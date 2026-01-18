India Post Office Closure: আপনার পিনকোড বদলে যেতে পারে! একের পর এক পোস্ট অফিস বন্ধ করছে ডাকবিভাগ, এখনই উঠে গেল প্রায় ২০০...

India Post Office Closure: আপনার পিনকোড বদলে যেতে পারে! একের পর এক পোস্ট অফিস বন্ধ করছে ডাকবিভাগ, এখনই উঠে গেল প্রায় ২০০...
India Post Restructuring Policy: ভারতের ডাক পরিষেবা ব্যবস্থায় এক আমূল পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে। তবে এই পরিবর্তন আধুনিকায়নের পরিবর্তে সংকোচনের দিকে যাচ্ছে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। ভারত সরকার কেরালায় প্রায় ১৫০টি পোস্ট অফিস চিরতরে বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ রাজ্যে বিষ্ণুপুর, সোনামুখী এবং বাঁকুড়া এই তিন শহরে মোট ৬টি সাব পোস্ট অফিস চিরতরে বন্ধ করে দিল ডাকবিভাগ। ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা
ডিজিটাল ইন্ডিয়া বনাম গ্রামীণ ডাক পরিষেবা
ডিজিটাল ইন্ডিয়া বনাম গ্রামীণ ডাক পরিষেবা
জলপাইগুড়ি শহরাঞ্চলে যে সব সাব পোস্ট অফিসে রয়েছে, যেখানে এজেন্টদের সেভিংস সংক্রান্ত কাজ ছাড়া আর কিছু হয়না, সেগুলিকে ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছে। সেগুলিকে ক্লোজ করে তাদের নেটওয়ার্ক (রাউটার মেশিন) গুলি গ্রামীণ এলাকায় নিয়ে যাওয়া হবে। সেগুলি নিয়ে গেলে গ্রামের পোস্ট অফিসগুলির সমস্যা সমাধান হবে বলে মনে করা হচ্ছে।
