/যুবশক্তি নিয়ে বিরাট আপডেট: ৩০০০ টাকা পেতে ফর্মের আবেদন শুরু? কোন লিংক? বিভ্রান্ত না হয়ে সরকারি তথ্য জেনে নিন

Yuvashakti Bharsa Card: যুবদের জন্য ঘোষিত ‘যুব শক্তি ভরসা কার্ড’ ঘিরে রাজ্যজুড়ে কৌতূহল ও বিভ্রান্তি। সামাজিক মাধ্যমে অনেক পোস্ট ও ভিডিয়োয় দাবি করা হচ্ছে যে, মাসে ৩,০০০ টাকা পাওয়ার জন্য নাকি অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। তবে ১০ অগস্ট পর্যন্ত সরকারি তথ্য ও প্রকাশিত নথি অনুযায়ী, এই প্রকল্পের জন্য নতুন কোনও সরকারি আবেদন লিঙ্ক এখনও চালু করা হয়নি।
২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেটে রাজ্য সরকার কর্মহীন যুবকদের জন্য ‘ভরসা কর্মসূচি’ ঘোষণা করে। বাজেট-সংক্রান্ত তথ্য অনুযায়ী...
যোগ্যতা ও অঙ্ক: ২১ থেকে ৪৫ বছর বয়সী কর্মহীন স্নাতকেরা মাসে ৩,০০০ টাকা এবং স্নাতক নন এমন যোগ্য কর্মহীন ব্যক্তিরা মাসে ২,০০০ টাকা পাবেন।
অন্যান্য শর্ত: আবেদনকারীকে পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে, পরিবারের বার্ষিক আয় ১ লক্ষ টাকার কম হতে হবে এবং অন্য কোনও সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধাভোগী হওয়া চলবে না।
বাস্তবায়ন: আগামী অক্টোবর মাস থেকে প্রকল্পটি কার্যকর করার পরিকল্পনা রয়েছে।
আগের ‘বাংলার যুব সাথী’ প্রকল্পের (২১-৪০ বছর বয়সীদের জন্য ১,৫০০ টাকা) সঙ্গে নতুন এই প্রকল্পের পার্থক্য রয়েছে। তাই পুরনো নিয়ম বা ফর্মে আবেদন গ্রহণ করা হবে না।
ইন্টারনেটে সার্চ করলে juboshokti.in-এর মতো বেশ কিছু ঝকঝকে ওয়েবসাইট সামনে আসছে, যেখানে সরকারি প্রতীক ও দপ্তরের নাম ব্যবহার করা হয়েছে।
তবে সতর্কতার বিষয় হল, সাইটটির নিজস্ব নীতি ও 'ডেসক্লেইমার' (Disclaimer) পাতায় পরিষ্কার লেখা রয়েছে যে, এটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনো অফিসিয়াল সাইট নয়; বরং একটি স্বাধীন ব্যক্তিগত তথ্য-পোর্টাল ('Alpha Tech' নামক এক সংস্থার)।
ফলে এই ধরণের ভুয়ো বা বেসরকারি সাইটে নিজের পরিচয়পত্র, ব্যাঙ্কের তথ্য কিংবা ওটিপি (OTP) দেওয়া একেবারেই অনিরাপদ।
অন্যদিকে, আগের সরকারি পোর্টাল yubasathi.wb.gov.in-এ স্পষ্ট জানানো হয়েছে যে, সেখানে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকেই নতুন আবেদন গ্রহণ বন্ধ রয়েছে।
সূত্রের খবর অনুযায়ী, দুর্গাপুজোর আগে পোর্টাল চালু হতে পারে এবং অক্টোবর মাস থেকে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হতে পারে। তবে চূড়ান্ত সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত কোনও নির্দিষ্ট দিনকে ফাইনাল বলা যাচ্ছে না।
আবেদন জমা পড়ার পর বয়স, বাসস্থান, আয় ও শিক্ষার নথি যাচাই করে অনুমোদিত উপভোক্তা তালিকা তৈরি করা হবে।
১. নিজের আধার, ভোটার কার্ড, মাধ্যমিকের অ্যাডমিট, শিক্ষাগত শংসাপত্র, ছবি ও ব্যাঙ্ক পাসবুক গুছিয়ে রাখুন। ২. কোনও বেসরকারি পোর্টালে তথ্য আপলোড বা টাকা দেবেন না। ৩. কেবল ওয়েবসাইট ঠিকানার শেষে .gov.in রয়েছে এমন অফিশিয়াল সরকারি বিজ্ঞপ্তি দেখেই আসল লিঙ্কে আবেদন করুন।