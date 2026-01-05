Nostradamus prophecies for 2026: টানা ৭ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, 'লুটিয়ে পড়বেন' বিখ্যাত ব্যক্তিরা, নতুন বছরে ভাইরাল নাস্ত্রাদামুসের ৬ ভবিষ্যদ্বাণী

Nostradamus prophecies for 2026: টানা ৭ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, 'লুটিয়ে পড়বেন' বিখ্যাত ব্যক্তিরা, নতুন বছরে ভাইরাল নাস্ত্রাদামুসের ৬ ভবিষ্যদ্বাণী
Nostradamus prophecies for 2026: ১৫৫৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল ফরাসি দার্শনিক নাস্ত্রাদামুসের কালজয়ী বই Les Prophetis বা দ্যা প্রফেসিস। সেখানে ৯৪২টি পদ্যের মাধ্যমে করা হয়েছে চমকে দেওয়ার মতো কিছু ভবিষ্যদ্বাণী।
দ্যা প্রফেসিস
১৫৫৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল ফরাসি দার্শনিক নাস্ত্রাদামুসের কালজয়ী বই Les Prophetis বা দ্যা প্রফেসিস। সেখানে ৯৪২টি পদ্যের মাধ্যমে করা হয়েছে চমকে দেওয়ার মতো কিছু ভবিষ্যদ্বাণী। সেইসব ভবিষ্যদ্বাণীর অনেককিছুই ফলে গিয়েছে। ২০২৬ এর শুরুতে তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি ফের ভাইরাল হচ্ছে। তার মধ্যে রয়েছে টানা ৭ মাসের যুদ্ধ, বেশকয়েকজন আইকনিক মানুষের মৃত্যু ইত্য়াদি।
৭ মাসের যুদ্ধ
নাস্ত্রাদামুসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, ৭ মাসব্যাপী এক ভয়াবহ যুদ্ধ হবে, অশুভ শক্তির কারণে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু ঘটবে। রুয়াঁ এবং এভরেক্স—রাজা এখানে ব্যর্থ হবেন না। নাস্ত্রাদামুসের অনুসারীদের মতে, এই কথাগুলো একটি দীর্ঘস্থায়ী এবং ভয়াবহ যুদ্ধের ইঙ্গিত দিচ্ছে। অনেকেই এর সাথে বর্তমানে চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছেন, আবার কেউ কেউ মনে করছেন এটি পুরো ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে পড়া এক মহাযুদ্ধের পূর্বাভাস।
মৌমাছির ঝাঁক জেগে উঠবে
মহান ব্যক্তি লুটিয়ে পড়বেন
নাস্ত্রাদামুসের সবচেয়ে চমকপ্রদ ভবিষ্যৎবাণীটি এসেছে তাঁর 'সেঞ্চুরি ১'-এর ২৬ নম্বর শ্লোকে। সেখানে লেখা হয়েছে, 'দিনের আলোতে এক বজ্রপাতে সেই মহান ব্যক্তি লুটিয়ে পড়বেন।' এখানে 'মহান ব্যক্তি' বলতে কোনো বিশ্বনেতা, রাজপরিবারের সদস্য বা অত্যন্ত প্রভাবশালী কোনো ব্যক্তিত্বকে বোঝানো হয়েছে বলে মনে করা হয়। এই ভবিষ্যৎবাণীটি নিয়ে জল্পনা-কল্পনা আরও তীব্র হয়েছে; কেউ কেউ একে হঠাৎ কোনো বড় রাজনৈতিক পতন বা জনসমক্ষে কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যুর ইঙ্গিত হিসেবে দেখছেন।
তিসিনো রক্তে ভেসে যাবে
"সাবধান থেকো, ফিলিপ"
নাস্ত্রাদামুসের'সেঞ্চুরি ৭'-এর ২৬ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে, "সাবধান থেকো, ফিলিপ" শ্লোকটিতে সতর্ক করা হয়েছে যে,'মাদ্রিদের নেতা তীরের আঘাতে আহত হবেন।' স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে নেতার অভাব নেই—সেটি রাজপরিবার বা সরকারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তি হতে পারেন, আবার রিয়াল মাদ্রিদ ফুটবল দলের অধিনায়ক দানি কারভাজালও হতে পারেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই 'তীর' আক্ষরিক কোনো অস্ত্র নয়, বরং এটি একটি রূপক। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে স্পেনের রাজদম্পতি এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী—সবাই বিভিন্ন কেলেঙ্কারিতে জর্জরিত হয়েছেন। সংবাদমাধ্যম বা জনগণের সমালোচনা ও আক্রমণই কি সেই 'তীর' যা এই ব্যক্তিত্বদের ওপর বিদ্ধ হচ্ছে? সময় তা বলে দেবে।"
