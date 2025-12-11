English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Baba Bhanga Prediction: ২০২৬ এর মার্চ-ডিসেম্বরেই ঘটবে বিশ্বজুড়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ইউরোপে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, বাবাভাঙ্গার হাড়হিম ভবিষ্যদ্বাণী...

Baba Bhanga Prediction: নতুন বছরে টেকনোলজিতে বিশাল বিপ্লব আসবে বলেও জানিয়ে গিয়েছেন বাবাভাঙ্গা। মহাকাশ বিজ্ঞানে বিশাল বিপ্লব আসবে

| Dec 11, 2025, 11:24 AM IST
মার্চ থেকেই শুরু

নতুন বছরের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত  গোটা বিশ্বের কপাল বিরাট দুঃখ রয়েছে। এমনটাই বলেছিলেন বুলগোরিয়ার মিস্টিক বাবাভাঙ্গা। ওইসব ভয়ংকর ঘটনার মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও মহাকাশে বিপর্যয়ের মতো বিষয়। এসপ্তাহের গোড়াতেই জাপানে তীব্র ভূমিকম্প হয়েছে। জাপানের আপাহাওয়া দফতর বলেছেন, আরও মেগা বিপর্যয় অপেক্ষা করেছে জাপানের জন্য। আজই ফের ভূমিকম্প হয়েছে সেখানে।

একাধিক কথা ফলেছে

১৯৯৬ সালে মারা গিয়েছেন বুলগোরিয়ার ভবিষ্যদ্রষ্টা এই মহিলা। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীগুলির মধ্যে ছিল করোনা মহামারি। বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে হামলা, প্রিন্সেস ডায়ানার মৃত্যুর মতো ঘটনা। সেই বাবাভাঙা বলে গিয়েছেন ২০২৬ সালে গোটা দুনিয়াজুড়ে ভয়ংকর কিছু ঘটনা ঘটা শুরু হবে। এটা চলবে ডিসেম্বর পর্যন্ত।

বিশ্বযুদ্ধ

বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ২০২৬ সালে শুরু হবে নতুন এক বিশ্বযুদ্ধ। ওই লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়বে রাশিয়া, চিনের মতো দেশ। এরা ধ্বংস করবে আমেরিকা ও ইউরোপের বহু দেশ। ওই লড়াইয়ে জড়িয়ে যাবে বিশ্বের বহু দেশ। ফলে খুব সহজেই এটিকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বলা যেতে পারে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়

বাবাভাঙ্গা বলে গিয়েছে ২০২৬ সালের মার্চ ও জুন মাসে একের পর এক প্রকৃতিক বিপর্যয় ঘটবে। ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুত্পাত, তীব্র খরা বা শীতে দুনিয়ার ৭-৮ শতাংশ ধ্বংস হয়ে যাবে। এতে গোটা বিশ্বে আর্থিক বিপর্যয় দেখা দেবে। শুরু হয়ে যাবে মন্দা।

মহাকাশ বিজ্ঞানে বিপ্লব

নতুন বছরে টেকনোলজিতে বিশাল বিপ্লব আসবে বলেও জানিয়ে গিয়েছেন বাবাভাঙ্গা। মহাকাশ বিজ্ঞানে বিশাল বিপ্লব আসবে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন বাবাভাঙ্গা হয়তো কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

ভিনগ্রহী

কোনও কোনও মহল থেকে বলা হচ্ছে আগামী বছরই হয়তো আমাদের বিশ্বে দেখা মিলতে পারে ভিনগ্রহীদের। এটা হতে পারে নভেম্বর বা ডিসেম্বর মাসে।

