Baba Bhanga Prediction: ২০২৬ এর মার্চ-ডিসেম্বরেই ঘটবে বিশ্বজুড়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ইউরোপে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, বাবাভাঙ্গার হাড়হিম ভবিষ্যদ্বাণী...

Baba Bhanga Prediction: ২০২৬ এর মার্চ-ডিসেম্বরেই ঘটবে বিশ্বজুড়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ইউরোপে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, বাবাভাঙ্গার হাড়হিম ভবিষ্যদ্বাণী...
Baba Bhanga Prediction: নতুন বছরে টেকনোলজিতে বিশাল বিপ্লব আসবে বলেও জানিয়ে গিয়েছেন বাবাভাঙ্গা। মহাকাশ বিজ্ঞানে বিশাল বিপ্লব আসবে
1/6
মার্চ থেকেই শুরু
নতুন বছরের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত গোটা বিশ্বের কপাল বিরাট দুঃখ রয়েছে। এমনটাই বলেছিলেন বুলগোরিয়ার মিস্টিক বাবাভাঙ্গা। ওইসব ভয়ংকর ঘটনার মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও মহাকাশে বিপর্যয়ের মতো বিষয়। এসপ্তাহের গোড়াতেই জাপানে তীব্র ভূমিকম্প হয়েছে। জাপানের আপাহাওয়া দফতর বলেছেন, আরও মেগা বিপর্যয় অপেক্ষা করেছে জাপানের জন্য। আজই ফের ভূমিকম্প হয়েছে সেখানে।
2/6
একাধিক কথা ফলেছে
photos
TRENDING NOW
3/6
বিশ্বযুদ্ধ
4/6
প্রাকৃতিক বিপর্যয়
5/6
মহাকাশ বিজ্ঞানে বিপ্লব
6/6
ভিনগ্রহী
photos