Zee News Bengali
  • World War 3: তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ! ইরান এবার পরমাণুযুদ্ধ শুরু করবে? বিশ্বযুদ্ধের ভয়াল আগুন পুড়ে ছারখার হবে মুসলিম...

World War III: তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কি সামনেই? বহু কথাই বহু দিন ধরে শোনা যাচ্ছিল। এবার ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ-আবহে নতুন করে কথাটা সামনে এল। কতটা ভয়ংকর হবে এই যুদ্ধ?

| Mar 01, 2026, 04:33 PM IST
1/7

ইসরায়েল-ইরান যুদ্ধ

শনিবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েল ইরানে একটি বড় ধরনের হামলা চালিয়েছে। এর জবাবে ইরান পুরো অঞ্চল জুড়ে ইসরায়েল এবং মার্কিন সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ ও ড্রোন মোতায়েন করেছে।  

2/7

ট্রেন্ডিং

সহসাই সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ (X) World War 3 (তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ) ট্রেন্ডিং হতে শুরু করে। এই সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে ছবি ও ভিডিয়ো শেয়ার করেন।

3/7

খামেইনির উপর আঘাত

প্রাথমিক কিছু হামলা ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলি খামেনেইনির দফতরের কাছাকাছি এলাকাগুলিতে আঘাত হেনেছে বলে মনে করা হচ্ছে। রাজধানী তেহরানের আকাশে ধোঁয়া উড়তে দেখা গিয়েছে।

4/7

বিশ্বযুদ্ধ

কিন্তু কেন এক্স-এ (X) 'World War 3' ট্রেন্ড করছে? এক ব্যবহারকারী লিখেছেন, "হঠাৎ করেই আপনি উপলব্ধি করবেন যে, আপনি আর ইতিহাস পড়ছেন না, যখন আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায় বিশ্বযুদ্ধ।"

5/7

হে আল্লা...

আরেকজন প্রার্থনা করে লিখেছেন, 'হে আল্লা, সৌদি আরব-সহ প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্রকে রক্ষা করুন। সকল মুসলিম এবং প্রতিটি নিরপরাধ প্রাণকে সুরক্ষা দিন। তাঁদের শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা দান করুন এবং তাঁদের দেশগুলিকে #WorldWar3-র ক্ষতি থেকে মুক্ত রাখুন।'

6/7

'আপনাকে ধন্যবাদ, মিস্টার ট্রাম্প'!

আর একজন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বিদ্রূপ করে বলেছেন, 'এখন এটি কেবল আমেরিকা-ইসরায়েল বনাম ইরানের যুদ্ধ নয়, এটি একটি বিশ্বযুদ্ধ। #WorldWar3-এ স্বাগতম এবং আপনাকে ধন্যবাদ মিস্টার ডোনাল্ড ট্রাম্প!'

7/7

নস্ট্রাদামুস ও বাবা ভাঙ্গা

যুদ্ধময় হয়ে থেকেছে গোটা ২০২৫ সালই। ২০২৬ সালে কী হবে? বহু ভূরাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ এই মর্মে মন্তব্য করেছেন। তবে মানুষ বেশি আলোড়িত হয়েছে নস্ট্রাদামুস বা বাবা ভাঙ্গার মতো চরিত্রদের নিয়ে। আশ্চর্য যে, এই দুই ব্যক্তিই এক তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা করে গিয়েছেন। আর তা প্রায় অক্ষরে-অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। তাই সারা পৃথিবীর মানুষ বিষয়টি নিয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আছেন। বাবা ভাঙ্গা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ২০২৬ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে একটি ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হতে পারে। বাবা ভাঙ্গার আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণী মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে। তিনি বলেছেন, রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো শক্তিশালী দেশগুলি যুদ্ধে একে অপরের মুখোমুখি হতে পারে। তাহলে আর কী? সৃষ্টি তো রসাতলে যাবে! 

