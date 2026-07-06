/রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীরা কবে থেকে পাবেন যুবশক্তির ৩০০০ টাকা? রাজ্যের বড় আপডেট, এখনই জেনে নিন

Yuvashakti Money Transfer date Update: ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের ইস্তাহারে দেওয়া বড় প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে চলেছে রাজ্যের নতুন সরকার। অন্নপূর্ণা যোজনার পর এবার রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীদের আর্থিক স্বস্তি দিতে ‘যুবশক্তি’ প্রকল্প (Yuva Shakti Varosa Card) চালু করার চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিচ্ছে শুভেন্দু অধিকারী মন্ত্রিসভা। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের রাজ্য বাজেটে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত এই কল্যাণমূলক প্রকল্পের জন্য ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব দিয়েছেন। কবে থেকে বেকার যুবক-যুবতীদের অ্যাকাউন্টে ঢুকবে এই টাকা?
তৃণমূল সরকারের আমলের ‘যুবশ্রী’ প্রকল্পের পরিবর্তে এই নতুন ও পরিবর্ধিত ‘যুবশক্তি’ প্রকল্প নিয়ে আসা হয়েছে। চাকরির প্রস্তুতির সময়ে যুবসমাজের আর্থিক চাপ কিছুটা কমাতেই সরকারের এই বিশেষ উদ্যোগ।
এই প্রকল্পের অধীনে যোগ্য প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী প্রতি মাসে সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আর্থিক সাহায্য পাঠানো হবে
যে সমস্ত বেকার যুবক-যুবতী ন্যূনতম স্নাতক বা গ্র্যাজুয়েশন পাস করেছেন, তাঁরা প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা পাবেন।
যাঁরা মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেছেন কিন্তু স্নাতক হননি, তাঁদের জন্য মাসিক ২,০০০ টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, প্রত্যেকেই এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন না। জালিয়াতি রুখতে এবং প্রকৃত অভাবী ও যোগ্য প্রার্থীদের কাছে সুবিধা পৌঁছে দিতে সরকার কিছু কড়া শর্ত আরোপ করেছে
আবেদনকারীর বয়স অবশ্যই ২১ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে (কিছু ক্ষেত্রে প্রাথমিক তথ্যে ২১-৪০ বছরের উল্লেখ রয়েছে)
আবেদনকারীর পরিবারের মাসিক আয় অবশ্যই ১ লক্ষ টাকার কম হতে হবে।
আবেদনকারীকে আবেদনের সময়ে সম্পূর্ণ বেকার বা কর্মহীন হতে হবে।
আবেদনকারী যদি করদাতা (Tax Payer) হন, তবে তিনি এই সুবিধা পাবেন না। এছাড়া, পরিবারে অন্য কোনও সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা থাকলে এই বেকার ভাতা মিলবে না। প্রার্থীকে অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
নতুন আবেদনকারীদের পাশাপাশি যাঁরা আগে ‘যুবশ্রী’ প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছিলেন, তাঁদের নথিপত্রও স্ক্রিনিং করা হবে যাতে কোনও অযোগ্য ব্যক্তি এই সুবিধা না পান।
যদিও এখনও কোনও চূড়ান্ত সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি হয়নি, তবে প্রাথমিক রিপোর্ট এবং পোর্টাল সূত্রে জানা গিয়েছে যে আবেদনের জন্য নিম্নলিখিত নথিপত্রগুলি প্রস্তুত রাখতে হবে--
জাতীয় পরিচয়পত্র হিসেবে ডিজিটাল কার্ডসমূহ (যেমন: ভোটার আইডি কার্ড ও সাধারণ পরিচয়পত্র)।
বয়সের প্রমাণপত্র হিসেবে বার্থ সার্টিফিকেট বা মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড।
শিক্ষাগত যোগ্যতার ন্যূনতম শংসাপত্র (মার্কশিট ও সার্টিফিকেট)।
টাকা সরাসরি স্থানান্তরের জন্য আবেদনকারীর নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ।
ইতোমধ্যেই রাজ্য সরকারের তরফে 'যুবশক্তি ভরসা কার্ড'-এর জন্য অনলাইন পোর্টাল প্রস্তুত করা হয়েছে।
আশা করা হচ্ছে, আগামী জুলাই বা আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক নির্দেশিকা বা নোটিফিকেশন জারি করা হবে। এবং তখন থেকেই অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ শুরু হয়ে যাবে।
আগামী অক্টোবর মাস থেকেই এই ঐতিহাসিক প্রকল্প রাজ্যে কার্যকর হতে চলেছে। সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে অক্টোবর মাস থেকেই যোগ্য যুবক-যুবতীদের অ্যাকাউন্টে ভাতার টাকা দেওয়া শুরু হবে।