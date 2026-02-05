English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • YouTuber Nonsane Shamik Adhikary Arrest: ফ্ল্যাটে আটকে তরুণীকে যৌন নির্যাতন! অবশেষে গ্রেফতার ইউটিউবার ননসেন শমীক...

YouTuber Nonsane Shamik Adhikary Arrest: ফ্ল্যাটে আটকে তরুণীকে যৌন নির্যাতন! অবশেষে গ্রেফতার ইউটিউবার 'ননসেন' শমীক...

YouTuber Nonsane Shamik Adhikary: ২২ বছর বয়সী এক তরুণী বৃহস্পতিবার সকালে বেহালা থানায় শমীকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, গত ২ এবং ৩ ফেব্রুয়ারি তাঁকে বেহালার একটি ফ্ল্যাটে জোরপূর্বক আটকে রেখে শারীরিক ও যৌন হেনস্থা করেছেন শমীক। অভিযোগ পাওয়ার পর প্রাথমিক তদন্ত সেরে বৃহস্পতিবার বিকেলেই শমীককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে পুলিস। এরপর বয়ানে অসঙ্গতি মেলায় সন্ধ্যায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

| Feb 05, 2026, 09:53 PM IST
1/8

গ্রেফতার 'ননসেন' শমীক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এক তরুণীকে ফ্ল্যাটে আটকে রেখে অমানবিক শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের অভিযোগে শেষপর্যন্ত গ্রেফতার হলেন বাংলার জনপ্রিয় ইউটিউবার শমীক অধিকারী, নেটিজেনদের কাছে যিনি ‘ননসেন’ নামেই বেশি পরিচিত।   

2/8

গ্রেফতার 'ননসেন' শমীক

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বেহালা থানার পুলিস দমদম থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে। শুক্রবার ১২ টায় আলিপুর কোর্টে পেশ করা হবে শমীককে।   

3/8

গ্রেফতার 'ননসেন' শমীক

২২ বছর বয়সী এক তরুণী বৃহস্পতিবার সকালে বেহালা থানায় শমীকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, গত ২ এবং ৩ ফেব্রুয়ারি তাঁকে বেহালার একটি ফ্ল্যাটে জোরপূর্বক আটকে রেখে শারীরিক ও যৌন হেনস্থা করেছেন শমীক।   

4/8

গ্রেফতার 'ননসেন' শমীক

বুধবার কোনোমতে সেখান থেকে পালিয়ে এসে পুলিসের দ্বারস্থ হন তিনি।আক্রান্ত মহিলার আইনজীবী অভিষেক দে বিশ্বাস জানান, শমীক তাঁর পরিচিত বন্ধু। বাড়ি বদলের সময় সাহায্যের অজুহাতে তাঁকে নিজের ফ্ল্যাটে ডেকে পাঠান শমীক। এরপরই তাঁর মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া হয় এবং সারারাত ধরে তাঁর উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ।  

5/8

গ্রেফতার 'ননসেন' শমীক

জানা যায় যে মেয়েটির অভিযোগ এই ঘটনায় নাকি শমীককে সাহায্য করেছে তাঁর বাবা-মা। ইতোমধ্যেই মেয়েটির শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে।   

6/8

গ্রেফতার 'ননসেন' শমীক

অভিযোগ পাওয়ার পর প্রাথমিক তদন্ত সেরে বৃহস্পতিবার বিকেলেই শমীককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে পুলিস। এরপর বয়ানে অসঙ্গতি মেলায় সন্ধ্যায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।   

7/8

গ্রেফতার 'ননসেন' শমীক

বেহালা থানা কেস নম্বর ৩৩/২৬ অনুযায়ী, শমীকের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (BNS) একাধিক কড়া ধারায় মামলা রুজু হয়েছে- ১২৭(২)অবৈধভাবে আটকে রাখা (Wrongful confinement), ১১৫(২): স্বেচ্ছায় আঘাত করা (Voluntarily causing hurt), ৭৪: মহিলার শ্লীলতাহানি বা অমর্যাদা করা (Modesty of women), ৩৫১(২): অপরাধমূলক ভীতিপ্রদর্শন (Criminal intimidation)  

8/8

গ্রেফতার 'ননসেন' শমীক

শমীকের তৈরি ‘বাটন’ ভিডিওটি সম্প্রতি ভাইরাল হওয়ায় এই গ্রেফতারি নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও বিতর্ক শুরু হয়েছে। 

পরবর্তী
অ্যালবাম

Madhyamik Examination 2026: মাধ্যমিকে নয়া নিয়ম? গোপন থাকবে পরীক্ষার্থীর নাম-রোল নম্বর! হাইকোর্ট বলল...

পরবর্তী অ্যালবাম

Madhyamik Examination 2026: মাধ্যমিকে নয়া নিয়ম? গোপন থাকবে পরীক্ষার্থীর নাম-রোল নম্বর! হাইকোর্ট বলল...

Madhyamik Examination 2026: মাধ্যমিকে নয়া নিয়ম? গোপন থাকবে পরীক্ষার্থীর নাম-রোল নম্বর! হাইকোর্ট বলল...

Madhyamik Examination 2026: মাধ্যমিকে নয়া নিয়ম? গোপন থাকবে পরীক্ষার্থীর নাম-রোল নম্বর! হাইকোর্ট বলল... 7
SIR In Bengal Big Breaking: SIR হিয়ারিং শেষের ২ দিন আগে বিরাট খবর! চূড়ান্ত তালিকায় সরাসরি বাদ ভোটারের সংখ্যা...

SIR In Bengal Big Breaking: SIR হিয়ারিং শেষের ২ দিন আগে বিরাট খবর! চূড়ান্ত তালিকায় সরাসরি বাদ ভোটারের সংখ্যা...

SIR In Bengal Big Breaking: SIR হিয়ারিং শেষের ২ দিন আগে বিরাট খবর! চূড়ান্ত তালিকায় সরাসরি বাদ ভোটারের সংখ্যা... 9
Lakshmir Bhandar: লক্ষ্মীর ভান্ডারের জন্য কোথায় কীভাবে আবেদন করবেন? কী কী প্রয়োজনীয় নথিপত্র প্রয়োজন আপনার? জলের মতো বুঝে নিন

Lakshmir Bhandar: লক্ষ্মীর ভান্ডারের জন্য কোথায় কীভাবে আবেদন করবেন? কী কী প্রয়োজনীয় নথিপত্র প্রয়োজন আপনার? জলের মতো বুঝে নিন

Lakshmir Bhandar: লক্ষ্মীর ভান্ডারের জন্য কোথায় কীভাবে আবেদন করবেন? কী কী প্রয়োজনীয় নথিপত্র প্রয়োজন আপনার? জলের মতো বুঝে নিন 10
Vande Bharat Train Fire incident: বিস্ফোরক খবর! হাওড়া থেকে ছুটে চলা বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে আগুন, শুধু কালো ধোঁয়া আর আর্তনাদ...

Vande Bharat Train Fire incident: বিস্ফোরক খবর! হাওড়া থেকে ছুটে চলা বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে আগুন, শুধু কালো ধোঁয়া আর আর্তনাদ...

Vande Bharat Train Fire incident: বিস্ফোরক খবর! হাওড়া থেকে ছুটে চলা বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে আগুন, শুধু কালো ধোঁয়া আর আর্তনাদ... 12