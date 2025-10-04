World Animal Welfare Day: প্রাণীদের প্রতি ভালোবাসা, পৃথিবীর প্রতি দায়িত্ববোধ - জেনেনিন আজকের দিনের গুরুত্ব...
Spreading Awareness to Protect Animals: ৪ অক্টোবর বিশ্ব প্রাণী কল্যাণ দিবস। এই দিনে প্রাণীদের সুরক্ষা, যত্ন ও মানবিক আচরণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো হয়।
1/12
2/12
photos
TRENDING NOW
3/12
4/12
5/12
6/12
7/12
রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার (Royal Bengal Tiger)
8/12
ঘরিয়াল (Gharial)
9/12
এশিয়ান হাতি (Asian Elephant)
10/12
কিং কোবরা (King Cobra)
11/12
অলিভ রিডলি কচ্ছপ (Olive Ridley Turtle)
12/12
photos