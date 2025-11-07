Bengal weather update: আবহাওয়ায় বড় পরিবর্তন! হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা পড়তে চলেছে এখনই রাজ্যে...দুয়ারে শীতকাল?

Bengal weather update: আবহাওয়ায় বড় পরিবর্তন! হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা পড়তে চলেছে এখনই রাজ্যে...দুয়ারে শীতকাল?
তথাগত চক্রবর্তী: রাজ্য জুড়ে ঝড়বৃষ্টি অতীত। এ বার পারদপতনের পালা। হেমন্তের মধ্যগগনেই আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়ে দিল, রাজ্যের উত্তর এবং দক্ষিণে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা কমতে শুরু করবে শীঘ্রই। পাওয়া যাবে শীতের আমেজ। এমনিতে সারা রাজ্যে এখন আবহাওয়া থাকবে শুকনো। কোথাও বিক্ষিপ্ত বা সামান্য বৃষ্টির সম্ভাবনাও নেই। বঙ্গোপসাগরের উপর আপাতত নেই কোনও নিম্নচাপের ভ্রুকুটি। যে নিম্নচাপ অঞ্চলটি ছিল, তা শক্তি হারিয়েছে। ফলে মৎস্যজীবীদের জন্য যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, তা তুলে নেওয়া হয়েছে।
