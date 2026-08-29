Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /বেকার যুবক-যুবতীর মাসিক ও বার্ষিক আয় কত হলে আর পাবেন না যুবশক্তির ৩০০০ টাকা? আবেদন করার আগেই জেনে নিন

বেকার যুবক-যুবতীর মাসিক ও বার্ষিক আয় কত হলে আর পাবেন না যুবশক্তির ৩০০০ টাকা? আবেদন করার আগেই জেনে নিন

Written ByNabanita Sarkar
Published: Aug 29, 2026, 07:56 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 07:56 PM IST

Yuvashakti Bharsa Card: রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষিত ও কর্মহীন যুবক-যুবতীদের স্বাবলম্বী করতে এবং আর্থিক ভরসা জোগাতে চালু হতে চলেছে ‘যুবশক্তি ভরসা কার্ড’ প্রকল্প। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণে পূর্ববর্তী যুবসাথী বা যুবশ্রী প্রকল্পের রূপ বদলে এই নতুন উদ্যোগের প্রশাসনিক ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। তবে এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে পারিবারিক আয়ের ওপর একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়েছে। মাসিক বা পারিবারিক কত আয় হলে আপনি আর পাবন না যুবশক্তির ৩০০০ টাকা? জেনে নিন...

 

কারা কত টাকা পাবেন?1/10

কারা কত টাকা পাবেন?

যোগ্য আবেদনকারীদের যোগ্যতা অনুযায়ী প্রতি মাসে সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে (DBT ব্যবস্থার মাধ্যমে) অনুদান পাঠানো হবে:

স্নাতক উত্তীর্ণ বেকার যুবক-যুবতী: প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা।

ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ কিন্তু স্নাতক নন: প্রতি মাসে ২,০০০ টাকা।

যুবশক্তি ভরসা কার্ড2/10

যুবশক্তি ভরসা কার্ড

সরকার জানিয়েছে, এটি কোনও আজীবন ভাতা নয়; যতদিন না যুবক-যুবতীরা স্থায়ী কর্মসংস্থানের সন্ধান পাচ্ছেন, ততদিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি, বই কেনা বা অন্যান্য জরুরি খরচ মেটানোর একটি সহায়ক ফান্ড।

 

বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার মাপকাঠি3/10

বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার মাপকাঠি

প্রকল্পে আবেদনের জন্য কিছু নির্দিষ্ট যোগ্যতা পূরণ করতে হবে:

আবেদনকারীকে অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

প্রার্থীর বয়স ন্যূনতম ২১ বছর থেকে সর্বোচ্চ ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার মাপকাঠি4/10

বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার মাপকাঠি

শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে প্রার্থীকে অন্তত স্বীকৃত কোনো বোর্ড থেকে মাধ্যমিক বা দশম শ্রেণি পাশ হতে হবে। উচ্চ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা ও স্নাতক ডিগ্রিধারীরাও আবেদন করতে পারবেন।

 

প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও আবেদন প্রক্রিয়া5/10

প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও আবেদন প্রক্রিয়া

অনলাইন বা অফলাইনে আবেদন করার সময় পাসপোর্ট সাইজ ছবি, ভোটার পরিচয়পত্র, বয়সের প্রমাণপত্র (বার্থ সার্টিফিকেট বা মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড), শিক্ষাগত যোগ্যতার মার্কশিট ও সার্টিফিকেট এবং কাস্ট সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রয়োজন হবে। পাশাপাশি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটি বৈধ পরিচয়পত্রের সাথে যুক্ত থাকা বাধ্যতামূলক।

 

যুবশক্তি ভরসা কার্ড6/10

যুবশক্তি ভরসা কার্ড

সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী, আগামী অক্টোবর মাস (পুজোর মাস) থেকেই এই প্রকল্পের আওতায় সরাসরি ভাতা প্রদান শুরু হতে পারে। 

যুবশক্তি ভরসা কার্ড7/10

যুবশক্তি ভরসা কার্ড

শীঘ্রই অফিশিয়াল পোর্টাল এবং ব্লক স্তরে ফর্ম জমা দেওয়ার পূর্ণাঙ্গ গাইডলাইন প্রকাশ করা হবে।

যুবশক্তি ভরসা কার্ড8/10

যুবশক্তি ভরসা কার্ড

যুবশক্তি ভরসা কার্ডের আওতায় আর্থিক সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান শর্ত আবেদনকারীর পারিবারিক রোজগার। 

যুবশক্তি ভরসা কার্ড9/10

যুবশক্তি ভরসা কার্ড

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানিয়েছেন, কোনও করিপ্রার্থীর পরিবারের মাসিক আয় যদি ১ লক্ষ টাকার বেশি হয়, তবে তিনি এই প্রকল্পের জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। 

যুবশক্তি ভরসা কার্ড10/10

যুবশক্তি ভরসা কার্ড

 অর্থাৎ, পরিবারের মাসিক উপার্জন অবশ্যই ১ লক্ষ টাকার কম হতে হবে।

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
H1N1 ভাইরাসে আক্রান্ত ইমরান হাশমি, 'আওয়ারাপান ২'-এর সাফল্যের মাঝেই অসুস্থ অভিনেতা
2
3
4
5