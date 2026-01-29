SIR in Bengal: SIR শুনানিতেই ভয়ংকর প্রতারণা! রাতারাতি অ্যাকাউন্ট থেকে গায়েব টাকা! সর্বস্বান্ত মহিলারা...

SIR in Bengal: SIR শুনানিতেই ভয়ংকর প্রতারণা! রাতারাতি অ্যাকাউন্ট থেকে গায়েব টাকা! সর্বস্বান্ত মহিলারা...
SIR in Bengal: মালদহের নারায়ণপুর চর থেকে ৩৪ মহিলা শুনানির জন্য হাজির হন মানিকচক ব্লক অফিসে। অভিযোগ, দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার সময়ে স্মার্ট কার্ড করে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে তাঁদের কাছ থেকে টাকা আত্মসাত্ করে নেয় এক যুবক।
1/8
SIR শুনানিতেই ভয়ংকর প্রতারণা!
photos
TRENDING NOW
3/8
SIR শুনানিতেই ভয়ংকর প্রতারণা!
4/8
SIR শুনানিতেই ভয়ংকর প্রতারণা!
5/8
SIR শুনানিতেই ভয়ংকর প্রতারণা!
6/8
SIR শুনানিতেই ভয়ংকর প্রতারণা!
7/8
SIR শুনানিতেই ভয়ংকর প্রতারণা!
8/8
SIR শুনানিতেই ভয়ংকর প্রতারণা!
photos