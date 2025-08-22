English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Zee Bangla Sonar: গল্প-গানে বাঙালির জীবনে বিনোদনের সম্ভার! হাজির জি বাংলা সোনার...

New Tv Show: নতুন পথচলা শুরু হল আরেক নতুন চ্যানেল জি বাংলা সোনারের। বৃহস্পতিবার শহরের এক পাঁচতারায় ছিল এই চ্যানেলের নতুন কয়েকটি শোয়ের লঞ্চ। হাজির ছিলেন দেব, অঙ্কুশ, যশ থেকে শুরু করে সবকটি শোয়ের অভিনেতা অভিনেত্রীরা। ১০ দিনে ১০ লাখ, বেদিনি জ্যোৎস্নার অমর প্রেম, শ্রীমান ভগবান দাস, সোনার জলসাঘর, এসআইটি, সোনার সকাল- এই ছয়টি ফিকশন ও নন ফিকশন শো সম্প্রচারিত হতে চলেছে আগামী ২৫ অগাস্ট থেকে। 

| Aug 22, 2025, 02:57 PM IST
1/7

জি বাংলা সোনার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় বিনোদনের অন্যনাম জি বাংলা। জনপ্রিয়তার নিরিখে সবথেকে শীর্ষে রয়েছে জি বাংলা। এবার এর সঙ্গেই নতুন পথচলা শুরু হল আরেক নতুন চ্যানেল জি বাংলা সোনারের।   

2/7

এসআইটি

বৃহস্পতিবার শহরের এক পাঁচতারায় ছিল এই চ্যানেলের নতুন কয়েকটি শোয়ের লঞ্চ। হাজির ছিলেন দেব, অঙ্কুশ, যশ থেকে শুরু করে সবকটি শোয়ের অভিনেতা অভিনেত্রীরা। ১০ দিনে ১০ লাখ, বেদিনি জ্যোৎস্নার অমর প্রেম, শ্রীমান ভগবান দাস, সোনার জলসাঘর, এসআইটি, সোনার সকাল- এই ছয়টি ফিকশন ও নন ফিকশন শো সম্প্রচারিত হতে চলেছে আগামী ২৫ অগাস্ট থেকে। এসআইটি টিমের মুখ্য অফিসারের চরিত্রে দেখা যাবে ঋষি কৌশিককে। এদিন এসআইটি টিমের সঙ্গেই মঞ্চে দেখা যায় মেগাস্টার দেবকে।   

3/7

সোনার জলসাঘর

এদিনের অনুষ্ঠানে গানে গানে চমকে দিয়েছে সোনার জলসাঘরের এক ঝাঁক খুদে। গানের যুগলবন্দী নিয়ে জি সোনার বাংলায় আসতে চলেছে ‘সোনার জলসাঘর’। 

4/7

সোনার জলসাঘর

অনীক ধরের সঞ্চালনায় এই অনুষ্ঠানে থাকবেন অদিতি মুন্সি, পৌষালী গোস্বামী সহ সুরের জগতের পাঁচ মহারথী। থাকবেন মহাগুরু পণ্ডিত তন্ময় বোস। আগামী ২৫ আগস্ট থেকে সপ্তাহে তিন দিন ঠিক রাত ৮টায় সম্প্রচারিত হবে এই অনুষ্ঠানটি।

5/7

বেদেনি জ্যোৎস্নার অমর প্রেম

হাজির ছিলেন ‘বেদেনি জ্যোৎস্নার অমর প্রেম’ নয়া ধারাবাহিকের মুখ্য অভিনেতা ইন্দ্রানী পালও। 

6/7

শ্রীমান ভগবান দাস

আসছে বিশ্বনাথ এবং মিমির নতুন ধারাবাহিক ‘শ্রীমান ভগবান দাস’। সন্ধ্যে আটটা থেকে সম্প্রচারিত হবে এই ধারাবাহিক। এই ধারাবাহিকে ইন্দ্রশীষ রায়কে মহাদেবের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যাবে। 

7/7

১০ দিনে ১০ লাখ

২৫ আগস্ট থেকে সোম থেকে মঙ্গল ঠিক রাত নটায় শুরু হয়ে যাবে দম্পতিদের নতুন রিয়ালিটি শো ‘১০ দিনে ১০ লাখ’। এই অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করবেন বিক্রম এবং ঐন্দ্রিলা। তাঁদের সাপোর্ট করতে এদিন হাজির ছিলেন অঙ্কুশ।

