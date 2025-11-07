World’s 7 Most Dangerous Airports: বিশ্বের এই ৭ ভয়ংকর বিপজ্জনক বিমানবন্দর চেনেনে? বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষিত পাইলটরাও যেখানে...

World’s 7 Most Dangerous Airports: বিশ্বের এই ৭ ভয়ংকর বিপজ্জনক বিমানবন্দর চেনেনে? বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষিত পাইলটরাও যেখানে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। রানওয়েতে একটি বিমান অবতরণ করতে দেখা যাচ্ছে। ভিডিয়োটির ক্যাপশনে বলা হয়েছে, "ভুটানে অবতরণকে বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক এবং চ্যালেঞ্জিং অবতরণগুলির মধ্যে একটি হিসাবেই বিবেচিত। বিশ্বের মাত্র ১২ জন পাইলট পারো বিমানবন্দরে বিমান চালাতে পারেন।'
পারো
ভুটানের একমাত্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পারো। যা গভীর উপত্যকায় অবস্থিত এবং ৫৫০০ মিটার (১৮,০০০ ফুট) উঁচু তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ দ্বারা বেষ্টিত। উপত্যকার মধ্যে দিয়ে বহমান প্রবল বাতাসের কারণে প্রায়শই তীব্র অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক বিমানবন্দর হিসেবে বিবেচিত পারো। শুধুমাত্র দিনের আলোতে এবং দৃশ্যমান আবহাওয়াগত পরিস্থিতিতে বিমান চালানোর অনুমতি রয়েছে। যার ফলে পাইলটদের বিমানের যন্ত্রের উপর নির্ভর না করে দৃশ্যমান ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করা হয়। রানওয়ের নাটকীয় পদ্ধতি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টির আড়ালে থাকে। পাইলটরা রানওয়েতে দ্রুত অবতরণের আগে ৪৫ ডিগ্রি কোণে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে অনুশীলন করেন। পারোতে কেবলমাত্র সীমিত সংখ্যক পাইলটকে অবতরণের অনুমতি দেওয়া হয় এবং সাধারণ পাইলটরা প্রায়শই হাল ছেড়ে দেন।
গুস্তাভ বিমানবন্দর
ফরাসি অ্যান্টিলিসের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ক্যারিবিয়ান দ্বীপ সেন্ট বার্টস। তার বিলাসবহুল জীবনধারা, নির্মল সৈকত এবং প্রাণবন্ত সংস্কৃতির জন্য বিখ্যাত। এর একমাত্র বিমানবন্দর গুস্তাভ থ্রি। বিশ্বের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং বিমানবন্দরগুলির মধ্যে একটি হিসাবেই বিবেচিত। এর রানওয়ে মাত্র ৬৪০ মিটারের (২১০০ ফুট)। এটি একটি মৃদু ঢালের নীচে অবস্থিত। যা সরাসরি সমুদ্র সৈকতে শেষ হয়। রানওয়েতে অবতরণের সময়, বিমানগুলি খাড়া ঢাল বেয়ে নেমে যায়, পাহাড়ের চূড়া এবং এর ট্র্যাফিক সার্কেলটি অল্পের জন্য মিস করে। টেক-অফের সময়, এই বিমানগুলি সরাসরি রোদ পোড়ানোর লোকদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে যায়। এখানকার পাইলটরাও বিশেষ প্রশিক্ষণ পান।
হোয়ানচো বিমানবন্দর
হোয়ানচো ইয়ারুসকুইন বিমানবন্দরটি ছোট ডাচ ক্যারিবিয়ান দ্বীপ সাবাতে অবস্থিত। সেন্ট মার্টেন থেকে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার দক্ষিণে। যা কিং কং চলচ্চিত্রের মূল দ্বীপ হিসেবেও পরিচিত। এর রানওয়ের মোট দৈর্ঘ্য মাত্র ৪০০ মিটার (১৩০০ ফুট), এটিকে বিশ্বের সবচেয়ে ছোট বাণিজ্যিক বিমানবন্দর করে তোলে। পাহাড়ের পাদদেশে একটি পাথুরে পাদদেশে অবস্থিত, বিমানবন্দরটির একদিকে রুক্ষ ভূখণ্ড এবং অন্যদিকে সমুদ্রে নেমে আসা খাড়া পাহাড় রয়েছে, যার ফলে অবতরণ করা একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ হয়ে ওঠে।
কুসুভেল বিমানবন্দর
ফ্রান্সের কুসুভেল বিমানবন্দরের রানওয়ে মাত্র ৫২৫ মিটার লম্বা। এই বিমানবন্দরটি ফরাসি আল্পস পর্বতমালার একচেটিয়া স্কি রিসোর্ট কুসুভেলকে পরিষেবা প্রদান করে। পাইলটদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা উড্ডয়নের সময় পর্যাপ্ত গতি তৈরি করে যাতে পাহাড়ের কিনারায় আঘাত না লাগে। রানওয়েটি ১৮.৬% হারে নীচের দিকে ঢালুও হয়, যা উড্ডয়ন এবং অবতরণকে আরও জটিল করে তোলে।
লুকলা বিমানবন্দর
নেপালের তেনজিং-হিলারি বিমানবন্দর, লুকলা বিমানবন্দর নামেও পরিচিত। মাউন্ট এভারেস্টে ভ্রমণকারীদের জন্য সেরা বিমানবন্দর। এর রানওয়ে হিমালয়ের খাড়া ঢাল দিয়ে ঘেরা। একদিকে পাহাড়ের ঢাল এবং অন্যদিকে নীচে উপত্যকায় খাড়া ঢাল। বিমানবন্দরের রানওয়ে মাত্র ৫২৭ মিটার লম্বা। তবে, এটি প্রায় ১২% ঢালু। যা বিমানগুলিকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধীর করতে সাহায্য করে। আরও খারাপ, চারপাশের পাহাড়ের কারণে কোনও গো-অ্যারাউন্ড পদ্ধতি নেই। এই কারণগুলির কারণে, শুধুমাত্র হেলিকপ্টার এবং ছোট ফিক্সড-উইং প্রোপেলার বিমান অবতরণের অনুমতি দেওয়া হয়। ১৯৭৩ সাল থেকে, বিমানবন্দরটি একাধিক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে। যার ফলে অসংখ্য মৃত্যু এবং আহত হয়েছে।
মাদেইরা বিমানবন্দর
আটলান্টিক মহাসাগরের পর্তুগিজ দ্বীপপুঞ্জ মাদেইরাতে অবস্থিত মাদেইরা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। বিচিত্র কাঠামোর কারণে বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক বিমানবন্দরগুলির মধ্যে একটি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মূল রানওয়েটি মাত্র ১৬০০ মিটার (৫,২৪৯ ফুট) লম্বা। ১৯৭৭ সালে, একটি মারাত্মক বিমান দুর্ঘটনা ঘটে এখানে। ১৬৪ জন নিহত হয়েছিলেন। যখন একটি বোয়িং ৭২৭ বিমান রানওয়ের শেষ প্রান্ত থেকে সরে গিয়ে নীচের সৈকতে বিধ্বস্ত হয়। এই দুর্ঘটনার পর, রানওয়েটি ২৭৮১ মিটার (৯,১২৪ ফুট) পর্যন্ত প্রসারিত করা হয়। রানওয়েটি ১৮০টি পিলার দ্বারা সমর্থিত, যা অবতরণের সময় তীব্র শক লোডিংয়ের শিকার হয়। এই বিমানবন্দরটি তীব্র বাতাস, একদিকে উঁচু পাহাড় এবং অন্যদিকে সমুদ্রের কারণেও বিপজ্জনক। পাইলটরা এখানে বিশেষ প্রশিক্ষণ পান।
টনকনটিন বিমানবন্দর
হন্ডুরাসের রাজধানীর কাছে অবস্থিত টনকনটিন বিমানবন্দরের প্রবেশপথটি দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক রুটগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে, বিশেষ করে খারাপ আবহাওয়ায়। এই ছোট বিমানবন্দরের চারপাশের পাহাড়ি ভূখণ্ড পাইলটদের একটি নাটকীয়, অ-সোজা পথ নিতে বাধ্য করে, যেখানে রানওয়েতে অবতরণের আগে খাড়া ঢাল এবং তীব্র বাঁক থাকে। এটি বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক বিমানবন্দরগুলির মধ্যে একটি। ১৯৮৯ সালেএকটি বোয়িং বাণিজ্যিক বিমান অবতরণের সময় একটি পাহাড়ে বিধ্বস্ত হয়। যার ফলে ১৩২ জন নিহত হয়। তারপর থেকে, বিমানবন্দরে বা তার কাছাকাছি কমপক্ষে আরও পাঁচটি বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে।
