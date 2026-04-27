IPL 2026 VIRAL CHAT: 'তোমার জন্য আমি সব করতে পারি', ভারতীয় তারকার সেই প্রস্তাবে রাজি সুন্দরী মালকিন, ভাইরাল স্ক্রিনশটে ঝড়

IPL 2026 VIRAL CHAT: 'তোমার জন্য আমি সব করতে পারি', ভারতীয় তারকার সেই প্রস্তাবে রাজি সুন্দরী মালকিন, ভাইরাল স্ক্রিনশটে ঝড়
Punjab Kings in IPL 2026: সুন্দরী মালকিনের সঙ্গে তাঁর হাত ধরার ছবি ভাইরাল হয়েছিল। এবার কথোপকথন ভাইরাল হয়ে গেল নেটপাড়ায়।
1/6
2/6
photos
TRENDING NOW
3/6
প্রীতি জিন্টা-যুজবেন্দ্র চাহাল
চাহালের প্রকাশ্যে দেওয়া প্রস্তাবে, প্রীতি একেবারে স্টেপআউট করেই ছক্কা হাঁকিয়ে উত্তর দিয়েছেন। চাহাল মজার ছলেই লিখেছিলেন, 'আচ্ছা ম্যাডাম একটা ম্যাচে কি ওপেন করার সুযোগ পেতে পারি?' প্রীতির উত্তর ছিল দেখার মতো। তিনি লেখেন, 'অবশ্যই যুজি। তোমার জন্য আমি সব করতে পারি। শুধু আইপিএলটা শেষ হতে দাও। তারপর তোমার পছন্দের যে কোনোও ম্যাচে। আমি নিশ্চিত, তখন প্রভ ও প্রিয়ংশ এতে কিছু মনে করবে না।'
4/6
প্রভসিমরন-প্রিয়াংশ
চলতি মরসুমে পঞ্জাবের দুই ওপেনার প্রভসিমরন সিং এবং প্রিয়াংশ আর্য, দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন। গতবছর আইপিএলে তাঁরা যেখানে শেষ করেছিলেন, এবার যেন ঠিক সেখান থেকেই শুরু করেছেন। তাঁদের পারফরম্যান্স অব্যাহত রেখেছেন। ৭ ম্যাচে প্রভসিমরান ৫৭.৪-এর গড়ে এবং ১৯২.৬১ স্ট্রাইক-রেটে মোট ২৮৭ রান করেছেন। অন্যদিকে প্রিয়ংশ ৬ ম্যাচে ৪২.৩৩-এর গড়ে এবং ২৪৯.০১ স্ট্রাইক-রেটে ২৫৪ রান করেছেন।
5/6
6/6
photos