এর ঘরে নেমে যেতে পারে। বীরভূম ৫ থেকে ৯ ডিগ্রি। মুর্শিদাবাদ ৬ থেকে ৯ ডিগ্রি। পূর্ব বর্ধমান ৬ থেকে ৯ ডিগ্রি। নদীয়া ৫ থেকে ৯ ডিগ্রি। বাঁকুড়া ৬ থেকে ৯ ডিগ্রি। হাওড়া ৭ থেকে ১১ ডিগ্রি। উত্তর ২৪ পরগনা ৭ থেকে ১১ ডিগ্রি। দক্ষিণ ২৪ পরগনা ৮ থেকে ১২ ডিগ্রি এবং কলকাতা ৯ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে পারে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত।

তুষার-বৃষ্টি

সান্দাকফু ঘুম ধোত্রে চটকপুর অঞ্চলে, আজ, সোমবার রাতে তুষারপাত বা তুষার-বৃষ্টির সম্ভবনা। চরম শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা রাজধানী দিল্লি পঞ্জাব চণ্ডীগড় হরিয়ানা রাজস্থানে। অতি ঘন কুয়াশার সতর্কতা ওড়িশা উত্তর প্রদেশ উত্তরাখণ্ড পঞ্জাব হরিয়ানা হিমাচল প্রদেশে।  

