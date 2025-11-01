Yuvraj Singh Set For Comeback In IPL 2026: কামব্যাক তাঁর মজ্জায়! এবার আইপিএলে প্রত্যাবর্তন যুবরাজের, কেঁপে গেল ভারতীয় ক্রিকেট...

Yuvraj Singh Set For Comeback In IPL 2026: কামব্যাক তাঁর মজ্জায়! এবার আইপিএলে প্রত্যাবর্তন যুবরাজের, কেঁপে গেল ভারতীয় ক্রিকেট...
Yuvraj Singh Set For Comeback In IPL 2026: ফের আইপিএল দেখতে চলেছে যুবরাজ সিংকে। কামব্যাক তাঁর মজ্জায়! অভিষেক শর্মা ও শুভমন গিলদের মেন্টর ও কিংবদন্তি যুবি ফিরছেন ভারতীয় ক্রিকেটে। আর এই খবরে ঝড় উঠে গিয়েছে সমর্থকদের মনে
আইপিএলে প্রত্যাবর্তন করছেন কিংবদন্তি যুবরাজ সিং
২০১৯ সালে যুবরাজকে শেষবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জার্সিতে দেখেছে আইপিএল। যুবির আইপিএল বায়োডেটায় রয়েছে পঞ্জাব কিংস, পুণে ওয়ারিয়র্স (অধুনা বিলুপ্ত), রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, দিল্লি ডেয়ারডেভিলস (অধুনা দিল্লি ক্যাপিটালস) ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদে খেলার অভিজ্ঞতা। তবে এবার যুবির গায়ে ভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজির জার্সি!
