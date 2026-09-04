/পুজোর আগেই চালু হচ্ছে যুবশক্তি প্রকল্প: ২০০০ ও ৩০০০ টাকা কারা পাবেন? কোথায় আবেদন? আপনার সব ডকুমেন্টস রেডি তো?

Yuvashakti Bharosa Card: রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীদের স্বাবলম্বী করতে বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। মহিলাদের জন্য ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ কার্যকর করার পর এবার কর্মহীন তরুণ প্রজন্মের জন্য চালু হতে চলেছে বহুল চর্চিত ‘যুবশক্তি ভরসা কার্ড’ (Yuva Shakti Bharosa Card) প্রকল্প। পূর্ববর্তী সরকারের চালু করা ‘যুবসাথী’ প্রকল্পে যেখানে মাসে দেড় হাজার টাকা করে দেওয়া হত, এবার নতুন প্রকল্পে ভাতার পরিমাণ সরাসরি দ্বিগুণ করা হয়েছে। আগামী ১ অক্টোবর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রকল্পের ভাতা দেওয়া শুরু হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পুজোর আগেই চলতি সেপ্টেম্বর মাস থেকেই আবেদন প্রক্রিয়া শুরুর প্রস্তুতি নিচ্ছে প্রশাসন।
রাজ্য বাজেটে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের পেশ করা রূপরেখা অনুযায়ী, শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে দুটি স্তরে এই আর্থিক ভাতা বণ্টন করা হবে:
স্নাতক (Graduate) উত্তীর্ণ: যে সমস্ত যুবক-যুবতী স্নাতক স্তরের পড়াশোনা শেষ করেও উপযুক্ত কর্মসংস্থান পাননি, তাঁরা প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা করে বেকার ভাতা পাবেন।
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ: যাঁরা মাধ্যমিক পাশ করেছেন কিংবা উচ্চ মাধ্যমিক ও আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্তরে রয়েছেন, তাঁদের প্রতি মাসে ২,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।
প্রকল্পের সুবিধা পেতে আবেদনকারীর বয়স ২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। প্রার্থীকে সম্পূর্ণ কর্মহীন হতে হবে এবং পরিবারের বার্ষিক আয় নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে (মাসিক আয় ১ লক্ষ টাকার কম) থাকা বাধ্যতামূলক।
এ ছাড়া অন্য কোনও সরকারি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করছেন না-- এমন পরিবারের প্রার্থীরাই এই ভাতার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন।
যুবশক্তি ভরসা কার্ডের আবেদন প্রক্রিয়া অনলাইন এবং অফলাইন-- উভয় মাধ্যমেই সম্পন্ন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে:
অনলাইন পদ্ধতি: খুব শীঘ্রই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একটি স্বতন্ত্র ‘যুবশক্তি পোর্টাল’ চালু করা হবে।
অফিশিয়াল ওয়েবসাইট চালু হলে ঘরে বসেই অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনপত্র পূরণ ও নথি আপলোড করা যাবে।
স্থানীয় প্রশাসনিক দপ্তর বা সংশ্লিষ্ট সরকারি কেন্দ্রেও প্রকল্পের ফর্ম পাওয়া যাবে এবং সেখানে পূরণ করা ফর্ম জমা দেওয়া যাবে।
সরকারি নির্দেশিকা প্রকাশের পর যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তার জন্য আবেদনকারীদের আগেভাগেই নির্দিষ্ট কিছু নথিপত্র প্রস্তুত রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে...
পরিচয়পত্র: আবেদনকারীর ভোটার কার্ড ও আধার কার্ড।
বয়সের প্রমাণ: মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও গ্র্যাজুয়েশনের মার্কশিট এবং পাস সার্টিফিকেট (স্নাতকদের ক্ষেত্রে ডিগ্রি সার্টিফিকেট আবশ্যক)।
নিজস্ব সক্রিয় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের পাসবইয়ের প্রথম পাতার প্রতিলিপি (যেখানে অ্যাকাউন্ট নম্বর ও IFSC কোড স্পষ্ট)।
সাম্প্রতিক পাসপোর্ট মাপের ছবি এবং পরিবারের আয়ের শংসাপত্র (Income Certificate)।
পুজোর আগেই আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হতে চলায় রাজ্যের কর্মহীন তরুণ-তরুণীদের মধ্যে এই প্রকল্প ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ তৈরি হয়েছে।