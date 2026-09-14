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কয়েক সপ্তাহেই শুরু আবেদন! কবে থেকে যুবশক্তির টাকা ঢুকবে অ্যাকাউন্টে? বড় আপডেট

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 14, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 03:39 PM IST

Yuvashakti Bharosa Yojana: অন্নপূর্ণা যোজনার পরই বিজেপি সরকারের অন্যতম ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প যুবশক্তি ভরসা যোজনা। এই প্রকল্পের আওতায় স্নাতক উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থী বেকার যুবক-যুবতীদের ৫ বছর মাসে ৩০০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে। আর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্য়মিক উত্তীর্ণদের ক্ষেত্রে টাকার পরিমাণ ২০০০।

যুবশক্তি প্রকল্প1/8

যুবশক্তি প্রকল্প

শোনা যাচ্ছে, ১ অক্টোবর থেকে শুরু হতে পারে যুবশক্তি প্রকল্প। পুজোর আগেই শুরু হয়ে যাবে যুবশক্তি প্রকল্প।

যুবশক্তি পোর্টাল2/8

যুবশক্তি পোর্টাল

প্রকল্প পরিচালনা ও আবেদন প্রক্রিয়া সহজ করতে রাজ্য সরকার অন্নপূর্ণা পোর্টালের মতো একটি বিশেষ ‘যুবশক্তি পোর্টাল’ চালু করতে পারে বলেও খবর।

যুবশক্তির আবেদন3/8

যুবশক্তির আবেদন

আবেদনকারীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে অন্নপূর্ণার মতো অনলাইন এবং অফলাইন—উভয় মাধ্যমেই আবেদন জমা দেওয়ার সুযোগ থাকবে বলে জানা যাচ্ছে।

অনলাইন4/8

অনলাইন

সেক্ষেত্রে টেক স্যাভি যুবসমাজ ডেডিকেটেড পোর্টালের মাধ্যমে ঘরে বসেই সরাসরি অনলাইনে যুবশক্তির আবেদন সম্পন্ন করতে পারবেন।

অফলাইন5/8

অফলাইন

ওদিকে যারা ডিজিটাল মাধ্যমে আবেদনে অভ্যস্থ নন, তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট সরকারি কেন্দ্র বা অফলাইন ফর্মে আবেদন জানানোর বিকল্প ব্যবস্থা থাকবে।

১ অক্টোবর থেকেই যুবশক্তি?6/8

১ অক্টোবর থেকেই যুবশক্তি?

জানা যাচ্ছে, প্রশাসনিক প্রস্তুতি প্রায় শেষ পর্বে, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আবেদন গ্রহণ প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়ে যেতে পারে।

নভেম্বরে যুবশক্তির টাকা?7/8

নভেম্বরে যুবশক্তির টাকা?

সেক্ষেত্রে প্রাথমিক যাচাইকরণ শেষে আগামী নভেম্বর মাস থেকেই যোগ্য আবেদনকারীদের অ্যাকাউন্টে যুবশক্তি প্রকল্পের টাকা পাঠানো শুরু হতে পারে।

আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বাকি8/8

আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বাকি

সরাসরি ডিবিটির মাধ্যমেই অ্যাকাউন্টে ঢুকবে টাকা। তবে এবিষয়ে এখনও সরকারি তরফে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হওয়া বাকি। 

TAGS:
Yuvashakti Bharosa Yojana

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