'বিশ্বকাপের গার্লফ্রেন্ড' হাজির, অনাবৃত শরীরে এবার শুধুই...কাতারে ট্রেলার দেখিয়ে আমেরিকায় রিলিজ সিনেমা!

IVANA KNOLL: আর চিন্তা নেই। কাতারের পর এবার আমেরিকায় উষ্ণতা ছড়ানোর দায়িত্ব একা কাঁধে তুলে নিলেন তিনি। কাতারে ট্রেলার দেখিয়ে ছিলেন। আর এবার আমেরিকায় সিনেমা রিলিজ করালেন। ফের চর্চায় 'বিশ্বকাপের গার্লফ্রেন্ড' ওরফে ইভানা নল
ফুটবল বিশ্বকাপ মানেই গ্যালারিতে স্বল্পবসনা ললনাদের সারি। ফুটবলের এরকম রঙিন ছবি দেখেই অভ্যস্ত ফ্যানরা। তবে মার্কিন মুলুকে তেমন ছবি এখনও দেখা যায়নি। কিন্তু আর চিন্তার কারণ নেই। শুধু উষ্ণতা ছড়াতেই নয়, গ্যালারি জ্বালিয়ে ছারখার করে দিতে চলে এসেছেন 'বিশ্বকাপের গার্লফ্রেন্ড'।
বিশ্বকাপের সময়ে বহু সুন্দরী সমর্থক রাতারাতি ভাইরাল হয়েছেন। কাতার বিশ্বকাপের সময়ে ভাইরাল হয়েছিলেন প্রাক্তন মিস ক্রোয়েশিয়া ইভানা নল। যিনি আবার মডেল, ইনফ্লুয়েন্সার, ডিজে এবং উদ্যোক্তাও।
ইভানা বলেছিলেন যে, লুকা মদরিচরা বিশ্বজয়ী হলে তিনি সব খুলে নগ্ন হয়েই ধরা দেবেন। কিন্তু তেমনটা আর করতে পারেননি ইভানা। সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনা ৩-০ গোলে ক্রোয়েশিয়াকে উড়িয়ে দিয়েছিল। ফলে ইভানা মনের দুঃখেই দেশে ফিরেছিলেন।
২০১৪, ২০১৮-র পর এবার ২০২২ বিশ্বকাপেও গ্যালারিতে আগুন জ্বেলেছিলে ইভানা। অনেকে তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'বিশ্বকাপের গার্লফ্রেন্ড'। কাতার বিশ্বকাপের পর তাঁকেই সারা বিশ্বের ভক্তরা World Cup's hottest fan তকমা দিয়েছিল।
কাতারে রয়েছে মহিলাদের কঠোর পোশাক ফতোয়া। আর সেখানেই ইভানা নিয়মের শিকল ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন। সাহসী ও শরীরের গড়ন-ফুটিয়ে-তোলা পোশাক পরে কাতারের পোশাক-বিধি ধুয়ে দিয়েছিলেন। ক্রোয়েশিয়ার প্রতি ম্যাচেই গ্যালারিতে লাল-সাদা সাহসি পোশাক পরে এসেই ভাইরাল হয়েছিলেন তিনি।
ইভান আমেরিকা বিশ্বকাপে আসার আগমনী বার্তা দিয়ছিলেন নেটপাড়ায়। আর এবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ক্রোয়েশিয়ার খেলায় পাওয়া গেল তাঁকে। কাতার বিশ্বকাপে ট্রেলার দেখিয়ে ছিলেন মাত্র। আর এবার চমকে দেওয়া সি থ্রু টপে পাগল করে দিয়েছেন। শরীরে পোশাক প্রায় নেই বললেই চলে।
টেক্সাসের ডালাস স্টেডিয়ামের সব লাইট একাই কেড়ে নিয়েছেন ইভানা। যদিও তাঁর দল হেরে গিয়েছে। ‘থ্রি লায়ন্স'রা একেবারে সিংহের মতোই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ক্রোটদের উপর। হ্যারি কেনের জোড়া গোলে ইংরেজরা ৪-২ জিতেছে।