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Yuva Shakti: পোর্টাল খুলেছে জুনেই, ‘যুবশক্তি’র ৩০০০ টাকা বেকার ভাতা কি জুনেই পাওয়া যাচ্ছে? বড় আপডেট

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 08, 2026, 06:50 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:55 PM IST

Yuva Shakti Bharosa Card: জানা যাচ্ছে, পুরনো যুবসাথী প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাবে। তার বদলে যুবসাথী প্রকল্পের উপভোক্তারাই এই নতুন যুবশক্তি ভাতা পাবেন। ডিবিটি লিংক থাকতে হবে। 

 

 

খুলেছে যুবশক্তির পোর্টাল1/8

খুলেছে যুবশক্তির পোর্টাল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জুন মাসেই খুলেছে যুবশক্তির পোর্টাল। ১ জুন থেকে পোর্টালে নাম রেজিস্ট্রেশন শুরু হচ্ছে। এছাড়াও এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কের অফিসিয়াল সাইটেও আবেদনের লিংক রয়েছে।

জুনেই মিলবে যুবশক্তি’র ৩০০০ টাকা বেকার ভাতা?2/8

জুনেই মিলবে যুবশক্তি’র ৩০০০ টাকা বেকার ভাতা?

প্রশ্ন হচ্ছে, ‘যুবশক্তি’র ৩০০০ টাকা বেকার ভাতা কি জুনেই পাওয়া যাচ্ছে? সংকল্প পত্রেই বাংলায় কর্মহীন যুবক-যুবতীদের জন্য মাসিক ৩ হাজার টাকা ভাতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। 

যুবসাথীর বদলে যুবশক্তি3/8

যুবসাথীর বদলে যুবশক্তি

নতুন সরকার শপথ নিয়েই ঘোষণা করেছিল যে জুন থেকেই মিলবে এই টাকা। জানা যাচ্ছে, পুরনো যুবসাথী প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাবে। তার বদলে যুবসাথী প্রকল্পের উপভোক্তারাই এই নতুন যুবশক্তি ভাতা পাবেন। 

যুবসাথীর আবেদনকারীদের তথ্য যাচাই4/8

যুবসাথীর আবেদনকারীদের তথ্য যাচাই

যুবসাথীর আবেদনকারীদের তথ্য যাচাই করেই এই ভাতা দেওয়া হবে। আপাতত রাজ্যের বিজেপি সরকার যুবসাথীর ৫৫ লক্ষ উপভোক্তার তথ্য যাচাই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 

তথ্য যাচাইয়ের পর যুবশক্তি ভরসা কার্ড নিয়ে নতুন ঘোষণা 5/8

তথ্য যাচাইয়ের পর যুবশক্তি ভরসা কার্ড নিয়ে নতুন ঘোষণা

এই মুহূর্তে নতুন করে আবেদনের প্রয়োজন নেই।  জন্য যারা আগে আবেদন করেছিলেন তাদের তথ্য যাচাই হবে। তারপর দেওয়া হবে ভাতা। এই তথ্য যাচাই করার পরই যুবশক্তি ভরসা কার্ড নিয়ে নতুন করে কোনও ঘোষণা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

কোন অ্যাকাউন্টে ঢুকবে যুবশক্তির টাকা? 6/8

কোন অ্যাকাউন্টে ঢুকবে যুবশক্তির টাকা?

‘যুবশ্রী’র টাকা যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকত, সেই পুরনো অ্যাকাউন্টেই সরাসরি ৩,০০০ টাকা পাঠাবে নতুন সরকার। আবেদনকারীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে অবশ্যই ডিবিটি লিংক থাকতে হবে। 

যুবশক্তির বয়সসীমা7/8

যুবশক্তির বয়সসীমা

যুবশক্তি বেকার ভাতার টাকা পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট যুবক-যুবতীকে অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। 

যুবশক্তি ভাতা পেতে হতে হবে বেকার8/8

যুবশক্তি ভাতা পেতে হতে হবে বেকার

ন্যূনতম মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করে থাকতে হবে। বর্তমানে বেকার থাকতে হবে। অর্থাৎ কোনও কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত থাকা যাবে না।

TAGS:
Yuva Shakti
Yuva Shakti Portal
Yuva Shakti Bharosa Card
Yuva Shakti Eligibility Criteria

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