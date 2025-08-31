English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
World's Richest People In 2025 And Their Educational Qualifications: বিশ্বের ৫ ধনী ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা জানেন? কেউ কলেজ ড্রপ আউট, তো কেউ ডিগ্রি না নিয়েই...

World's Richest People In 2025 And Their Educational Qualifications: এলন মাস্ক থেকে ল্যারি পেজ, নাম তো সকলেরই শুনেছেন। জানেন তাঁদের কাজের বৃত্তান্তও। তবে কি কখনও তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কী, ভেবে দেখেছেন?

| Aug 31, 2025, 07:12 PM IST
আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন যে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের পড়াশোনা কতদূর? মজার বিষয় হল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ মাঝপথে স্কুল ছেড়ে দিয়েছেন, তো কেউ ডিগ্রিই শেষ করেননি! যদিও পরবর্তীতে বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের তালিকায় আসতে অসুবিধা হয়নি!

এলন মাস্ক থেকে ল্যারি পেজ, এখানে বিশ্বের শীর্ষ পাঁচ ধনী ব্যক্তির (ফোর্বস রিয়েল-টাইম তথ্যের উপর ভিত্তি করে) শিক্ষাগত যোগ্যতা দেওয়া রইল। যাঁরা কেবল তাঁদের  সম্পত্তির জন্যই নয়, বিশ্বব্যাপী প্রভাবের জন্যও প্রশংসিত।  

'টেসলা'-'স্পেসএক্স'-'এক্স'-এর মতো বেশ কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় কোম্পানির সিইও। তিনি দ্বিতীয় ট্রাম্প প্রশাসনের অধীনে অতিরিক্ত ব্যয় এবং নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করার লক্ষ্যে পরিচালিত একটি উদ্যোগ - ডিপার্টমেন্ট অফ গভর্নমেন্ট এফিসিয়েন্সির নেতৃত্বেও। মাস্কের মোট সম্পদের পরিমাণ ৪১৫.৬ বিলিয়ন ডলার। যা গত জুলাইয়ের থেকে ৯.৪ বিলিয়ন ডলার বেড়েছে। তিনি পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়ার্টন স্কুল থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন। এলন তাঁর কলেজের বছরগুলিতে দু'টি ইন্টার্নশিপ করেছিলেন এবং পরে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাটেরিয়ালস সায়েন্সে গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে নাম লিখিয়ে ছিলেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে না গিয়ে চাকরি খুঁজতে শুরু করেছিলেন। তিনি তাঁর ভাই কিম্বালের সঙ্গে সংবাদপত্র প্রকাশনা শিল্পের জন্য একটি ইন্টারনেট সিটি গাইড জিপটু প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।  

ওরাকল-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ল্যারি এলিসন আজ বিশ্বের দ্বিতীয় ধনী ব্যক্তি। যার মোট সম্পদের পরিমাণ ২৭০.৯ বিলিয়ন ডলার। এলন মাস্ক তাঁকে  অন্যতম বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের একজন হিসেবেই প্রশংসা করেছেন। ল্যারি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন কিন্তু ডিগ্রি শেষ না করেই বেরিয়ে গিয়েছেন।   

মার্ক জুকারবার্গ ২৫৩ বিলিয়ন ডলার সম্পদের মালিক এবং পৃথিবীর তৃতীয় ধনীতম ব্যক্তি। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং হোয়াটসঅ্যাপের সমষ্টি - মেটার সিইও তিনি। মার্ক হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিলেন কিন্তু পরে উদ্যোগপতি হয়ে গিয়ে পড়াশোনাই ছেড়ে দেন। ইউনিভার্সিটি ড্রপ আউট স্কুলে থাকাকালীন গণিতে একাধিক পুরষ্কার পেয়েছিলেন।  

আমাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোসের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ২৩৯.৪ বিলিয়ন ডলার। তিনি বিশ্বের চতুর্থ ধনী ব্যক্তি। জেফ প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কম্পিউটার সায়েন্সে ডিগ্রি অর্জন করেছেন। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে ২২ নম্বর স্থানে রয়েছে।  

ল্যারি পেজ গুগলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্তমানে তার মোট সম্পদের পরিমাণ ১৭৮.৩ বিলিয়ন ডলার। তিনিই বিশ্বের পঞ্চম ধনী ব্যক্তি। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং এবং স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন ল্যারি।

