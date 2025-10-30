Young Australian Cricketer Ben Austin Dies: ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের মাঝেই বুক ভাঙা খবর, নেট প্র্যাকটিসের সময়ে প্রয়াত ক্রিকেটার!

Young Australian Cricketer Ben Austin Dies: ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের মাঝেই বুক ভাঙা খবর, নেট প্র্যাকটিসের সময়ে প্রয়াত ক্রিকেটার!
Young Australian Cricketer Ben Austin Dies: ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের মাঝেই এল বুক ভাঙা খবর, মেলবোর্নে নেট প্র্যাকটিসের সময়ে প্রয়াত ক্রিকেটার! শোকস্তব্ধ অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট।
প্রয়াত কিশোর অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার বেন অস্টিন
ওয়েভারলি পার্ক হকস জুনিয়র ফুটবল ক্লাবে অস্টিন ১০০-রও বেশি ম্যাচ খেলেছে। তারা 'চমৎকার ফুটবলার' হিসেবেই স্মরণ করেছে অস্টিনকে। ক্লাবের শোকবার্তায় লেখা হয়েছে, 'আমাদের ক্লাব এবং কমিউনিটি এক সত্যিকারের মহান তরুণকে হারাল। যে একজন চমৎকার তরুণ প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে গড়ে উঠছিল। তার ক্ষতি আমাদের ক্লাব আগামী বহু বছর ধরে গভীর ভাবে অনুভব করবে।'
২০১৪ সালের ২৭ নভেম্বরের ঘটনা। শেফিল্ড শিল্ড ম্যাচে সাউথ অস্ট্রেলিয়া এবং নিউ সাউথ ওয়েলস এর মধ্যে খেলা চলছিল। হিউজ ৬৩* রানে অপরাজিত ছিলেন। নিউ সাউথ ওয়েলসের বোলার সিন অ্যাবটের বাউন্সার মাথায় লাগতেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন হিউজ। হাসপাতালে দু'দিন চিকিৎসার পর হিউজ প্রয়াত হন মাত্র ২৫ বছর বয়সে। সেই ঘটনা আজও বাইশ গজ ভুলতে পারেনি।
