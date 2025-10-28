English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Budh Nakshtra Change: জগদ্ধাত্রী পুজো থেকে বিরাট বদল এই ৪ রাশির জীবনে, হঠাত্ করেই ঘটতে পারে অপ্রত্যাশিত কিছু

Budh Nakshtra Change: ২৭ অক্টোবর থেকে শুরু করে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত অনুরাধা নক্ষত্রে অবস্থান করবেন বুধ

| Oct 28, 2025, 11:51 PM IST
বুধ

বুধ

রাশিচক্র বদল করছে বুধ। ২৭ অক্টোবর থেকে শুরু করে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত অনুরাধা নক্ষত্রে অবস্থান করবেন বুধ। এই রাশিবদলের প্রভাব পড়বে বেশ কয়েকটি রাশির উপরে। 

মকর

মকর

অর্থভাগ্য খুলবে। কেরিয়ারে বড় বদল হবে। পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক দৃড় হবে। দাম্পত্য জীবনে নতুন সুখের জোয়ার আসবে।   

মিথুন

মিথুন

দাম্পত্য সুখ। সম্পত্তি কেনাবেচায় বড় লাভ। পুরনো পাওনা আদায় হবে। কাছের মানুষের কাছ থেকে সাহায্য পাবেন। বেফাঁস কথা থেকে সাবধান।

কর্কট

কর্কট

প্রেমের সম্পর্ক দৃড় হবে। কাজের জায়গায় সাফল্যা পাবেন। চকরিতে উন্নতি হবে। পরিবারের শান্তি থাকবে। বড় কোনও কাজে হাত দিতে পারেন।  

ধনু

ধনু

কাজের জায়গায় উন্নতি। ব্যবসায় বড় লাভ। ঝুঁকি নিলে সফল হবেন। অর্থভাগ্য ভালো। ভালো চাকরি পেতে পারেন। সম্পত্তি কিনতে পারেন।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

