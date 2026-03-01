World War 3: তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ! ইরান এবার পরমাণুযুদ্ধ শুরু করবে? বিশ্বযুদ্ধের ভয়াল আগুন পুড়ে ছারখার হবে মুসলিম...

World War 3: তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ! ইরান এবার পরমাণুযুদ্ধ শুরু করবে? বিশ্বযুদ্ধের ভয়াল আগুন পুড়ে ছারখার হবে মুসলিম...
World War III: তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কি সামনেই? বহু কথাই বহু দিন ধরে শোনা যাচ্ছিল। এবার ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ-আবহে নতুন করে কথাটা সামনে এল। কতটা ভয়ংকর হবে এই যুদ্ধ?
যুদ্ধময় হয়ে থেকেছে গোটা ২০২৫ সালই। ২০২৬ সালে কী হবে? বহু ভূরাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ এই মর্মে মন্তব্য করেছেন। তবে মানুষ বেশি আলোড়িত হয়েছে নস্ট্রাদামুস বা বাবা ভাঙ্গার মতো চরিত্রদের নিয়ে। আশ্চর্য যে, এই দুই ব্যক্তিই এক তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা করে গিয়েছেন। আর তা প্রায় অক্ষরে-অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। তাই সারা পৃথিবীর মানুষ বিষয়টি নিয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আছেন। বাবা ভাঙ্গা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ২০২৬ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে একটি ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হতে পারে। বাবা ভাঙ্গার আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণী মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে। তিনি বলেছেন, রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো শক্তিশালী দেশগুলি যুদ্ধে একে অপরের মুখোমুখি হতে পারে। তাহলে আর কী? সৃষ্টি তো রসাতলে যাবে!
