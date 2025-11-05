English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Zohran Mamdani wins NY Mayral Race: নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র পদে এবার মুসলিম তরুণ, নির্বাচনে জয়ী ভারতীয় বংশোদ্ভূত জোহরান মামদানি

Zohran Mamdani wins NY Mayral Race: ডেমোক্র্যাট জোহরান মামদানি নিজেকে ‘ট্রাম্পের সবচেয়ে খারাপ দুঃস্বপ্ন’ হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। ভোটের আগে ট্রাম্প বলেছিলেন, মামদানি শহরে ‘বিপর্যয়’ ডেকে আনবেন

| Nov 05, 2025, 09:43 AM IST
1/6

নিউ ইয়র্কের মেয়র মামদানি

নিউ ইয়র্কের মেয়র মামদানি

নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র নির্বাচনে জয়ী হলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত তরুণ জোহরান মামদানি। নিউ ইয়র্কের ১১১তম মেয়র হতে চলেছেন মামদানি(৩৪)। ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী জোহরান অ্যান্ড্রু কুমো ও রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়াকে হারিয়ে ইতিহাস গড়লেন ভারতীয় চিত্র পরিচালক মীরা নায়ারের পুত্র। পাশাপাশি তিনিই হতে চলেছেন নিউ ইয়র্কের প্রথম মুসলিম মেয়র।

2/6

হারলেন কুমো

হারলেন কুমো

যৌন হয়রানির অভিযোগের মুখে ২০২১ সালে নিউ ইয়র্ক রাজ্যের গভর্নর পদ থেকে পদত্যাগ করার পর কুওমো তার ক্যারিয়ার ফের গোছানোর চেষ্টা করছিলেন। তবে অপ্রত্যাশিতভাবে, প্রগতিশীল ডেমোক্র্যাট এবং প্রবাসী পটভূমি থেকে উঠে আসা জোহরান মামদানি দলের মনোনয়ন পান এবং দ্রুতই মেয়র পদের জন্য শীর্ষ পছন্দে পরিণত হন। এরপর কুওমো স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত নেন।

3/6

ট্রাম্পের দুঃস্বপ্ন

ট্রাম্পের দুঃস্বপ্ন

ডেমোক্র্যাট জোহরান মামদানি নিজেকে ‘ট্রাম্পের সবচেয়ে খারাপ দুঃস্বপ্ন’ হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। ভোটের আগে ট্রাম্প বলেছিলেন, মামদানি শহরে ‘বিপর্যয়’ ডেকে আনবেন। মামদানি বামপন্থী নীতি এবং গরিবদের জন্য কম দামে আবাসন ও খাবার ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারনা, বছরের অন্যতম রঙিন ও আলোচিত এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলাফল শুধু নিউইয়র্ক নয়, বরং সমগ্র মার্কিন জাতীয় রাজনীতিতেও গভীর প্রভাব ফেলবে।

4/6

কে এই মামদানি?

কে এই মামদানি?

বিশিষ্ট ভারতীয় চিত্রপরিচালক মীরা নায়ারের ছেলে জোহরান মামদানি।  জন্ম উগান্ডার রাজধানী কাম্পালায়, ১৯৯১ সালের ১৮ অক্টোবর। সদ্য ৩৪ বছরে পা দেওয়া এই রাজনীতিকের বাবা মাহমুদ মামদানি ভারতে জন্ম নেওয়া উগান্ডান শিক্ষাবিদ। বর্তমানে শিক্ষকতা করে আমেরিকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ে।

5/6

৫ বছর বয়সে নিউ ইয়র্কে

৫ বছর বয়সে নিউ ইয়র্কে

জোহরানের যখন ৫ বছর বয়স তখন তার মা-বাবা তাকে নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় আসেন। এর দুই বছর পর তারা স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য চলে যান নিউইয়র্কে। মার্কিন রাজনীতিতে জোহরান মামদানির উত্থান অনেকটা হঠাৎ করেই। ২০২০ সালে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির এই রাজনীতিক নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলির সদস্য নির্বাচিত হন। ২০২৪ সালের অক্টোবরে জোহরান মামদানি যখন নিউইয়র্কের মেয়র পদে লড়াই করার ঘোষণা দেন, তখন তিনি প্রায় সবার কাছেই অপরিচিত ছিলেন। এক বছরের কম সময়ে তিনি এতটাই পরিচিত হয়ে ওঠেন যে, তাকে নিয়ে সারাবিশ্বেই আলোচনা হতে থাকে।

6/6

অনভিজ্ঞ কিন্তু সদিচ্ছ রয়েছে

অনভিজ্ঞ কিন্তু সদিচ্ছ রয়েছে

জোহরান মামদানি একদিকে যেমন তরুণ অন্যদিকে অনভিজ্ঞ। তবে তার বক্তব্য—পৃথিবী বদলাতে বয়স বা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় ইচ্ছার। তিনি তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বলেন যে তারা দায়িত্বশীল হয়েও সাধারণ মানুষের ভাগ্য বদলাতে কোনো ভূমিকা রাখেননি। তিনি ভারত বিরোধী বহু কথা বলেছেন। তানি আবার ইসরায়েল বিরোধীও। ফলে তার পথচলা কতটা মসৃণ হয় সেটাই এখন দেখার।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Horoscope Today: আজ ঘোর সমস্যায় এইসব রাশি, সতর্ক থাকতে হবে কাছের মানুষ-আইনি ঝামেলা থেকে

পরবর্তী অ্যালবাম

Horoscope Today: আজ ঘোর সমস্যায় এইসব রাশি, সতর্ক থাকতে হবে কাছের মানুষ-আইনি ঝামেলা থেকে

Horoscope Today: আজ ঘোর সমস্যায় এইসব রাশি, সতর্ক থাকতে হবে কাছের মানুষ-আইনি ঝামেলা থেকে

Horoscope Today: আজ ঘোর সমস্যায় এইসব রাশি, সতর্ক থাকতে হবে কাছের মানুষ-আইনি ঝামেলা থেকে 12
Flight ticket rules changed: ফ্লাইটে টিকিট বাতিলে বড় পরিবর্তন! নতুন নিয়মে এবার যাত্রীদের কত টাকা লাগবে? জেনে নিন...

Flight ticket rules changed: ফ্লাইটে টিকিট বাতিলে বড় পরিবর্তন! নতুন নিয়মে এবার যাত্রীদের কত টাকা লাগবে? জেনে নিন...

Flight ticket rules changed: ফ্লাইটে টিকিট বাতিলে বড় পরিবর্তন! নতুন নিয়মে এবার যাত্রীদের কত টাকা লাগবে? জেনে নিন... 9
Delhi Highcourt on Cruelty cases: স্ত্রীর কাছ থেকে শুধু গয়না কেড়ে নেওয়ার ঘটনাকে নিষ্ঠুরতা বলা যায় না: হাইকোর্ট

Delhi Highcourt on Cruelty cases: স্ত্রীর কাছ থেকে শুধু গয়না কেড়ে নেওয়ার ঘটনাকে নিষ্ঠুরতা বলা যায় না: হাইকোর্ট

Delhi Highcourt on Cruelty cases: স্ত্রীর কাছ থেকে শুধু গয়না কেড়ে নেওয়ার ঘটনাকে নিষ্ঠুরতা বলা যায় না: হাইকোর্ট 11
SIR in Bengal: SIR বিরোধিতায়ও &#039;যত পথ, তত মত&#039;! মমতার ডাকে মিছিল হাঁটলেন ধর্মগুরুরা...রাজপথে...

SIR in Bengal: SIR বিরোধিতায়ও 'যত পথ, তত মত'! মমতার ডাকে মিছিল হাঁটলেন ধর্মগুরুরা...রাজপথে...

SIR in Bengal: SIR বিরোধিতায়ও 'যত পথ, তত মত'! মমতার ডাকে মিছিল হাঁটলেন ধর্মগুরুরা...রাজপথে... 7