Yuva Sathi Scheme: যুব সাথীর বড় আপডেট! এবার প্রকাশ্যে ফর্ম ফিল আপের তারিখ, জেনে নিন লাস্ট ডেট...
Yuva Sathi Scheme: আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে কলকাতা পুরসভার প্রতিটি বরোতে ক্যাম্প করে যুবসাথী প্রকল্পের ফর্ম ফিলআপ শুরু হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার যাবতীয় কাজ ২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সব ঠিক থাকলে যোগ্য আবেদনকারীদের অ্যাকাউন্টে এপ্রিলের শুরু থেকেই ভাতার টাকা ঢুকতে শুরু করবে।
যুবসাথীর ফর্ম ফিলআপ
কবে থেকে ঢুকবে টাকা
কত টাকা পাওয়া যাবে
কারা পাবে এই প্রকল্পের টাকা
লক্ষ্মীর ভান্ডার
লক্ষ্মীর ভান্ডার
বর্তমানে রাজ্যজুড়ে প্রায় ২.৪২ কোটি মহিলা লক্ষ্মীর ভান্ডারের সুবিধা পাচ্ছেন। নতুন বাজেট ঘোষণায় মাসিক ভাতার অঙ্কও বাড়ানো হয়েছে। জেনারেল ক্যাটাগরির মহিলারা মাসে পাবেন ১ হাজার ৫০০ টাকা, সংরক্ষিত শ্রেনীর মহিলারা পাবেন মাসে ১ হাজার ৭০০ টাকা। যা আগের তুলনায় উভয় ক্ষেত্রেই মাসিক ভাতা ৫০০ টাকা করে বাড়ানো হয়েছে।
