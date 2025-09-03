Bank Locker: গয়না ও মূল্যবান জিনিসশুদ্ধু আপনার লকার 'সিল' করে দেবে ব্যাংক! যদি না আপনি...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bank Locker: গয়না ও মূল্যবান জিনিসশুদ্ধু আপনার লকার 'সিল' করে দেবে ব্যাংক! যদি না আপনি...

Bank locker could be suspended and sealed: বিভিন্ন ব্যাংকের থেকে বিভিন্ন সময় লকার নিয়ে বহু অভিযোগ পাওয়ার পরই একটি কড়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক।

| Sep 03, 2025, 07:15 PM IST
'সাসপেনড ও সিল' করা হতে পারে আপনার ব্যাংক লকার...

Bank locker rules

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: খুব যত্নে লকারের ভিতর আপনার গয়না থেকে অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র রাখছেন! ভাবছেন খুব সুরক্ষিত রইল! কিন্তু জানেন কি, আপনার মূল্যবান সামগ্রী সহ আপনার লকারই 'সাসপেনডেড ও সিলড' হয়ে যেতে পারে। 

'সাসপেনড ও সিল' করা হতে পারে আপনার ব্যাংক লকার...

Bank locker rules

বিভিন্ন ব্যাংকের থেকে বিভিন্ন সময় লকার নিয়ে বহু অভিযোগ পাওয়ার পরই একটি কড়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক। গত কয়েক বছরে আরবিআই ব্যাংক লকার সম্পর্কিত নিয়মে কিছু পরিবর্তন করেছে। 

'সাসপেনড ও সিল' করা হতে পারে আপনার ব্যাংক লকার...

Bank locker rules

নতুন নিয়ম অনুসারে,লকার ভাড়া নেওয়ার জন্য কোনও গ্রাহককে একটি নতুন লকার চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। যদি সেই গ্রাহক লকার সংক্রান্ত নতুন চুক্তি স্বাক্ষর না করেন, তবে ব্যাংক আপনার লকারটি সিল করে দিতে পারে। 

'সাসপেনড ও সিল' করা হতে পারে আপনার ব্যাংক লকার...

Bank locker rules

এখন প্রায় ২০% অ্যাকাউন্টধারী আরবিআইয়ের সময়সীমা পার হওয়ার পরেও এই নতুন লকার চুক্তিতে স্বাক্ষর করেননি। এই পরিস্থিতিতে তাঁদের লকার সিল করা হতে পারে। 

'সাসপেনড ও সিল' করা হতে পারে আপনার ব্যাংক লকার...

Bank locker rules

লকার চুক্তি নবীকরণের জন্য ইতিমধ্যেই ব্যাংকগুলি সংশ্লিষ্ট গ্রাহকে নোটিস পাঠিয়েছে। এই বিষয়ে ব্যাংকগুলি রিজার্ভ ব্যাংকের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছে। এখন RBI অনুমতি দিলেই ব্যাংকগুলি লকার সিল করে দেবে।

'সাসপেনড ও সিল' করা হতে পারে আপনার ব্যাংক লকার...

Bank locker rules

অভিযোগ, বার বার মনে করিয়ে দেওয়ার পরেও অনেক গ্রাহক ব্যাংকে যোগাযোগ করেননি। ২০২৪-এর ৩১ মার্চ পর্যন্ত এই লকার চুক্তি স্বাক্ষরের সময় ছিল। তারপর আরও ১ বছরের বেশি সময় কেটে গিয়েছে।

