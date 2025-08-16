Pak Spy Jyoti Malhotra: জ্যোতির বিরুদ্ধে পাক চরবৃত্তির চাঞ্চল্যকর তথ্য, ২৫০০ পাতার চার্জশিট পেশ সিটের

Pak Spy Jyoti Malhotra: জ্যোতির বিরুদ্ধে পাক চরবৃত্তির চাঞ্চল্যকর তথ্য, ২৫০০ পাতার চার্জশিট পেশ সিটের
Chargesheet against Jyoti Malhotra: চার্জশিটে বলা হয়েছে, পাক হ্যান্ডেলার দানিশ আলির সঙ্গে সবসময়ে যোগাযোগ রেখে চলত জ্যোতি। এই দানিশ ছিল দিল্লিতে পাক দূতাবাসের কর্মী।
জ্যোতি আসলে টুলকিট!
পকিস্তানের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ধৃত ইউটিউবার জ্যোতি মালহোত্রার(Jyoti Malhotra) বিরুদ্ধে চার্জশিট দিল স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম(SIY)। হরিয়ানা পুলিসের দাবি, জ্যোতিকে পকিস্তানি চররা টুলকিট(ToolKit) হিসেবে ব্যবহার করত। তাদের সঙ্গে সর্বক্ষণ যোগাযোগ রেখে চলত জ্যোতি। সংবেদনশীল তথ্য নিয়মিত পাকিস্তানে পাঠাত জ্যোতি।
বিশাল চার্জশিট
পাক হ্যান্ডেলার
একাধিক আইএসআই এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ
বিলাসবহুল জীবন
মে মাসে গ্রেফতার
