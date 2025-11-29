English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Black Friday 2025: ব্ল্যাক ফ্রাইডে বলে নাচতে নাচতে খুব তো কেনাকাটা করছেন! এই দিনটার নামে কেন কালো দাগ লেগে, সেটা জানেন?

Shopping Event: থ্যাঙ্কসগিভিং-এর পরের দিন হল ব্ল্যাক ফ্রাইডে! আমেরিকায় এই দিনটা শপিং-এর দৈত্যে রুপান্তরিত, যেখানে দোকানপাট আর অনলাইনে ছাড়ের ঝড় বইছে।

| Nov 29, 2025, 08:18 PM IST
ব্ল্যাক ফ্রাইডে কী?

থ্যাঙ্কসগিভিং-এর পরের দিন হল ব্ল্যাক ফ্রাইডে! আমেরিকায় এই দিনটা শপিং-এর দৈত্যে রুপান্তরিত, যেখানে দোকানপাট আর অনলাইনে ছাড়ের ঝড় বইছে। ক্রিসমাস আর ছুটির সিজনের শুরু, লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে রাস্তাঘাট জ্যাম, কিন্তু সেই সঙ্গে লাভের খেলাও। ব্ল্যাক ফ্রাইডে ২০২৫ আসছে ২৮ নভেম্বর, আর এবারও আমেরিকার ব্যবসায়ীরা প্রস্তুত মিলিয়ন ডলারের বিক্রির জন্য। কিন্তু এই নামের পিছনে একটা অদ্ভুত, কখনো অশান্ত ইতিহাস লুকিয়ে আছে, যা আজকাল ভুলে গেছে সবাই। চলুন, জেনে নেয়া যাক এই ব্ল্যাক ফ্রাইডে-র গল্প, যা শপিং-এর উৎসব থেকে শুরু করে পুলিশের হেডেক পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে।

ব্ল্যাক ফ্রাইডে-র উৎপত্তি

 ১৯৫০-৬০ এর দশকের ফিলাডেলফিয়া শহরের পুলিশের কথা মনে পড়ে। তখন থ্যাঙ্কসগিভিং-এর পরের দিনটা ছিল পুরো অরাজকতার দিন। হাজার হাজার লোক ছুটে আসত শপিং-এর জন্য, রাস্তায় গাড়ির জ্যাম, দোকানে ভিড়ে চোর-ডাকাতির ঝুঁকি, আর উপরি নাতি আর্মি-নেভি ফুটবল ম্যাচের জন্যও শহর ভরে যেত। পুলিশ আর বাস চালকদের জন্য এটা ছিল প্রকৃত 'ব্ল্যাক' দিন – অতিরিক্ত ডিউটি, ট্রাফিক কন্ট্রোলের ঝামেলা, আর অশান্তির বন্যা। ফিলাডেলফিয়ার পুলিশই প্রথম এই নাম দিয়েছিল 'ব্ল্যাক ফ্রাইডে', যা নেগেটিভ অর্থে ব্যবহার হত – অর্থাৎ, কালো দিন, যেটা সবাইকে কষ্ট দেয়। কলকাতার ট্রাফিক জ্যামের মতোই, কিন্তু স্কেল অনেক বড়! এই নামটা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল, কিন্তু ব্যবসায়ীরা খুশি হল না। তারা চাইল না এই নামটা শপিং-এর সাথে জড়িয়ে থাকুক।  

তারপর এল টার্নিং পয়েন্ট

তারপর এল টার্নিং পয়েন্ট। ১৯৮০-এর দশকের শেষের দিকে রিটেলাররা নামটা রিব্র্যান্ড করল। 'ব্ল্যাক' বলতে এখন আর অশান্তি নয়, বরং লাভের কালো রং! ব্যবসায়ে 'ইন দ্য রেড' মানে লস, আর 'ইন দ্য ব্ল্যাক' মানে প্রফিট। বছরভর দোকানগুলো লোকসানে চলত, কিন্তু থ্যাঙ্কসগিভিং উইকেন্ডে বিক্রি এতটা বাড়ত যে অ্যাকাউন্ট বুক কালো কালিতে ভরে যেত – অর্থাৎ, লাভের চিহ্ন। এই ব্যাখ্যাটা দিয়ে ব্যবসায়ীরা নেগেটিভ ইমেজটা পজিটিভ করে তুলল। তারা চেষ্টা করল নাম বদলাতে – 'বিগ ফ্রাইডে' বলে, কিন্তু সেটা জমল না। মিডিয়ার কভারেজ বাড়তেই গেল, আর ব্ল্যাক ফ্রাইডে আমেরিকায় জাতীয় ছুটির মতো হয়ে উঠল। আজকাল এই দিনে ইলেকট্রনিক্স, অ্যাপ্লায়েন্স, ফ্যাশন আর হোম গুডস-এর উপর ৫০-৭০% ছাড় পাওয়া যায়, অনলাইনে অ্যামাজন, ওয়ালমার্টের মতো সাইটগুলো ক্র্যাশ করার মতো ভিড় দেখে। কলকাতার দুর্গাপূজার শপিং-এর মতোই উত্তেজনা, কিন্তু ডলারের স্কেলে!

ট্রাফিক জ্যামের ক্যাওস

ফিলাডেলফিয়ার রাস্তায় গাড়ির লম্বা লাইন, পুলিশ ট্রাফিক কন্ট্রোল করছে – ১৯৫০-এর দশকের 'ব্ল্যাক' অর্থটা এখানেই ফুটে ওঠে, অশান্তির বন্যা!

ব্ল্যাক ফ্রাইডে-র সাথে জড়িয়ে আছে সাইবার মান্ডে

থ্যাঙ্কসগিভিং-এর পরের সোমবার, এটা অনলাইন শপিং-এর উৎসব। ২০০৫ সালে এই নামটা শুরু হয়েছিল, যখন অফিসগামী লোকেরা কাজের কম্পিউটার থেকে অনলাইনে কেনাকাটা শুরু করত। টেক গ্যাজেটস, অ্যাক্সেসরিজ আর ডিজিটাল প্রোডাক্টস-এর উপর ফোকাস, কিন্তু এখন ব্র্যান্ডগুলো দুটোকে মার্জ করে 'সাইবার উইক' বানিয়েছে। ফলে পুরো উইকেন্ড থেকে সোমবার পর্যন্ত ছাড়ের ধুম। ২০২৫-এর ব্ল্যাক ফ্রাইডে-তে প্রত্যাশা করা হচ্ছে ৯ বিলিয়ন ডলারের অনলাইন সেলস, যা গত বছরের থেকে ১০% বেশি। কিন্তু এর পিছনে শুধু শপিং নয়, অর্থনীতির সিগন্যালও – কনজিউমার স্পেন্ডিং দেখে বাজারের দিক নির্ধারণ হয়।  

সাইবার মান্ডে অনলাইন ফিভার

অফিস ডেস্কে ল্যাপটপে কেনাকাটা, গ্যাজেট আর ডিজিটাল ডিলস – থ্যাঙ্কসগিভিং-এর পরের সোমবারের ছবি, যা ব্ল্যাক ফ্রাইডে-কে এক্সটেন্ড করে!

এই আমেরিকান ট্র্যাডিশন আমাদের ফেস্টিভ সেলসের মতোই

দুর্গাপূজা বা দীপাবলিতে যেমন দোকানে ভিড় জমে, তেমনি ব্ল্যাক ফ্রাইডে-তে ওয়ালমার্ট বা টার্গেটে লাইন লাগে। কিন্তু ইতিহাসের সেই অশান্ত দিন থেকে আজকের লাভের উৎসবে পরিণত হওয়া – এটাই ব্ল্যাক ফ্রাইডে-র জাদু। আমেরিকায় এবারের ছুটির সিজন কীভাবে শুরু হবে, সেটা দেখার মতো। ক্রিকেটপ্রেমীরা যেমন আইপিএল-এর জন্য অপেক্ষা করে, তেমনি শপাররা ব্ল্যাক ফ্রাইডে-র জন্য রেডি। কিন্তু সাবধান, ছাড়ের লোভে ওভারস্পেন্ডিং-এর ফাঁদে পড়বেন না! পরের বছরও এই উৎসব চলবে, আর আমরা কলকাতা থেকে দেখব এই গ্লোবাল শপিং ফিভার।

