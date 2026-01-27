IMD Issues Yellow Alert For Rain In Delhi-NCR: ওয়েদারের বড় আপডেট! ধেয়ে আসছে আকাশ কালো করে শিলাবৃষ্টি, সঙ্গে তুলকালাম ঠান্ডা! জারি লাল সতর্কতা...

IMD Issues Yellow Alert For Rain In Delhi-NCR: ওয়েদারের বড় আপডেট! ধেয়ে আসছে আকাশ কালো করে শিলাবৃষ্টি, সঙ্গে তুলকালাম ঠান্ডা! জারি লাল সতর্কতা...
IMD Weather Update for Delhi: গত পাঁচ বছরের মধ্যে শীতলতম প্রজাতন্ত্র দিবস কাটানোর পর, আজ ২৭ জানুয়ারি, ২০২৬-এ রাজধানী দিল্লি ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়ায় এক আমূল পরিবর্তনের পূর্বাভাস মিলেছে। ভারতের আবহাওয়া বিভাগ (IMD) দিল্লি-এনসিআর (NCR) অঞ্চলের জন্য 'ইয়োলো অ্যালার্ট' জারি করেছে এবং বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে।
'পশ্চিমী ঝঞ্ঝা'
বায়ুদূষণে সাময়িক স্বস্তি
দিল্লির বায়ুমানের (AQI) পরিস্থিতি মঙ্গলবার সকালে বেশ উদ্বেগজনক ছিল। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (CPCB)-এর তথ্য অনুযায়ী, সকাল ৮টায় দিল্লির গড় বায়ুমান সূচক ছিল ২৯৪, যা 'খারাপ' (Poor) পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। তবে আশা করা হচ্ছে, বৃষ্টি নামলে বাতাসে জমে থাকা ধূলিকণা ও দূষকগুলো ধুয়ে যাবে, যার ফলে বায়ুমানের উন্নতি হবে।
নাগরিকদের জন্য সতর্কতা
