IPL 2026 VIRAL CHAT: 'তোমার জন্য আমি সব করতে পারি', ভারতীয় তারকার সেই প্রস্তাবে রাজি সুন্দরী মালকিন, ভাইরাল স্ক্রিনশটে ঝড়

Punjab Kings in IPL 2026: সুন্দরী মালকিনের সঙ্গে তাঁর হাত ধরার ছবি ভাইরাল হয়েছিল। এবার কথোপকথন ভাইরাল হয়ে গেল নেটপাড়ায়।  

| Apr 27, 2026, 06:28 PM IST
Punjab Kings in IPL 2026

চলতি আইপিএলে দুরন্ত ফর্মে রয়েছে গতবারের রানার্স পঞ্জাব কিংস। প্রীতি জিন্টার টিম এখন লিগ তালিকায় সবার উপরে। শ্রেয়স আইয়াররা ৭ ম্যাচের মধ্যে ৬ ম্যাচই জিতেছেন। ১৩ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্জাব এখন লিগের ফার্স্ট বয়। নেট রানরেট +১.৩৩৩

Preity Zinta

প্রীতি স্বভাবতই রয়েছেন একেবারে ফুরফুরে মেজাজে। ভক্তদের সঙ্গে জনসংযোগ করতে প্রীতি এক্স হ্যান্ডেলে প্রশ্নোত্তরে মেতেছিলেন। নেটদুনিয়ায় পোশাকি ভাষায় যা সেলেবদের ফ্যান ইন্টারঅ্যাকশন। আর এই সেশনে প্রীতির সঙ্গে চ্যাট চালাচালি করতে এসেছিলেন তাঁর টিমের তারকা স্পিনার যুজবেন্দ্র চাহাল  

Preity Zinta-Yuzvendra Chahal

চাহালের প্রকাশ্যে দেওয়া প্রস্তাবে, প্রীতি একেবারে স্টেপআউট করেই ছক্কা হাঁকিয়ে উত্তর দিয়েছেন। চাহাল মজার ছলেই লিখেছিলেন, 'আচ্ছা ম্যাডাম একটা ম্যাচে কি ওপেন করার সুযোগ পেতে পারি?' প্রীতির উত্তর ছিল দেখার মতো। তিনি লেখেন, 'অবশ্যই যুজি। তোমার জন্য আমি সব করতে পারি। শুধু আইপিএলটা শেষ হতে দাও। তারপর তোমার পছন্দের যে কোনোও ম্যাচে। আমি নিশ্চিত, তখন প্রভ ও প্রিয়ংশ এতে কিছু মনে করবে না।'    

Prabhsimran and Priyansh

চলতি মরসুমে পঞ্জাবের দুই ওপেনার প্রভসিমরন সিং এবং প্রিয়াংশ আর্য, দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন। গতবছর আইপিএলে তাঁরা যেখানে শেষ করেছিলেন, এবার যেন ঠিক সেখান থেকেই শুরু করেছেন। তাঁদের পারফরম্যান্স অব্যাহত রেখেছেন। ৭ ম্যাচে প্রভসিমরান ৫৭.৪-এর গড়ে এবং ১৯২.৬১ স্ট্রাইক-রেটে মোট ২৮৭ রান করেছেন। অন্যদিকে প্রিয়ংশ ৬ ম্যাচে ৪২.৩৩-এর গড়ে এবং ২৪৯.০১ স্ট্রাইক-রেটে ২৫৪ রান করেছেন।   

Yuzvendra Chahal

চাহালের মরসুমের প্রথমার্ধ বেশ সাদামাটাই কেটেছে। এখনও পর্যন্ত ৭ ম্যাচে তিনি মাত্র ৪ উইকেট নিয়েছেন। আগামী ২৮ এপ্রিল মুল্লানপুরে পঞ্জাব মুখোমুখি হবে রাজস্থান রয়্যালসের

IPL Legend

চাহাল নিঃসন্দেহে আইপিএল কিংবদন্তি। ২০১৩ সালে লিগ অভিষেক করে ২০২৫ পর্যন্ত মুম্বই-বেঙ্গালুরু-রাজস্থান ও পঞ্জাবের হয়ে মোট ১৮১ ম্যাচ খেলে ২২৫ উইকেট নিয়েছেন। তিনিই আইপিএল ইতিহাসের সর্বাধিক উইকেটশিকারি। 

