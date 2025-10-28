Budh Nakshtra Change: জগদ্ধাত্রী পুজো থেকে বিরাট বদল এই ৪ রাশির জীবনে, হঠাত্ করেই ঘটতে পারে অপ্রত্যাশিত কিছু

Budh Nakshtra Change: জগদ্ধাত্রী পুজো থেকে বিরাট বদল এই ৪ রাশির জীবনে, হঠাত্ করেই ঘটতে পারে অপ্রত্যাশিত কিছু
Budh Nakshtra Change: ২৭ অক্টোবর থেকে শুরু করে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত অনুরাধা নক্ষত্রে অবস্থান করবেন বুধ
1/5
বুধ
2/5
মকর
3/5
মিথুন
4/5
কর্কট
5/5
ধনু
কাজের জায়গায় উন্নতি। ব্যবসায় বড় লাভ। ঝুঁকি নিলে সফল হবেন। অর্থভাগ্য ভালো। ভালো চাকরি পেতে পারেন। সম্পত্তি কিনতে পারেন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
