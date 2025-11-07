English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bengal weather update: আবহাওয়ায় বড় পরিবর্তন! হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা পড়তে চলেছে এখনই রাজ্যে...দুয়ারে শীতকাল?

তথাগত চক্রবর্তী: রাজ্য জুড়ে ঝড়বৃষ্টি অতীত। এ বার পারদপতনের পালা। হেমন্তের মধ্যগগনেই আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়ে দিল, রাজ্যের উত্তর এবং দক্ষিণে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা কমতে শুরু করবে শীঘ্রই। পাওয়া যাবে শীতের আমেজ। এমনিতে সারা রাজ্যে এখন আবহাওয়া থাকবে শুকনো। কোথাও বিক্ষিপ্ত বা সামান্য বৃষ্টির সম্ভাবনাও নেই। বঙ্গোপসাগরের উপর আপাতত নেই কোনও নিম্নচাপের ভ্রুকুটি। যে নিম্নচাপ অঞ্চলটি ছিল, তা শক্তি হারিয়েছে। ফলে মৎস্যজীবীদের জন্য যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, তা তুলে নেওয়া হয়েছে।

| Nov 07, 2025, 05:16 PM IST
আগামি দু তিন দিনে সারা রাজ্যের তাপমাত্রা ৩ থেকে ৪° কমবে।

পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাগুলিতে আগামী এক সপ্তাহ শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে।

শুধুমাত্র দার্জিলিংয়ে হালকা বৃষ্টি আজ  দুই জায়গায় হতে পারে। বাকি উত্তরবঙ্গেও শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে আগামী সাতদিন। 

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে সকালের দিকে আগামীকাল থেকে হালকা কুয়াশা হওয়ার সম্ভাবনা। 

রাতের তাপমাত্রা তিন চার দিনে তিন থেকে চার ডিগ্রি  কমার সম্ভাবনা।

কলকাতা পরিষ্কার আকাশ আগামী তিন দিনের কলকাতা তাপমাত্রা অনেকটাই কমবে। 

তিন চার দিনের মধ্যে কলকাতা তাপমাত্রা উনিশ ডিগ্রিতে নামার সম্ভাবনা। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।  

পশ্চিমের জেলাগুলিতেও তিন থেকে চার ডিগ্রি তাপমাত্রা কমবে আগামী তিন চার দিনে।

