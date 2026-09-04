/অন্নপূর্ণা নিয়ে বড় খবর: ৩০০০ টাকা পেতে রাজ্যের মহিলাদের আবার জমা দিতে হবে সব তথ্য? কিন্তু কাদের? জেনে নিন

Annapurna Yojana: রাজ্যের মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করতে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চালু হয়েছে ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’। ইতোমধ্যেই রাজ্যের বহু যোগ্য মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এই প্রকল্পের মাসিক ৩,০০০ টাকা পাঠাচ্ছে রাজ্য সরকার। গত ১৭ আগস্ট অনেক মহিলার প্রথম দফার টাকা অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে। যদিও জুলাই থেকে চলছে এই পরিষেবা। তবে উল্টোদিকে রাজ্যের এক বিরাট অংশের মহিলার ক্ষোভ, আবেদন বৈধ হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের অ্যাকাউন্টে এখনও প্রকল্পের অর্থ ঢোকেনি। এখন শোনা যাচ্ছে এই প্রকল্পেপ জন্য আবার সব তথ্য জমা দিতে হবে যদি আপনি ৩০০০ পেতে চান। কিন্তু কাদের? সবাইকে?
টাকা না পেয়ে অনলাইনে আবেদনের স্থিতি বা স্ট্যাটাস দেখতে গিয়ে বিভ্রান্তি আরও বেড়েছে। বহু মহিলার পোর্টালে দীর্ঘদিন ধরে স্ট্যাটাস ‘আন্ডার প্রসেস’ ছিল। (Under Process)
বর্তমানে তা ‘ফর ফার্দার ভেরিফিকেশন’ (For Further Verification) দেখাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনিক ও সংশ্লিষ্ট সূত্রের তরফে একটি বড়সড় আপডেট সামনে আসছে।
কাদের পুনরায় জমা দিতে হতে পারে নথিপত্র?
বিভিন্ন সূত্রের খবর অনুযায়ী, যে সমস্ত মহিলার আবেদনের স্ট্যাটাস গত আগস্ট মাসেও ‘আন্ডার প্রসেস’ বা বর্তমানে ‘ফর ফার্দার ভেরিফিকেশন’ অবস্থায় আটকে রয়েছে, তাঁদেরই খুব সম্ভবত পুনরায় প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা করতে হবে।
ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্যে গরমিল, আধার লিঙ্কিংয়ে অসঙ্গতি কিংবা নথিপত্র অস্পষ্ট থাকার কারণেই এই যাচাই পর্ব বাকি থেকে গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।
এই উপভোক্তাদের নিকটবর্তী ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের (BDO) দফতর অথবা সংশ্লিষ্ট এলাকার আইসিডিএস (ICDS) কর্মীদের কাছে পুনরায় আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, ব্যাঙ্কের পাসবই ও আবেদনপত্রের প্রতিলিপি জমা দিতে হতে পারে।
সূত্রের দাবি, নতুন করে কাগজপত্র জমার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে চলতি সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যেই ব্লক স্তরে ফের ভেরিফিকেশন শেষ করা হবে।
এই যাচাই পর্ব সন্তোষজনক হলে তবেই আটকে থাকা ৩,০০০ টাকা ধাপে ধাপে উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি পাঠানো হবে।
নথিপত্র সময়মতো জমা না দিলে কিংবা যাচাই প্রক্রিয়ায় ত্রুটি ধরা পড়লে প্রাপ্য অর্থ পাওয়ার ক্ষেত্রে বড় অনিশ্চয়তা তৈরি হতে পারে।
যদিও এই পুনঃযাচাইয়ের বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি।
উল্লেখ্য, প্রকল্পের টাকা না মেলায় ইতিপূর্বে রাজ্যের একাধিক জেলায় সাধারণ মহিলাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে দেখা গিয়েছিল।
এমনকি টাকা না পেয়ে ক্ষুব্ধ মহিলাদের বিক্ষোভের মুখে পড়েছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল-ও। সেই সময় পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকারের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও স্পষ্ট বার্তা দিয়ে জানিয়েছিলেন, নিয়মানুযায়ী যোগ্য কোনও মহিলাই অন্নপূর্ণা যোজনার মাসিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন না।
ফলে যাঁদের টাকা এখনও আটকে রয়েছে, তাঁদের নিজ নিজ পঞ্চায়েত, ব্লক বা স্থানীয় আইসিডিএস কেন্দ্রে যোগাযোগ রেখে দ্রুত নথির ত্রুটি সংশোধন করে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।