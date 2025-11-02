English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mahila Rojgar Yojana: বড় খবর! সরকার মহিলাদের দিচ্ছে ১০,০০০ টাকা! করবে স্বনির্ভর, হবে ছোট ব্যবসাও? কোথায়, কী ভাবে জেনে নিন...

Bihar Woman Empowerment: সরকার সারা দেশে বিভিন্ন স্কিম পরিচালনা করে থাকে যার লক্ষ্য মানুষকে সাহায্য করা এবং উন্নয়নকে উৎসাহিত করা। এর মধ্যে অনেক প্রকল্পই বিশেষভাবে মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং স্বনির্ভরতার কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে। এমনই একটি প্রকল্প হল মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনা।

| Nov 02, 2025, 07:50 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্বনির্ভরতার জন্য ₹১০,০০০ আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে মহিলাদের। মহিলা রোজগার যোজনার মধ্যে এই প্রকল্পটি মহিলাদের স্বনির্ভর করতে শুরু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ১০,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। কারা এই সুবিধা পাবেন এবং কী ভাবে আবেদন করতে হয়, তা জেনে নিন।

1/10

মহিলা রোজগার যোজনা

বিহারের নীতিশ কুমার এটি চালু করা হয়েছিল যার লক্ষ্য হলো মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়ন করা এবং তাদের নিজস্ব ব্যবসা শুরু করতে উৎসাহিত করা। এই প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের মহিলাদের ১০,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়, যাতে তারা ছোট ব্যবসা শুরু করতে পারে। কী ভাবে এই প্রকল্পে আবেদন করতে হয়, তা নিচে জানানো হলো।

2/10

কারা এই সুবিধা পাবেন?

বিহার সরকারের 'মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনার' জন্য কিছু যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়েছে। জীবিকা গোষ্ঠীগুলির (Jeevika groups) সাথে যুক্ত বিহারের মহিলারাই কেবল মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনার সুবিধা পাবেন। 

3/10

মহিলা রোজগার যোজনা

সরকার এ পর্যন্ত পাঁচটি কিস্তি প্রকাশ করেছে এবং ষষ্ঠ কিস্তি ৩১ অক্টোবর প্রকাশ করা হয়েছিল। এই প্রকল্পটি থেকে এ পর্যন্ত ১ কোটিরও বেশি মহিলা উপকৃত হয়েছেন।

4/10

মহিলা রোজগার যোজনা

এই প্রকল্পের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো মহিলাদের স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করা, যাতে তারা নিজেদের ব্যবসা শুরু করতে পারে। সরকার ১৮ ধরনের ছোট ব্যবসায় বিনিয়োগের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। 

5/10

মহিলা রোজগার যোজনা

১০,০০০ টাকার প্রথম কিস্তি সরাসরি সুবিধাভোগী মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়। যদি কোনো মহিলা ছয় মাস ধরে তার কাজ চালিয়ে যান, তবে তিনি অতিরিক্ত ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সহায়তা পেতে পারেন।  

6/10

গ্রামাঞ্চলের মহিলারা কী ভাবে আবেদন করবেন

গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী মহিলারা, যারা জীবিকা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির (Self-Help Groups) সাথে যুক্ত, তারা তাদের গ্রাম সংস্থায় (Village Organization) আবেদনপত্র জমা দিতে পারেন। 

7/10

মহিলা রোজগার যোজনা

আগ্রহী সকল মহিলার কাছ থেকে আবেদনপত্র গ্রহণের জন্য গ্রাম সংস্থার একটি বিশেষ সভা ডাকা হবে। যে মহিলারা এখনও স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে যোগ দেননি, তারাও এই প্রকল্পের জন্য যোগ্য। তবে, তাদের প্রথমে সেই গোষ্ঠীর সদস্য হতে হবে। শুধুমাত্র তারপরেই তারা আবেদন করতে সক্ষম হবেন।

8/10

শহরের মহিলারা কী ভাবে আবেদন করতে পারেন?

শহরে বসবাসকারী মহিলারা প্রকল্পের ওয়েবসাইট www.brlps.in-এ গিয়ে অনলাইনে আবেদন করতে পারেন। 

9/10

আবেদন করার সময় আবশ্যিক নথি

যেমন আধার কার্ড, বসবাসের প্রমাণপত্র (residence certificate), ব্যাঙ্ক পাসবুকের কপি, পাসপোর্ট আকারের ছবি এবং জীবিকা গোষ্ঠীতে যোগদানের আবেদনপত্র। 

10/10

মহিলা রোজগার যোজনা

এছাড়াও, আপনাকে গ্রাম সংস্থা থেকে পারিবারিক তথ্য ফর্ম এবং আপনি যে কাজ বা ব্যবসা শুরু করতে চান তার বিস্তারিত বিবরণ দিতে হবে। সমস্ত নথি সঠিকভাবে পূরণ এবং জমা দেওয়ার পরই আবেদনপত্রটি গৃহীত হবে।  

