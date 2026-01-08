Yuzvendra Chahal and Dhanashree Verma Reunion: ডিভোর্সের ১১ মাস পর এক ছাদের নীচে চাহাল-ধনশ্রী! বিরাট আপডেটে তোলপাড় নেটদুনিয়া...

Yuzvendra Chahal and Dhanashree Verma Reunion: ডিভোর্সের ১১ মাস পর এক ছাদের নীচে চাহাল-ধনশ্রী! বিরাট আপডেটে তোলপাড় নেটদুনিয়া...
1/7
যুজবেন্দ্র চাহাল ও ধনশ্রী ভার্মা
2/7
যুজবেন্দ্র চাহাল ও ধনশ্রী ভার্মা
3/7
যুজবেন্দ্র চাহাল ও ধনশ্রী ভার্মা
সলমান খানও 'বিগ বস'-এ এই 'দ্য ফিফটি' নিয়ে কথা বলেছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিখ্যাত ব্যক্তিত্বরাই অংশ নেবেন এই শোয়ে। চাহাল-ধনশ্রী যদি একসঙ্গে জুটি বাঁধেন তবে তা ঝড় তুলে দেবে। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি 'দ্য ফিফটি' প্রিমিয়ার হবে। রাত ৯টায় জিওহটস্টারে স্ট্রিম করবে। এরপর রাত সাড়ে ১০টা থেকে কালারস চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচারিত হবে।
4/7
যুজবেন্দ্র চাহাল ও ধনশ্রী ভার্মা
5/7
যুজবেন্দ্র চাহাল ও আরজে মাহভাশ
6/7
যুজবেন্দ্র চাহাল কেরিয়ার
7/7
আইপিএলে যুজবেন্দ্র চাহাল
