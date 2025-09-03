Bank Locker: গয়না ও মূল্যবান জিনিসশুদ্ধু আপনার লকার 'সিল' করে দেবে ব্যাংক! যদি না আপনি...

Bank Locker: গয়না ও মূল্যবান জিনিসশুদ্ধু আপনার লকার 'সিল' করে দেবে ব্যাংক! যদি না আপনি...
Bank locker could be suspended and sealed: বিভিন্ন ব্যাংকের থেকে বিভিন্ন সময় লকার নিয়ে বহু অভিযোগ পাওয়ার পরই একটি কড়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক।
1/6
'সাসপেনড ও সিল' করা হতে পারে আপনার ব্যাংক লকার...
2/6
'সাসপেনড ও সিল' করা হতে পারে আপনার ব্যাংক লকার...
photos
TRENDING NOW
3/6
'সাসপেনড ও সিল' করা হতে পারে আপনার ব্যাংক লকার...
4/6
'সাসপেনড ও সিল' করা হতে পারে আপনার ব্যাংক লকার...
5/6
'সাসপেনড ও সিল' করা হতে পারে আপনার ব্যাংক লকার...
6/6
'সাসপেনড ও সিল' করা হতে পারে আপনার ব্যাংক লকার...
photos