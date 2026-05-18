/Yuva Shakti Scheme 2026: যুবশক্তি ভরসা কার্ডে প্রতি মাসে ব্যাংকে ঢুকবে ৩০০০, কারা পাবেন সুবিধা? কীভাবে করবেন আবেদন?

Apply Online For Yuva Shakti Bharosa Card: 'যুবশক্তি ভরসা কার্ড' নিয়ে বড় আপডেট নবান্নে। এবার বেকারদের অ্যাকাউন্টে ঢুকবে ৩,০০০ টাকা। কীভাবে করবেন আবেদন? জানুন যোগ্যতা ও নিয়ম।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় নতুন সরকার গঠনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতেই সাধারণ মানুষের নজর এখন নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলির দিকে। রাজ্যের বেকার তরুণ-তরুণীদের আর্থিক স্বাবলম্বন দিতে বিজেপির অন্যতম বড় প্রতিশ্রুতি ছিল 'যুবশক্তি ভরসা কার্ড' (Yuva Shakti Card)।
বিগত তৃণমূল সরকারের 'যুবশ্রী' বা 'যুবসাথী' প্রকল্পের (যেখানে মাসে ১,৫০০ টাকা দেওয়া হতো) পরিধি বাড়িয়ে এবার যুবশক্তি ভরসা কার্ডের মাধ্যমে প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা করে বেকার ভাতা দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছে শুভেন্দু অধিকারীর নতুন সরকার। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী জুন মাস থেকেই এই প্রকল্প চালু হতে পারে।
এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে গেলে কীভাবে আবেদন করতে হবে এবং কী কী যোগ্যতা লাগবে? আগের সরকারের মতোই এই প্রকল্পের টাকাও সরাসরি উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে (DBT ব্যবস্থার মাধ্যমে) পাঠানো হবে।
কর্মসংস্থান বা চাকরি না হওয়া পর্যন্ত বেকার তরুণ-তরুণীরা এই আর্থিক সাহায্য পাবেন।মে মাসে নতুন সরকার গঠনের কাজ চলায় বর্তমানে প্রকল্পগুলির টাকা দেওয়া বন্ধ রয়েছে। জুন মাস থেকেই যুবশক্তি ভরসা কার্ড সহ সমস্ত জনমুখী প্রকল্প পুরোদমে চালু করতে চলেছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার।
আবেদনকারীর বয়স ২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। ন্যূনতম মাধ্যমিক পাস হতে হবে (তবে নতুন সরকার চূড়ান্ত নির্দেশিকায় এই যোগ্যতার মাপকাঠিতে কোনো রদবদল আনে কিনা, সেটাই এখন দেখার)। পুরনো 'যুবশ্রী' প্রকল্পের উপভোক্তা হোন বা নতুন আবেদনকারী— এই সুবিধে পেতে গেলে সবাইকেই নতুন করে আবেদন করতে হবে।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকের পরেই স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, পূর্বতন সরকারের সব জনমুখী প্রকল্পই চালু থাকবে, তবে তা করা হবে অত্যন্ত স্বচ্ছতার সঙ্গে। আগের প্রকল্পের কারিগরি ত্রুটি ও ভেরিফিকেশন সংক্রান্ত সমস্যা মেটাতে এবার কড়া নজরদারি চালানো হবে। পুরনো উপভোক্তারা নতুন করে আবেদনের সময় তাঁদের আগের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটিই ব্যবহার করলে ভেরিফিকেশনে সুবিধা হতে পারে।
সরকারের তরফে এখনও আনুষ্ঠানিক নির্দেশিকা জারি না হলেও, নবান্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে আবেদন করার সময় নিম্নলিখিত নথিগুলি প্রয়োজন হতে পারে---
বয়সের শংসাপত্র (Birth Certificate/Admit Card)
শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র (মাধ্যমিক বা সমতুল্য পাসের সার্টিফিকেট)
স্থায়ী বাসিন্দা বা নাগরিকত্বের শংসাপত্র (Aadhaar/Voter Card) নিজস্ব সচল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর
প্রশাসনিক সূত্রে খবর, যুবশক্তি ভরসা কার্ডের পুরো প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ রাখতে রাজ্য সরকার খুব শীঘ্রই একটি **নতুন অনলাইন পোর্টাল** চালু করতে চলেছে। এই পোর্টালের মাধ্যমেই অনলাইনে ঘরে বসে আবেদন করা যাবে এবং আবেদনের স্টেটাস বা আপডেট ট্র্যাক করা যাবে।