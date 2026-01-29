English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • SIR in Bengal: SIR শুনানিতেই ভয়ংকর প্রতারণা! রাতারাতি অ্যাকাউন্ট থেকে গায়েব টাকা! সর্বস্বান্ত মহিলারা...

SIR in Bengal: SIR শুনানিতেই ভয়ংকর প্রতারণা! রাতারাতি অ্যাকাউন্ট থেকে গায়েব টাকা! সর্বস্বান্ত মহিলারা...

SIR in Bengal:  মালদহের নারায়ণপুর চর থেকে ৩৪ মহিলা শুনানির জন্য হাজির হন মানিকচক ব্লক অফিসে। অভিযোগ, দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার সময়ে স্মার্ট কার্ড করে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে তাঁদের কাছ থেকে টাকা আত্মসাত্‍ করে নেয় এক যুবক।  

| Jan 29, 2026, 04:54 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: SIR শুনানিতে এবার প্রতারণার শিকার হতে হল মহিলাদের! স্মার্ট কার্ড তৈরির প্রলোভন দেখিয়ে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ। রীতিমতো ফাঁদ পেতে অভিযুক্তকে পাকড়াও করল পুলিস। ঘটনাটি ঘটেছে মালদহের মানিকচকে।  

 খসড়া তালিকা প্রকাশের পর এখন রাজ্যজুড়ে চলছে SIR শুনানি।

মালদহের নারায়ণপুর চর থেকে ৩৪ মহিলা শুনানির জন্য হাজির হন মানিকচক ব্লক অফিসে।

ওই মহিলাদের দাবি, শুনানি কেন্দ্রের বাইরে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তাঁদের। তখনই  রাজা আলী এক যুবক স্মার্ট কার্ড করিয়ে দেওয়ার কথা বলেন।  

ওই কার্ড করালে নাকি ৩ হাজার টাকা সরকারি ভাতা মিলবে! ভাতার প্রলোভনেই স্মার্ট করাতে রাজিও হয়ে যান ওই ৩৪ জন মহিলা।  

অভিযোগ, মানিকচক প্রশাসনিক ভবনেই নিজের মোবাইলে ওই মহিলাদের আধার কার্ড, মোবাইল নম্বর এমনকী, আঙুলের ছাপ নেয় অভিযুক্ত।   

ওই মহিলাদের দাবি, এই ঘটনার পর টানা তিনদিন ধরে ধাপে ধাপে তাদের অ্যাকাউন্ট থেকে সমস্ত টাকা তুলে নেওয়া হয়। বারবার ফোন করেও অভিযুক্ত যুবককের সঙ্গে আর যোগোযাগ করা যায়নি।  শেষে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন প্রতারিতরা।  

পুলিশের পরামর্শে অভিযুক্তকে ধরার জন্য ফাঁদ পাতা হয়। অন্য এক মহিলার নম্বর থেকে ফোন স্মার্ট কার্ড তৈরি করে দিতে বলা হয় অভিযুক্তকে। এরপর যখন মানিকচকের বাঁধ এলাকায় ওই মহিলার সঙ্গে দেখা করতে আসে ওই যুবক, তখন তাঁকে হাতেনাতে পাকড়াও করে পুলিস।

