Bengal Weather Update: উইকেন্ডে শীতের ঝোড়ো ব্যাটিং! ১০ ডিগ্রির নীচে নামতে পারে পারদ, লেটেস্ট আপডেট...

Bengal Weather Update: উইকেন্ডে শীতের ঝোড়ো ব্যাটিং! ১০ ডিগ্রির নীচে নামতে পারে পারদ, লেটেস্ট আপডেট...
West Bengal Weather Update: কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গে এই উইকেন্ডে শেষবারের মতো শীতের আমেজ অনুভূত হবে। রাতের তাপমাত্রা কলকাতায় ১৪–১৫ ডিগ্রি এবং পশ্চিমের জেলাগুলিতে ১০–১৩ ডিগ্রির কাছাকাছি নামতে পারে।
পারদ পতন
অয়ন ঘোষাল: চার দিন পর ফের কলকাতায় রাতের পারদ নামল ১৪-এর ঘরে। চলতি শীতের মরশুমের এটাই লাস্ট ইনিংস। কলকাতায় গতকাল রাতের তাপমাত্রা ১৪.৪ ডিগ্রি। যা এই সময়ের স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় আড়াই ডিগ্রি কম। কাল দিনের তাপমাত্রা ছিল ২৬.৫ ডিগ্রি। যা এই সময়ের স্বাভাবিকের তুলনায় ২ ডিগ্রি কম। বেশি রাতে এবং খুব ভোরে শীতের আমেজ সোম মঙ্গলবার পর্যন্ত। আগামী সপ্তাহ শেষ হলে রাজ্যের দক্ষিণবঙ্গে শীত বলে আর কোনওকিছুর অস্তিত্ব থাকবে না।
ঘন কুয়াশার সতর্কতা
পশ্চিমী ঝঞ্ঝা
দক্ষিণবঙ্গের আপডেট
উইকেন্ডে শীতের আমেজ বাড়ল। কাল রবিবার রাতের মধ্যে আরও দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমতে পারে দক্ষিণবঙ্গের কোনও কোনও জেলাতে। রবিবার পর্যন্ত কলকাতায় ১৪ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে তাপমাত্রা। উপকূলের ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ১৩ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। পশ্চিমের জেলার তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রির কাছাকাছি নেমে যেতে পারে। ১১ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে পশ্চিমের বেশিরভাগ জেলার তাপমাত্রা। হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা বিক্ষিপ্তভাবে দক্ষিণবঙ্গে। কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম জেলার কিছু অংশে। আজ ও কাল সকালে এই জেলাগুলিতে কুয়াশার সম্ভাবনা একটু বেশি থাকবে। কলকাতা-সহ বাকি জেলাতে সকালের দিকে হালকা কুয়াশার সামান্য সম্ভাবনা।
উত্তরবঙ্গের আপডেট
উত্তরে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা আপাতত থাকছে না। সব জেলাতেই বেশ কিছু এলাকায় হালকা/মাঝারি মানের কুয়াশার সম্ভাবনা। আগামী ৩ থেকে ৪ দিন হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই। উত্তরবঙ্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার কোন হেরফের নেই আগামী চার পাঁচ দিন। একই রকম আবহাওয়া থাকবে। রবিবার পর্যন্ত দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় ৫ থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তরবঙ্গের উপরের দিকে কালিম্পং-সহ সমতলের জেলাতে ১০ থেকে ১২ ডিগ্রির মধ্যে তাপমাত্রা থাকবে। মালদা সহ নিচের দিকের জেলাতে ১৩ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।
কলকাতার আপডেট
ভিন রাজ্য
