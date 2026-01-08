English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Yuzvendra Chahal and Dhanashree Verma Reunion: ডিভোর্সের ১১ মাস পর এক ছাদের নীচে চাহাল-ধনশ্রী! বিরাট আপডেটে তোলপাড় নেটদুনিয়া...

Yuzvendra Chahal and Dhanashree Verma Reunion: ডিভোর্সের ১১ মাস পর এক ছাদের নীচে চাহাল-ধনশ্রী! বিরাট আপডেটে তোলপাড় নেটদুনিয়া...

Yuzvendra Chahal and Dhanashree Verma Reunion: ডিভোর্সের ১১ মাস পর ফের এক হচ্ছেন যুজবেন্দ্র চাহাল ও ধনশ্রী ভার্মা! যে বিরাট আপডেটে এখন তোলপাড় নেটদুনিয়া...

| Jan 08, 2026, 05:46 PM IST
1/7

যুজবেন্দ্র চাহাল ও ধনশ্রী ভার্মা

Yuzvendra Chahal and Dhanashree Verma

ভারতের ব্রাত্য স্পিনার যুজবেন্দ্র চাহালের সঙ্গে ধনশ্রী ভার্মা আইনত আলাদা হয়ে গিয়েছেন। ২০২০ সালে চার হাত এক হয়েছিল। ২০২২ সাল থেকেই তাঁরা চলে যান সেপারেশনে। এরপর ২০২৫ সালে পারস্পরিক সম্মতিতে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। তবে ডিভোর্সের ১১ মাস পর ফের এক হচ্ছেন চাহাল-ধনশ্রী!  

2/7

যুজবেন্দ্র চাহাল ও ধনশ্রী ভার্মা

Yuzvendra Chahal and Dhanashree Verma

চাহাল -ধনশ্রীকে এবার এক রিয়ালিটি শোয়ে একসঙ্গে দেখা যেতে পারে বলেই খবর। রিপোর্ট বলছে দুই প্রাক্তন 'দ্য ফিফটি' নামের এক শোয়ে একসঙ্গে অংশ নিতে পারেন। ডিভোর্সের পর তারকা ক্রিকেটার-কোরিয়োগ্রাফার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে আলোচনা করেছেন ঠিকই, তবে মঞ্চে কখনও একসঙ্গে হাজির হননি।          

3/7

যুজবেন্দ্র চাহাল ও ধনশ্রী ভার্মা

Yuzvendra Chahal and Dhanashree Verma

সলমান খানও 'বিগ বস'-এ এই 'দ্য ফিফটি' নিয়ে কথা বলেছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিখ্যাত ব্যক্তিত্বরাই অংশ নেবেন এই শোয়ে। চাহাল-ধনশ্রী যদি একসঙ্গে জুটি বাঁধেন তবে তা ঝড় তুলে দেবে। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি 'দ্য ফিফটি' প্রিমিয়ার হবে। রাত ৯টায় জিওহটস্টারে স্ট্রিম করবে। এরপর রাত সাড়ে ১০টা থেকে কালারস চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচারিত হবে।     

4/7

যুজবেন্দ্র চাহাল ও ধনশ্রী ভার্মা

Yuzvendra Chahal and Dhanashree Verma

চাহাল বা ধনশ্রী, কেউই কিন্তু তাঁদের সম্পর্কের অবসানের কারণ নিয়ে বেশি কথা বলেননি। এক সময়ে এই দুই সেলেবকে প্রচুর রিলস বানাতে দেখা যেত। চাহালের সমর্থনে মাঠে গলা ফাটাতেও যেতেন ধনশ্রী। কিন্তু সেসবই আজ অতীত।  

5/7

যুজবেন্দ্র চাহাল ও আরজে মাহভাশ

Yuzvendra Chaha And RJ Mahvash

ধনশ্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর চাহালকে বারবার আরজে মাহভাশের সঙ্গে দেখা গিয়েছে। আইপিএলের সময়ে চাহালের প্রায় প্রতি ম্যাচেই মহভাশকে স্টেডিয়ামে দেখা যেত। তাদের দু'জনের প্রেমের গুজবকে আরও উস্কে দিয়েছিল। তবে মাহভাশ বারবারই বলেছেন যে, তিনি ভীষণ ভাবেই সিঙ্গল।  

6/7

যুজবেন্দ্র চাহাল কেরিয়ার

Yuzvendra Chahal Career

৩৫ বছর বয়সী চাহাল ভারতের হয়ে ৭২টি ওডিআই এবং ৮০টি টি-টোয়েন্টিআই ম্যাচ খেলেছেন। যথাক্রমে ১২১ ও ৯৬টি উইকেট নিয়েছেন। ২০২৩ সালের অগস্টে তাঁকে শেষবার আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলতে দেখা গিয়েছিল। কুলদীপ যাদবের কারণেই চাহালের জাতীয় দলের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।  

7/7

আইপিএলে যুজবেন্দ্র চাহাল

Yuzvendra Chahal IPL 2026

আইপিএলের ইতিহাসে সর্বকালের সর্বাধিক উইকেটশিকারি চাহাল। ২০১৩-২০২৫ পর্যন্ত আইপিএল খেলা চাহালের ঝুলিতে আছে ২২১ উইকেট। চাহাল আসন্ন আইপিএলে পঞ্জাব কিংসের হয়েই খেলবেন। প্রীতি জিন্টার ফ্র্যাঞ্চাইজি তাঁকে ধরে রেখেছে ১৮ কোটি টাকায়। শ্রেয়স আইয়ারদের স্কোয়াডের একজন মূল সদস্য চাহাল।

পরবর্তী
অ্যালবাম

SSC Case Update: শুধু অযোগ্য বললেই হবে না! কেন তাঁরা দাগি, কোন অনিয়মের অভিযোগ? SSC-কে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলল কোর্ট...

পরবর্তী অ্যালবাম

SSC Case Update: শুধু অযোগ্য বললেই হবে না! কেন তাঁরা দাগি, কোন অনিয়মের অভিযোগ? SSC-কে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলল কোর্ট...

SSC Case Update: শুধু অযোগ্য বললেই হবে না! কেন তাঁরা দাগি, কোন অনিয়মের অভিযোগ? SSC-কে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলল কোর্ট...

SSC Case Update: শুধু অযোগ্য বললেই হবে না! কেন তাঁরা দাগি, কোন অনিয়মের অভিযোগ? SSC-কে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলল কোর্ট... 14
Madan Mitra visits Debolinaa Nandy: &#039;বিপদে পড়ে রাত ৩টের সময় ফোন করে দেবলীনা&#039;, গায়িকাকে দেখতে হাসপাতালে মদন মিত্র...

Madan Mitra visits Debolinaa Nandy: 'বিপদে পড়ে রাত ৩টের সময় ফোন করে দেবলীনা', গায়িকাকে দেখতে হাসপাতালে মদন মিত্র...

Madan Mitra visits Debolinaa Nandy: 'বিপদে পড়ে রাত ৩টের সময় ফোন করে দেবলীনা', গায়িকাকে দেখতে হাসপাতালে মদন মিত্র... 8
Pratik Jain: কয়লা পাচার মামলায় &#039;নাম&#039;! মনের মানুষকে থাইল্যান্ডের বিলাসবহুল ভিলায় গ্র্যান্ড গালা &#039;ড্রিম ওয়েডিং&#039; এই প্রতীক জৈনের... IPAC কর্ণধারের স্ত্রী কে?

Pratik Jain: কয়লা পাচার মামলায় 'নাম'! মনের মানুষকে থাইল্যান্ডের বিলাসবহুল ভিলায় গ্র্যান্ড গালা 'ড্রিম ওয়েডিং' এই প্রতীক জৈনের... IPAC কর্ণধারের স্ত্রী কে?

Pratik Jain: কয়লা পাচার মামলায় 'নাম'! মনের মানুষকে থাইল্যান্ডের বিলাসবহুল ভিলায় গ্র্যান্ড গালা 'ড্রিম ওয়েডিং' এই প্রতীক জৈনের... IPAC কর্ণধারের স্ত্রী কে? 12
Stray Dogs Supreme Court Hearing: হাসপাতালের ওয়ার্ডে ঘুরছে, কামড়াচ্ছে! কোর্ট কি এখন হিংস্র কুকুরদের &#039;বাবা, বাছা&#039; বলে কাউন্সেলিং করবে? &#039;সুপ্রিম&#039; বিস্ফোরণ...

Stray Dogs Supreme Court Hearing: হাসপাতালের ওয়ার্ডে ঘুরছে, কামড়াচ্ছে! কোর্ট কি এখন হিংস্র কুকুরদের 'বাবা, বাছা' বলে কাউন্সেলিং করবে? 'সুপ্রিম' বিস্ফোরণ...

Stray Dogs Supreme Court Hearing: হাসপাতালের ওয়ার্ডে ঘুরছে, কামড়াচ্ছে! কোর্ট কি এখন হিংস্র কুকুরদের 'বাবা, বাছা' বলে কাউন্সেলিং করবে? 'সুপ্রিম' বিস্ফোরণ... 14