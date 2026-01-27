English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • IMD Issues Yellow Alert For Rain In Delhi-NCR: ওয়েদারের বড় আপডেট! ধেয়ে আসছে আকাশ কালো করে শিলাবৃষ্টি, সঙ্গে তুলকালাম ঠান্ডা! জারি লাল সতর্কতা...

IMD Issues Yellow Alert For Rain In Delhi-NCR: ওয়েদারের বড় আপডেট! ধেয়ে আসছে আকাশ কালো করে শিলাবৃষ্টি, সঙ্গে তুলকালাম ঠান্ডা! জারি লাল সতর্কতা...

IMD Weather Update for Delhi: গত পাঁচ বছরের মধ্যে শীতলতম প্রজাতন্ত্র দিবস কাটানোর পর, আজ ২৭ জানুয়ারি, ২০২৬-এ রাজধানী দিল্লি ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়ায় এক আমূল পরিবর্তনের পূর্বাভাস মিলেছে। ভারতের আবহাওয়া বিভাগ (IMD) দিল্লি-এনসিআর (NCR) অঞ্চলের জন্য 'ইয়োলো অ্যালার্ট' জারি করেছে এবং বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে।  

| Jan 27, 2026, 05:49 PM IST
1/10

'পশ্চিমী ঝঞ্ঝা'

এই আবহাওয়ার পরিবর্তনের মূল কারণ একটি শক্তিশালী 'পশ্চিমী ঝঞ্ঝা' (Western Disturbance), যা এই মরসুমের দ্বিতীয় প্রধান সিস্টেম। এর প্রভাবে এই অঞ্চলে ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।  

2/10

তাপমাত্রার পতন ও শীতল দিন

মঙ্গলবার সকালে শহরটি হালকা কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে।   

3/10

তাপমাত্রার পতন ও শীতল দিন

বৃষ্টির কারণে এবং আকাশ মেঘলা থাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে ১৮-১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস-এ নেমে আসতে পারে।   

4/10

তাপমাত্রার পতন ও শীতল দিন

এর ফলে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ঠান্ডা অনুভূত হতে পারে। আবহাওয়াবিদদের মতে, সকাল থেকে রাতের মধ্যে এক বা একাধিকবার বৃষ্টি হতে পারে।  

5/10

বায়ুদূষণে সাময়িক স্বস্তি

দিল্লির বায়ুমানের (AQI) পরিস্থিতি মঙ্গলবার সকালে বেশ উদ্বেগজনক ছিল। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (CPCB)-এর তথ্য অনুযায়ী, সকাল ৮টায় দিল্লির গড় বায়ুমান সূচক ছিল ২৯৪, যা 'খারাপ' (Poor) পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। তবে আশা করা হচ্ছে, বৃষ্টি নামলে বাতাসে জমে থাকা ধূলিকণা ও দূষকগুলো ধুয়ে যাবে, যার ফলে বায়ুমানের উন্নতি হবে।  

6/10

তাপমাত্রার পতন ও শীতল দিন

বায়ুমানের কিছুটা উন্নতি এবং বৃষ্টির পূর্বাভাসের কথা মাথায় রেখে 'কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট' (CAQM) দিল্লি-এনসিআর থেকে 'গ্র্যাপ স্টেজ-৩' (Stage III) বিধি নিষেধ প্রত্যাহার করে নিয়েছে।   

7/10

তাপমাত্রার পতন ও শীতল দিন

তবে শীতের মরসুমের কথা মাথায় রেখে এবং পরিস্থিতি যাতে ফের বিগড়ে না যায়, সেজন্য সাধারণ মানুষকে 'গ্র্যাপ স্টেজ-১ ও ২'-এর নিয়মাবলী কঠোরভাবে মেনে চলার অনুরোধ জানানো হয়েছে।  

8/10

নাগরিকদের জন্য সতর্কতা

বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার কারণে রাস্তাঘাটে জল জমে ট্রাফিক জ্যাম বা যাতায়াতে সমস্যা হতে পারে।

9/10

নাগরিকদের জন্য সতর্কতা

তাই বাসিন্দাদের বাইরে বেরোনোর সময় ছাতা সাথে রাখা এবং সাবধানে যাতায়াত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।  

10/10

নাগরিকদের জন্য সতর্কতা

আগামী ৩০ জানুয়ারি থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে আরও একটি নতুন আবহাওয়া সিস্টেম সক্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা এই অস্থির শীতকালীন আবহাওয়ায় আগামী সপ্তাহান্ত পর্যন্ত জারি রাখতে পারে।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Silver and Gold Price massive hike: আজ ফের রুপোলি রেকর্ড! কেন এই অগ্নিমূল্য? ১ তারিখ বাজেটের পর আরও আকাশছোঁয়া সোনা-রুপো? বিশেষজ্ঞরা বলছেন...

পরবর্তী অ্যালবাম

Silver and Gold Price massive hike: আজ ফের রুপোলি রেকর্ড! কেন এই অগ্নিমূল্য? ১ তারিখ বাজেটের পর আরও আকাশছোঁয়া সোনা-রুপো? বিশেষজ্ঞরা বলছেন...

Silver and Gold Price massive hike: আজ ফের রুপোলি রেকর্ড! কেন এই অগ্নিমূল্য? ১ তারিখ বাজেটের পর আরও আকাশছোঁয়া সোনা-রুপো? বিশেষজ্ঞরা বলছেন...

Silver and Gold Price massive hike: আজ ফের রুপোলি রেকর্ড! কেন এই অগ্নিমূল্য? ১ তারিখ বাজেটের পর আরও আকাশছোঁয়া সোনা-রুপো? বিশেষজ্ঞরা বলছেন... 13
India’s longest Iron Age Spear Discovered: ঘড়ির কাঁটা ঘুরল ৫৩০০ বছর আগে, ভারতে লৌহ যুগের দীর্ঘতম বর্শা উদ্ধার! মাটি ফুঁড়ে আসতেই হাড়হিম...

India’s longest Iron Age Spear Discovered: ঘড়ির কাঁটা ঘুরল ৫৩০০ বছর আগে, ভারতে লৌহ যুগের দীর্ঘতম বর্শা উদ্ধার! মাটি ফুঁড়ে আসতেই হাড়হিম...

India’s longest Iron Age Spear Discovered: ঘড়ির কাঁটা ঘুরল ৫৩০০ বছর আগে, ভারতে লৌহ যুগের দীর্ঘতম বর্শা উদ্ধার! মাটি ফুঁড়ে আসতেই হাড়হিম... 10
Next DGP of West Bengal: কে হবেন পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী ডিজি? রাজীব কুমারের উত্তরসূরি হিসেবে ৩ নাম...

Next DGP of West Bengal: কে হবেন পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী ডিজি? রাজীব কুমারের উত্তরসূরি হিসেবে ৩ নাম...

Next DGP of West Bengal: কে হবেন পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী ডিজি? রাজীব কুমারের উত্তরসূরি হিসেবে ৩ নাম... 9
Tv Actress Adrija Roy: দক্ষিণী রীতিতে বাগদান সারলেন ছোটপর্দার জনপ্রিয় মুখ অদ্রিজা রায়! অভিনেত্রীর মনের মানুষটি কে?

Tv Actress Adrija Roy: দক্ষিণী রীতিতে বাগদান সারলেন ছোটপর্দার জনপ্রিয় মুখ অদ্রিজা রায়! অভিনেত্রীর মনের মানুষটি কে?

Tv Actress Adrija Roy: দক্ষিণী রীতিতে বাগদান সারলেন ছোটপর্দার জনপ্রিয় মুখ অদ্রিজা রায়! অভিনেত্রীর মনের মানুষটি কে? 8