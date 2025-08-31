World's Richest People In 2025 And Their Educational Qualifications: বিশ্বের ৫ ধনী ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা জানেন? কেউ কলেজ ড্রপ আউট, তো কেউ ডিগ্রি না নিয়েই...

World's Richest People In 2025 And Their Educational Qualifications: বিশ্বের ৫ ধনী ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা জানেন? কেউ কলেজ ড্রপ আউট, তো কেউ ডিগ্রি না নিয়েই...
World's Richest People In 2025 And Their Educational Qualifications: এলন মাস্ক থেকে ল্যারি পেজ, নাম তো সকলেরই শুনেছেন। জানেন তাঁদের কাজের বৃত্তান্তও। তবে কি কখনও তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কী, ভেবে দেখেছেন?
বিশ্বের ৫ ধনী ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা
এলন মাস্ক থেকে ল্যারি পেজ
এলন মাস্ক
'টেসলা'-'স্পেসএক্স'-'এক্স'-এর মতো বেশ কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় কোম্পানির সিইও। তিনি দ্বিতীয় ট্রাম্প প্রশাসনের অধীনে অতিরিক্ত ব্যয় এবং নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করার লক্ষ্যে পরিচালিত একটি উদ্যোগ - ডিপার্টমেন্ট অফ গভর্নমেন্ট এফিসিয়েন্সির নেতৃত্বেও। মাস্কের মোট সম্পদের পরিমাণ ৪১৫.৬ বিলিয়ন ডলার। যা গত জুলাইয়ের থেকে ৯.৪ বিলিয়ন ডলার বেড়েছে। তিনি পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়ার্টন স্কুল থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন। এলন তাঁর কলেজের বছরগুলিতে দু'টি ইন্টার্নশিপ করেছিলেন এবং পরে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাটেরিয়ালস সায়েন্সে গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে নাম লিখিয়ে ছিলেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে না গিয়ে চাকরি খুঁজতে শুরু করেছিলেন। তিনি তাঁর ভাই কিম্বালের সঙ্গে সংবাদপত্র প্রকাশনা শিল্পের জন্য একটি ইন্টারনেট সিটি গাইড জিপটু প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
ল্যারি এলিসন
মার্ক জুকারবার্গ
মার্ক জুকারবার্গ ২৫৩ বিলিয়ন ডলার সম্পদের মালিক এবং পৃথিবীর তৃতীয় ধনীতম ব্যক্তি। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং হোয়াটসঅ্যাপের সমষ্টি - মেটার সিইও তিনি। মার্ক হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিলেন কিন্তু পরে উদ্যোগপতি হয়ে গিয়ে পড়াশোনাই ছেড়ে দেন। ইউনিভার্সিটি ড্রপ আউট স্কুলে থাকাকালীন গণিতে একাধিক পুরষ্কার পেয়েছিলেন।
জেফ বেজোস
ল্যারি পেজ
