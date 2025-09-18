English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Odisha Shocker: ফাঁকা বাড়িতে স্বামীর সহকর্মী এসেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন 'বন্ধু-পত্নীর' উপর...তারপরই... ছিঃ ছিঃ!

Odisha Rape: সামাজিক কলঙ্কের ভয়ে  প্রথমে ঘটনার কথা কাউকে জানাননি। 

| Sep 18, 2025, 07:50 PM IST
স্বামীর সহকর্মীর হাতে ধর্ষিতা স্ত্রী!

Odisha Rape

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাড়িতে ছিলেন না স্বামী! সেইসময়ই বাডিতে আসেন স্বামীর সহকর্মী। আর তারপরই সেই ভয়াবহ ঘটনা।  

স্বামীর সহকর্মীর হাতে ধর্ষিতা স্ত্রী!

Odisha Rape

সামাজিক কলঙ্কের ভয়ে ও পরিবারের বিরুদ্ধে হুমকির কারণে প্রথমে ঘটনার কথা কাউকে জানাননি।  

স্বামীর সহকর্মীর হাতে ধর্ষিতা স্ত্রী!

Odisha Rape

কিন্তু তারপর পুলিসে অভিযোগ দায়ের করেন ওই গৃহবধূ। জানান, স্বামী না থাকার সুযোগ নিয়ে বাড়িতে এসে তাঁকে ধর্ষণ করেছে স্বামীর সহকর্মী।  

স্বামীর সহকর্মীর হাতে ধর্ষিতা স্ত্রী!

Odisha Rape

চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে ওড়িশার কাঁটাবাঞ্জি এলাকায়। অভিযোগ, ১ মাস আগে ঘটনাটি ঘটে।  

স্বামীর সহকর্মীর হাতে ধর্ষিতা স্ত্রী!

Odisha Rape

অভিযুক্তের নাম চিন্টু আগরওয়াল। অভিযুক্ত নির্যাতিতার স্বামীর সহকর্মী ছিলেন। ঘন ঘন তাঁদের ভাড়া বাড়িতে আসা-যাওয়া করতেন।  

স্বামীর সহকর্মীর হাতে ধর্ষিতা স্ত্রী!

Odisha Rape

তারপর ১৩ অগাস্ট সন্ধ্যায় তিনি যখন বাড়িতে একা ছিলেন, তখন অভিযুক্ত বাড়িতে ঢোকেন।  

স্বামীর সহকর্মীর হাতে ধর্ষিতা স্ত্রী!

Odisha Rape

সেইসময় নির্যাতিতার স্বামী বাজারে গিয়েছিলেন। সেই সুযোগে চিন্টু আগরওয়াল তাঁকে ধর্ষণ করে।  

স্বামীর সহকর্মীর হাতে ধর্ষিতা স্ত্রী!

Odisha Rape

অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্ত চিন্টু আগরওয়াল পলাতক। তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।   

