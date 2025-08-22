Zee Bangla Sonar: গল্প-গানে বাঙালির জীবনে বিনোদনের সম্ভার! হাজির জি বাংলা সোনার...
New Tv Show: নতুন পথচলা শুরু হল আরেক নতুন চ্যানেল জি বাংলা সোনারের। বৃহস্পতিবার শহরের এক পাঁচতারায় ছিল এই চ্যানেলের নতুন কয়েকটি শোয়ের লঞ্চ। হাজির ছিলেন দেব, অঙ্কুশ, যশ থেকে শুরু করে সবকটি শোয়ের অভিনেতা অভিনেত্রীরা। ১০ দিনে ১০ লাখ, বেদিনি জ্যোৎস্নার অমর প্রেম, শ্রীমান ভগবান দাস, সোনার জলসাঘর, এসআইটি, সোনার সকাল- এই ছয়টি ফিকশন ও নন ফিকশন শো সম্প্রচারিত হতে চলেছে আগামী ২৫ অগাস্ট থেকে।
জি বাংলা সোনার
এসআইটি
বৃহস্পতিবার শহরের এক পাঁচতারায় ছিল এই চ্যানেলের নতুন কয়েকটি শোয়ের লঞ্চ। হাজির ছিলেন দেব, অঙ্কুশ, যশ থেকে শুরু করে সবকটি শোয়ের অভিনেতা অভিনেত্রীরা। ১০ দিনে ১০ লাখ, বেদিনি জ্যোৎস্নার অমর প্রেম, শ্রীমান ভগবান দাস, সোনার জলসাঘর, এসআইটি, সোনার সকাল- এই ছয়টি ফিকশন ও নন ফিকশন শো সম্প্রচারিত হতে চলেছে আগামী ২৫ অগাস্ট থেকে। এসআইটি টিমের মুখ্য অফিসারের চরিত্রে দেখা যাবে ঋষি কৌশিককে। এদিন এসআইটি টিমের সঙ্গেই মঞ্চে দেখা যায় মেগাস্টার দেবকে।
সোনার জলসাঘর
সোনার জলসাঘর
বেদেনি জ্যোৎস্নার অমর প্রেম
শ্রীমান ভগবান দাস
১০ দিনে ১০ লাখ
