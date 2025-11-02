Mahila Rojgar Yojana: বড় খবর! সরকার মহিলাদের দিচ্ছে ১০,০০০ টাকা! করবে স্বনির্ভর, হবে ছোট ব্যবসাও? কোথায়, কী ভাবে জেনে নিন...

Mahila Rojgar Yojana: বড় খবর! সরকার মহিলাদের দিচ্ছে ১০,০০০ টাকা! করবে স্বনির্ভর, হবে ছোট ব্যবসাও? কোথায়, কী ভাবে জেনে নিন...
Bihar Woman Empowerment: সরকার সারা দেশে বিভিন্ন স্কিম পরিচালনা করে থাকে যার লক্ষ্য মানুষকে সাহায্য করা এবং উন্নয়নকে উৎসাহিত করা। এর মধ্যে অনেক প্রকল্পই বিশেষভাবে মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং স্বনির্ভরতার কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে। এমনই একটি প্রকল্প হল মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্বনির্ভরতার জন্য ₹১০,০০০ আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে মহিলাদের। মহিলা রোজগার যোজনার মধ্যে এই প্রকল্পটি মহিলাদের স্বনির্ভর করতে শুরু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ১০,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। কারা এই সুবিধা পাবেন এবং কী ভাবে আবেদন করতে হয়, তা জেনে নিন।
1/10
মহিলা রোজগার যোজনা
বিহারের নীতিশ কুমার এটি চালু করা হয়েছিল যার লক্ষ্য হলো মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়ন করা এবং তাদের নিজস্ব ব্যবসা শুরু করতে উৎসাহিত করা। এই প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের মহিলাদের ১০,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়, যাতে তারা ছোট ব্যবসা শুরু করতে পারে। কী ভাবে এই প্রকল্পে আবেদন করতে হয়, তা নিচে জানানো হলো।
2/10
কারা এই সুবিধা পাবেন?
photos
TRENDING NOW
3/10
মহিলা রোজগার যোজনা
4/10
মহিলা রোজগার যোজনা
5/10
মহিলা রোজগার যোজনা
6/10
গ্রামাঞ্চলের মহিলারা কী ভাবে আবেদন করবেন
7/10
মহিলা রোজগার যোজনা
8/10
শহরের মহিলারা কী ভাবে আবেদন করতে পারেন?
9/10
আবেদন করার সময় আবশ্যিক নথি
10/10
মহিলা রোজগার যোজনা
photos