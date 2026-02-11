English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Yuva Sathi Scheme: যুব সাথীর বড় আপডেট! এবার প্রকাশ্যে ফর্ম ফিল আপের তারিখ, জেনে নিন লাস্ট ডেট...

Yuva Sathi Scheme: আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে কলকাতা পুরসভার প্রতিটি বরোতে ক্যাম্প করে যুবসাথী প্রকল্পের ফর্ম ফিলআপ শুরু হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার যাবতীয় কাজ ২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সব ঠিক থাকলে যোগ্য আবেদনকারীদের অ্যাকাউন্টে এপ্রিলের শুরু থেকেই ভাতার টাকা ঢুকতে শুরু করবে।

Feb 11, 2026
যুবসাথীর ফর্ম ফিলআপ

রক্তিমা দাস: ভোটের আগে লক্ষ্মীর ভান্ডারের সঙ্গে যুবসাথীতে জোর। ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ফর্ম ফিলআপ শুরু। 

কাজ শেষের টার্গেট

প্রতি বরোতে ক্যাম্প করবে কলকাতা পুরসভা। ২৫ ফেব্রুয়ারি কাজ শেষের টার্গেট।   

কবে থেকে ঢুকবে টাকা

যাতে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, ভোটার আগেই এপ্রিলের শুরু থেকে টাকা ঢুকতে শুরু করে আবেদনকারীদের অ্যাকাউন্টে।

কত টাকা পাওয়া যাবে

রাজ্য বাজেটে সরকার এই নতুন প্রকল্প চালু করে। মাধ্যমিক পাশ করা পশ্চিবঙ্গের যুবক-যুবতীরা এই সুবিধা পাবেন। প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে ১,৫০০ টাকা করে পাঠাবে রাজ্য সরকার।  

কারা পাবে এই প্রকল্পের টাকা

২১ বছরের পর থেকে এই বেকার ভাতা পাবেন তাঁরা। তবে আবেদনকারীর বয়স হতে হবে ২১ বছর থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। কিন্তু এই আর্থিক সহায়তা আজীবন পাওয়া যাবে না। এর মেয়াদ পাঁচ বছর পর্যন্ত। তার মধ্যে কেউ চাকরি পেয়ে গেলে এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া যাবে না।  

লক্ষ্মীর ভান্ডার

অন্যদিকে, নির্বাচনের আগে লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পে কলকাতা পুর এলাকা থেকে যোগ হল ১ লক্ষ ২৫ হাজার মহিলা। পুরসভা সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা আবেদন যাচাই করে অবশেষে অনুমোদন দিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ।

লক্ষ্মীর ভান্ডার

বর্তমানে রাজ্যজুড়ে প্রায় ২.৪২ কোটি মহিলা লক্ষ্মীর ভান্ডারের সুবিধা পাচ্ছেন। নতুন বাজেট ঘোষণায় মাসিক ভাতার অঙ্কও বাড়ানো হয়েছে। জেনারেল ক্যাটাগরির মহিলারা মাসে পাবেন ১ হাজার ৫০০ টাকা, সংরক্ষিত শ্রেনীর  মহিলারা পাবেন মাসে ১ হাজার ৭০০ টাকা। যা আগের তুলনায় উভয় ক্ষেত্রেই মাসিক ভাতা ৫০০ টাকা করে বাড়ানো হয়েছে।

