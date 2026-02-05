YouTuber Nonsane Shamik Adhikary Arrest: ফ্ল্যাটে আটকে তরুণীকে যৌন নির্যাতন! অবশেষে গ্রেফতার ইউটিউবার 'ননসেন' শমীক...
YouTuber Nonsane Shamik Adhikary: ২২ বছর বয়সী এক তরুণী বৃহস্পতিবার সকালে বেহালা থানায় শমীকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, গত ২ এবং ৩ ফেব্রুয়ারি তাঁকে বেহালার একটি ফ্ল্যাটে জোরপূর্বক আটকে রেখে শারীরিক ও যৌন হেনস্থা করেছেন শমীক। অভিযোগ পাওয়ার পর প্রাথমিক তদন্ত সেরে বৃহস্পতিবার বিকেলেই শমীককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে পুলিস। এরপর বয়ানে অসঙ্গতি মেলায় সন্ধ্যায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।
1/8
গ্রেফতার 'ননসেন' শমীক
2/8
গ্রেফতার 'ননসেন' শমীক
photos
TRENDING NOW
3/8
গ্রেফতার 'ননসেন' শমীক
4/8
গ্রেফতার 'ননসেন' শমীক
বুধবার কোনোমতে সেখান থেকে পালিয়ে এসে পুলিসের দ্বারস্থ হন তিনি।আক্রান্ত মহিলার আইনজীবী অভিষেক দে বিশ্বাস জানান, শমীক তাঁর পরিচিত বন্ধু। বাড়ি বদলের সময় সাহায্যের অজুহাতে তাঁকে নিজের ফ্ল্যাটে ডেকে পাঠান শমীক। এরপরই তাঁর মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া হয় এবং সারারাত ধরে তাঁর উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ।
5/8
গ্রেফতার 'ননসেন' শমীক
6/8
গ্রেফতার 'ননসেন' শমীক
7/8
গ্রেফতার 'ননসেন' শমীক
বেহালা থানা কেস নম্বর ৩৩/২৬ অনুযায়ী, শমীকের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (BNS) একাধিক কড়া ধারায় মামলা রুজু হয়েছে- ১২৭(২)অবৈধভাবে আটকে রাখা (Wrongful confinement), ১১৫(২): স্বেচ্ছায় আঘাত করা (Voluntarily causing hurt), ৭৪: মহিলার শ্লীলতাহানি বা অমর্যাদা করা (Modesty of women), ৩৫১(২): অপরাধমূলক ভীতিপ্রদর্শন (Criminal intimidation)
8/8
গ্রেফতার 'ননসেন' শমীক
photos