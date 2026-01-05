Bengal Weather Update: বাংলার মাটিতে এই সিজনে মাইনাস ৫!!! কলকাতার হাতায় ৭°! তুষারবৃষ্টির আশঙ্কা! সূর্যাস্তের পরই...ভয়ংকর...

Bengal Weather Update: বাংলার মাটিতে এই সিজনে মাইনাস ৫!!! কলকাতার হাতায় ৭°! তুষারবৃষ্টির আশঙ্কা! সূর্যাস্তের পরই...ভয়ংকর...
Bengal Winter Weather Updates: কলকাতায় পরশু রাতের তাপমাত্রা ছিল ১৫.২ ডিগ্রি। গতকাল রাতের তাপমাত্রা নামল ১২.৫ ডিগ্রিতে-- যা এই সময়ের স্বাভাবিকের তুলনায় ২ ডিগ্রি কম। পরশু দিনের তাপমাত্রা ছিল ২৩.৪ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা নেমেছিল ১৯.২ ডিগ্রিতে। যা এই সময়ের স্বাভাবিকের তুলনায় ৬ ডিগ্রি কম।
বড়সড় পতন
২ ডিগ্রি কম
স্বাভাবিকের তুলনায় ৬ ডিগ্রি কম
পারদ নামল মাইনাসে
শৈত্যবলয়ে
রাতের পারদ ১-এর ঘরে
অন্তত ১১ জানুয়ারি ভোর পর্যন্ত কিছু কিছু জেলায় রাতের পারদ ১-এর ঘরে নেমে যেতে পারে। বীরভূম ৫ থেকে ৯ ডিগ্রি। মুর্শিদাবাদ ৬ থেকে ৯ ডিগ্রি। পূর্ব বর্ধমান ৬ থেকে ৯ ডিগ্রি। নদীয়া ৫ থেকে ৯ ডিগ্রি। বাঁকুড়া ৬ থেকে ৯ ডিগ্রি। হাওড়া ৭ থেকে ১১ ডিগ্রি। উত্তর ২৪ পরগনা ৭ থেকে ১১ ডিগ্রি। দক্ষিণ ২৪ পরগনা ৮ থেকে ১২ ডিগ্রি এবং কলকাতা ৯ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে পারে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত।
তুষার-বৃষ্টি
