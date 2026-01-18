English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • India Post Office Closure: আপনার পিনকোড বদলে যেতে পারে! একের পর এক পোস্ট অফিস বন্ধ করছে ডাকবিভাগ, এখনই উঠে গেল প্রায় ২০০...

India Post Office Closure: আপনার পিনকোড বদলে যেতে পারে! একের পর এক পোস্ট অফিস বন্ধ করছে ডাকবিভাগ, এখনই উঠে গেল প্রায় ২০০...

India Post Restructuring Policy: ভারতের ডাক পরিষেবা ব্যবস্থায় এক আমূল পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে। তবে এই পরিবর্তন আধুনিকায়নের পরিবর্তে সংকোচনের দিকে যাচ্ছে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। ভারত সরকার কেরালায় প্রায় ১৫০টি পোস্ট অফিস চিরতরে বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ রাজ্যে বিষ্ণুপুর, সোনামুখী এবং বাঁকুড়া এই তিন শহরে মোট ৬টি সাব পোস্ট অফিস চিরতরে বন্ধ করে দিল ডাকবিভাগ। ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা

সরকার এমন সব পোস্ট অফিসগুলো চিহ্নিত করেছে যেখানে গ্রাহক সংখ্যা কম অথবা যেগুলোর পরিচালনা খরচ আয়ের তুলনায় অনেক বেশি।  

কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপের নেপথ্যে মূলত আর্থিক কারণ এবং ডাকবিভাগের পুনর্গঠন নীতি কাজ করছে বলে জানা গেছে। গত কয়েক বছর ধরে ডিজিটাল লেনদেন এবং ই-মেইল পরিষেবার প্রসারের ফলে চিঠিপত্র আদান-প্রদান অনেকটা কমেছে।   

একটি পোস্ট অফিস বন্ধ হওয়া মানে কেবল একটি ভবন বন্ধ হওয়া নয়। ভারতের ডাক ব্যবস্থায় পিনকোড নির্ধারিত হয় প্রধান ডাকঘর বা সংশ্লিষ্ট সাব-পোস্ট অফিসের ওপর ভিত্তি করে।   

নতুন পিনকোড কার্যকর হলে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড এবং ব্যাংকিং নথিতে ঠিকানা পরিবর্তন করার এক বিশাল ঝক্কি পোহাতে হবে সাধারণ মানুষকে। অনলাইন ডেলিভারি এবং ই-কমার্স পরিষেবাগুলোতেও পিনকোড সংক্রান্ত বিভ্রাট দেখা দিতে পারে।

কেরালার মতো উচ্চ শিক্ষিত এবং প্রবাসী অধ্যুষিত রাজ্যে ডাকবিভাগের ওপর সাধারণ মানুষের ভরসা অনেক বেশি।   

বয়স্ক ব্যক্তিদের পেনশন তোলা থেকে শুরু করে গ্রামীণ সঞ্চয় প্রকল্পের জন্য বহু মানুষ এখনও স্থানীয় পোস্ট অফিসের ওপর নির্ভরশীল। ১৫০টি কেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেলে তাঁদের কয়েক কিলোমিটার দূরে গিয়ে পরিষেবা নিতে হবে।  

অন্যদিকে, এই সিদ্ধান্তের ফলে পোস্ট অফিসের কর্মচারীদের মধ্যেও ছাঁটাই বা দূরবর্তী স্থানে বদলি হওয়ার আতঙ্ক ছড়িয়েছে। অল ইন্ডিয়া পোস্টাল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছে।

ডিজিটাল ইন্ডিয়া বনাম গ্রামীণ ডাক পরিষেবা

তাদের দাবি, গ্রামীণ অর্থনীতি এবং বয়স্ক নাগরিকদের কথা মাথায় রেখে সরকারের এই জনবিরোধী সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসা উচিত।  

সরকার যখন 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'র মাধ্যমে সব পরিষেবা হাতের মুঠোয় আনার চেষ্টা করছে, তখন পোস্ট অফিস বন্ধ করার সিদ্ধান্তটি অনেকের কাছেই স্ববিরোধী মনে হচ্ছে।   

কেরালা ডাক সার্কেলের পক্ষ থেকে এই প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদিও ঠিক কতদিনের মধ্যে এবং কোন কোন নির্দিষ্ট এলাকার অফিসগুলো বন্ধ হবে তার চূড়ান্ত তালিকা শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে।   

তবে এই পদক্ষেপ যদি সফল হয়, তবে ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও একই ধরনের পোস্ট অফিস সংকোচনের নীতি গ্রহণ করা হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।   

সাধারণ মানুষের দাবি, পোস্ট অফিসগুলোকে বন্ধ না করে সেগুলোকে আধুনিক সেবা প্রদানকারী কেন্দ্রে (CSC) রূপান্তর করা হোক, যাতে তাদের দীর্ঘদিনের ভৌগোলিক পরিচিতি বা পিনকোড বদলে না যায়।  

জলপাইগুড়ি শহরাঞ্চলে যে সব সাব পোস্ট অফিসে রয়েছে, যেখানে এজেন্টদের সেভিংস সংক্রান্ত কাজ ছাড়া আর কিছু হয়না, সেগুলিকে ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছে। সেগুলিকে ক্লোজ করে তাদের নেটওয়ার্ক (রাউটার মেশিন) গুলি গ্রামীণ এলাকায় নিয়ে যাওয়া হবে। সেগুলি নিয়ে গেলে গ্রামের পোস্ট অফিসগুলির সমস্যা সমাধান হবে বলে মনে করা হচ্ছে।  

 বিষ্ণুপুরের লালবাঁধ এবং স্টেশন রোডে থাকা দু’টি সাব পোস্ট অফিস সোমবার থেকে চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সোনামুখী শহরের রথতলা এবং বাঁকুড়া শহরের নতুনচটি, পিলগ্রিম রোড এবং লোকপুর সাব পোস্ট অফিস বন্ধ হয়ে গিয়েছে।   

