Jagaddhatri pandal collapses: চন্দননগরের ইতিহাসে প্রথম! হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল ৭০ ফুটের জগদ্ধাত্রী প্যান্ডেল...

Jagaddhatri pandal collapses: চন্দননগরের ইতিহাসে প্রথম! হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল ৭০ ফুটের জগদ্ধাত্রী প্যান্ডেল...
Chandannagar's Biggest Jagaddhatri: প্রায় সত্তর ফুটের পুজো মন্ডপ তৈরি করেছিল কানাইলাল পল্লী। মন্ডপের সামনে ফাইবারের জগদ্ধাত্রী তৈরি করা হয়েছিল। খুব বেশি উচ্চতা হওয়ায় হালকা হাওয়াতেই উল্টে পড়ে মন্ডপ। খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে যান চন্দননগরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। বিধায়কের নির্দেশে মতো প্রশাসন দ্রুততার সাথে উদ্ধারকার্য সম্পন্ন করে। আহত ৫।
বিধান সরকার: ট্যাগ লাইন ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড় জগদ্ধাত্রী। চন্দননগর কানাইলালপল্লীর সেই পুজো মন্ডপ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল। আহত ৫ জন। পুজো কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য ছিল দর্শকদের চমকে দেওয়া। আর সেই চমক দিতে প্রায় সত্তর ফুটের পুজো মন্ডপ তৈরি করেছিল কানাইলাল পল্লী। মন্ডপের সামনে ফাইবারের জগদ্ধাত্রী তৈরি করা হয়েছিল। খুব বেশি উচ্চতা হওয়ায় হালকা হাওয়াতেই উল্টে পড়ে মন্ডপ।
চন্দননগর পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি বলেন,কানাইপল্লীর প্যান্ডেল পড়ে যায় খবর পেয়ে পুলিশ দমকল পৌঁছায়। কয়েকজন চাপা পড়েছিল তাদের উদ্ধার করা হয়। হাসপাতালে পাঠানো হয়। সবাই ঠিক আছে। প্যান্ডেলের স্ট্রাকচার ছড়িয়ে দেখা যায় নিচে আর কেউ নেই। স্থানীয় লোকরা ভালো কাজ করেছে। পুজো কমিটিকে বলা হয়েছে স্টাকচার টাকে ঠিক করে চেক করা তারপর পুজো করা। মায়ের পুজো আটকাবে না।
