Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /সিগন্যাল ভেঙে মৃত্যুদূতের মতো ধেয়ে এল ঘাতক বাস! চাকায় পিষ্ট হয়ে ছিন্নভিন্ন গৃহবধূর শরীর

সিগন্যাল ভেঙে মৃত্যুদূতের মতো ধেয়ে এল ঘাতক বাস! চাকায় পিষ্ট হয়ে ছিন্নভিন্ন গৃহবধূর শরীর

Written BySoumita Khan
Published: Sep 09, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 12:13 PM IST

Bhangar Accident: বাসন্তী হাইওয়ে পার হওয়ার সময় গাড়ির ধাক্কায় নলমুড়িতে এক গৃহবধূ নিহত। চালক লাল সিগন্যাল অমান্য করায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। ক্ষুব্ধ জনতা দুটি গাড়ি ভাঙচুর করে রাস্তা অবরোধ করে।

 

ভাঙড়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা1/6

ভাঙড়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

প্রসেনজিত্‍ সর্দার: ভাঙড় থানার নলমুড়ি এলাকায় বাসন্তী হাইওয়েতে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু এক গৃহবধূর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। 

অবরুদ্ধ বাসন্তী হাইওয়ে2/6

অবরুদ্ধ বাসন্তী হাইওয়ে

বেশ কিছুক্ষণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে বাসন্তী হাইওয়ে। উত্তেজিত জনতা একটি বাস ও একটি বোলেরো পিকআপ গাড়িতে ভাঙচুর চালায়।

 

ভাঙড়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা3/6

ভাঙড়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গৃহবধূ বাসন্তী হাইওয়ে পারাপার করছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় সিগন্যাল লাল থাকা সত্ত্বেও একটি বোলেরো পিকআপ গাড়ি এবং ধামাখালি থেকে কলকাতাগামী একটি বাস দ্রুতগতিতে সিগন্যাল অমান্য করে এগিয়ে আসে। 

শরীরের উপর দিয়ে গাড়ি4/6

শরীরের উপর দিয়ে গাড়ি

তখনই ওই গৃহবধূকে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কায় তিনি রাস্তায় ছিটকে পড়লে তাঁর শরীরের উপর দিয়ে গাড়ির চাকা চলে যায়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে।

ক্ষুব্ধ জনতা5/6

ক্ষুব্ধ জনতা

দুর্ঘটনার পরই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষুব্ধ জনতা বাস ও বোলেরো গাড়িতে ভাঙচুর চালায় এবং বাসন্তী হাইওয়ে অবরোধ করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ভাঙড় থানার পুলিস। 

 

ঘটনাস্থলে পুলিস6/6

ঘটনাস্থলে পুলিস

পুলিস পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে এবং মৃতদেহ উদ্ধার করে নলমুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিস।

 

TAGS:
Bhangar Accident

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
হোটেল শিখা ইন-এ অগ্নিকাণ্ডের জের, কলকাতার ৯১৯ হোটেল-গেস্ট হাউসের বিরুদ্ধে কড়া ব্য
2
3
4
5