Women’s World Cup 2025 Complete List Of Award Winners: 'হ্যাঁ'...'হ্যাঁ'...বাঙালি মেয়েরই বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি ৬! পুরস্কারেও ভারতেরই জয় হো

দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে প্রথমবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত (India vs South Africa, ICC Women’s World Cup Final 2025)। আর ব্যক্তিগত পুরস্কারেও ভারতেরই জয়জয়কার।

| Nov 03, 2025, 06:35 PM IST
1/9

২০২৫ সালের মহিলা বিশ্বকাপের পুরষ্কার বিজয়ীদের সম্পূর্ণ তালিকা

Women’s World Cup 2025 Complete List Of Award Winners

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চোখ বুলিয়ে দেখে নিন পুরষ্কার বিজয়ীদের সম্পূর্ণ তালিকা। রিচা থেকে দীপ্তি, শেফালি থেকে উলভার্ট, তালিকায় অনেকেই..  

2/9

২০২৫ সালের মহিলা বিশ্বকাপের পুরষ্কার বিজয়ীদের সম্পূর্ণ তালিকা

Women’s World Cup 2025 Complete List Of Award Winners

টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন দীপ্তি শর্মা। আগ্রার মেয়ে ২১৫ রান করার পাশাপাশি তুলে নিয়েছেন ২২ উইকেট।   

3/9

২০২৫ সালের মহিলা বিশ্বকাপের পুরষ্কার বিজয়ীদের সম্পূর্ণ তালিকা

Women’s World Cup 2025 Complete List Of Award Winners

ফাইনালের সেরা খেলোয়াড় শেফালি ভার্মা। ফাইনালে ৮৭ রান করেছেন। তুলে নিয়েছেন ২ উইকেটে। প্রতীকা রাওয়ালের পরিবর্তে কাপযুদ্ধে এন্ট্রি নিয়েই কামাল করেছেন হরিয়ানার মেয়ে।  

4/9

২০২৫ সালের মহিলা বিশ্বকাপের পুরষ্কার বিজয়ীদের সম্পূর্ণ তালিকা

Women’s World Cup 2025 Complete List Of Award Winners

টুর্নামেন্টে সর্বাধিক রান করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার নেত্রী লরা উলভার্ট। সেমিফাইনাল ও ফাইনালের সেঞ্চুরিকারী মোট ৫৭১ রান করেছেন।  

5/9

২০২৫ সালের মহিলা বিশ্বকাপের পুরষ্কার বিজয়ীদের সম্পূর্ণ তালিকা

Women’s World Cup 2025 Complete List Of Award Winners

টুর্নামেন্টের সর্বাধিক উইকেট দীপ্তিরই। ২২ উইকেট পেয়েছেন তিনি। আগেই বলা হয়েছে...  

6/9

২০২৫ সালের মহিলা বিশ্বকাপের পুরষ্কার বিজয়ীদের সম্পূর্ণ তালিকা

Women’s World Cup 2025 Complete List Of Award Winners

টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর লরা উলভার্টের। সেমিফাইনালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ১৪৩ বলে ১৬৯ করেছিলেন প্রোটিয়া স্টার।    

7/9

২০২৫ সালের মহিলা বিশ্বকাপের পুরষ্কার বিজয়ীদের সম্পূর্ণ তালিকা

Women’s World Cup 2025 Complete List Of Award Winners

টুর্নামেন্টে সেরা বোলিং পরিসংখ্যান অস্ট্রেলিয়ার অ্যালানা কিংয়ের। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১৮ রানে ৭ উইকেট নিয়েছিলেন লেগ ব্রেক বোলার।  

8/9

২০২৫ সালের মহিলা বিশ্বকাপের পুরষ্কার বিজয়ীদের সম্পূর্ণ তালিকা

Women’s World Cup 2025 Complete List Of Award Winners

টুর্নামেন্টের সর্বাধিক চার মেরেছেন সেই লরারই! ৭৩টি চার মেরেছেন তিনি।

9/9

২০২৫ সালের মহিলা বিশ্বকাপের পুরষ্কার বিজয়ীদের সম্পূর্ণ তালিকা

Women’s World Cup 2025 Complete List Of Award Winners

টুর্নামেন্টের সর্বাধিক ১২টি ছয় মেরেছেন বাংলার মেয়ে রিচা ঘোষ।  

