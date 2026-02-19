English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Yuva Sathi Scheme Update: যুবসাথী প্রকল্পে ৩০ লক্ষ আবেদন জমা! কারা পাবেন না ১৫০০ টাকা? জেনে নিন নিয়ম...

Reasons for Yuva Sathi Application Rejection and Eligibility Criteria: 'যুবসাথী' প্রকল্প নিয়ে বেশ কিছু জরুরি আপডেট সামনে আসছে। আবেদন জমা দিলেই যে মাসে ১৫০০ টাকা নিশ্চিত, তা কিন্তু নয়। আবেদনের ছোট একটি ভুল বা তথ্যের গোপনীয়তা আপনার ফর্ম বাতিল করে দিতে পারে।  

| Feb 19, 2026, 04:23 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্য জুড়ে স্বনির্ভর বাংলা শিবিরের মাধ্যমে 'যুবসাথী' প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করার হিড়িক পড়েছে। বেকার যুবক-যুবতীদের মাসে ১৫০০ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়ার এই ঘোষণায় প্রথম দু'দিনেই জমা পড়েছে ৩০ লক্ষেরও বেশি আবেদন। 

কিন্তু নবান্ন সূত্রে খবর, আবেদন জমা পড়লেও তা কড়া স্ক্রুটিনির মধ্যে দিয়ে যাবে। বিশেষ করে দুটি বিষয় ধরা পড়লে সরাসরি বাতিল হতে পারে আবেদন।

আবেদন খারিজের প্রধান দুটি কারণ-প্রথমত, আবেদনকারী সত্যি বেকার কি না তা নিশ্চিত করতে বেশ কিছু কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। কোনো আবেদনকারী যদি কোনো সংস্থায় কর্মরত থাকেন এবং তাঁর নামে প্রভিডেন্ট ফান্ড (PF) বা ইএসআই (ESI)-এর সুবিধা থাকে, তবে তিনি এই প্রকল্পের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

দ্বিতীয়ত, আবেদনকারী যদি ইতিমধ্যেই রাজ্য বা কেন্দ্রের অন্য কোনো সরকারি 'ভাতা', যেমন—বেকার ভাতা বা অনুরূপ কোনো সুবিধা পেয়ে থাকেন, তবে তিনি যুবসাথীর ১৫০০ টাকা পাবেন না। তবে স্বস্তির খবর এই যে, যারা কোনো সরকারি স্কলারশিপ পান, তাদের আবেদন গ্রাহ্য হবে।

যে কয়েকটি বিষয় জেনে নেওয়া জরুরি। সেগুলি হল- আবেদনের শেষ তারিখ, টাকা পাওয়ার সময়, যোগ্যতা ও সর্বোচ্চ কী কী সুবিধা পাওয়া যাবে? আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত স্বনির্ভর বাংলা শিবিরে আবেদন জানানো যাবে। 

এপ্রিল মাস থেকে এই মাসিক ১৫০০ টাকা সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢোকা শুরু হবে। ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ এবং কর্মহীন হতে হবে। একজন আবেদনকারী টানা ৫ বছরে সর্বাধিক ৯০ হাজার টাকা পাবেন। তবে এই সময়ের মধ্যে চাকরি পেলে তা সরকারকে জানানো বাধ্যতামূলক।

সূত্রের খবর, আপাতত আবেদন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার দিকেই নজর দেওয়া হচ্ছে। তবে স্ক্রুটিনি প্রক্রিয়ায় সামান্যতম গরমিল পেলেই আবেদন খারিজ করার নির্দেশ রয়েছে।

