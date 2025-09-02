Floodwaters enter Delhi: বিপদসীমা ছাড়িয়েছে যমুনা! বন্যার সতর্কতা, বন্ধ স্কুল-কলেজ, ২০ কিমি ট্র্র্যাফিক জ্যাম...

Floodwaters enter Delhi: বিপদসীমা ছাড়িয়েছে যমুনা! বন্যার সতর্কতা, বন্ধ স্কুল-কলেজ, ২০ কিমি ট্র্র্যাফিক জ্যাম...
Delhi flood alert: ৫০ বছরে ভয়ঙ্কর বন্যা পরিস্থিতি রাজধানীতে! বন্যা সতর্কতা জারি একাধিক এলাকায়, রেড জোন ঘোষণা! হরিয়ানায় ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে হাতিকুণ্ড ব্যারেজ থেকে ছাড়া হয়েছে অতিরিক্ত জল। তার সরাসরি প্রভাব পড়েছে দিল্লিতে যমুনার জলস্তরে...
1/8
বৃষ্টিতে বন্যার মতো হাল দিল্লি NCR-র!
2/8
বৃষ্টিতে বন্যার মতো হাল দিল্লি NCR-র!
photos
TRENDING NOW
3/8
বৃষ্টিতে বন্যার মতো হাল দিল্লি NCR-র!
4/8
বৃষ্টিতে বন্যার মতো হাল দিল্লি NCR-র!
5/8
বৃষ্টিতে বন্যার মতো হাল দিল্লি NCR-র!
6/8
বৃষ্টিতে বন্যার মতো হাল দিল্লি NCR-র!
7/8
বৃষ্টিতে বন্যার মতো হাল দিল্লি NCR-র!
8/8
বৃষ্টিতে বন্যার মতো হাল দিল্লি NCR-র!
photos