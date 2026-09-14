/কয়েক সপ্তাহেই শুরু আবেদন! কবে থেকে যুবশক্তির টাকা ঢুকবে অ্যাকাউন্টে? বড় আপডেট

Yuvashakti Bharosa Yojana: অন্নপূর্ণা যোজনার পরই বিজেপি সরকারের অন্যতম ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প যুবশক্তি ভরসা যোজনা। এই প্রকল্পের আওতায় স্নাতক উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থী বেকার যুবক-যুবতীদের ৫ বছর মাসে ৩০০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে। আর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্য়মিক উত্তীর্ণদের ক্ষেত্রে টাকার পরিমাণ ২০০০।
শোনা যাচ্ছে, ১ অক্টোবর থেকে শুরু হতে পারে যুবশক্তি প্রকল্প। পুজোর আগেই শুরু হয়ে যাবে যুবশক্তি প্রকল্প।
প্রকল্প পরিচালনা ও আবেদন প্রক্রিয়া সহজ করতে রাজ্য সরকার অন্নপূর্ণা পোর্টালের মতো একটি বিশেষ ‘যুবশক্তি পোর্টাল’ চালু করতে পারে বলেও খবর।
আবেদনকারীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে অন্নপূর্ণার মতো অনলাইন এবং অফলাইন—উভয় মাধ্যমেই আবেদন জমা দেওয়ার সুযোগ থাকবে বলে জানা যাচ্ছে।
সেক্ষেত্রে টেক স্যাভি যুবসমাজ ডেডিকেটেড পোর্টালের মাধ্যমে ঘরে বসেই সরাসরি অনলাইনে যুবশক্তির আবেদন সম্পন্ন করতে পারবেন।
ওদিকে যারা ডিজিটাল মাধ্যমে আবেদনে অভ্যস্থ নন, তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট সরকারি কেন্দ্র বা অফলাইন ফর্মে আবেদন জানানোর বিকল্প ব্যবস্থা থাকবে।
জানা যাচ্ছে, প্রশাসনিক প্রস্তুতি প্রায় শেষ পর্বে, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আবেদন গ্রহণ প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়ে যেতে পারে।
সেক্ষেত্রে প্রাথমিক যাচাইকরণ শেষে আগামী নভেম্বর মাস থেকেই যোগ্য আবেদনকারীদের অ্যাকাউন্টে যুবশক্তি প্রকল্পের টাকা পাঠানো শুরু হতে পারে।
সরাসরি ডিবিটির মাধ্যমেই অ্যাকাউন্টে ঢুকবে টাকা। তবে এবিষয়ে এখনও সরকারি তরফে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হওয়া বাকি।