Zohran Mamdani: স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ ডেটিং অ্যাপেই, গাইতেন র‍্যাপও! 'আমার মেয়র তোমার মেয়র' জোহরানের জীবনের ১০ অজানা গল্প...

Zohran Mamdani Unknown Facts: এই নিয়ে কোনও লুকোছাপা নেই জোহরানের। কখনও রাখঢাক করেননি তিনি। নিজেকে পরিচয় দিয়ে থাকেন... জানুন জোহরানের জীবনের অজানা গল্প...    

| Nov 05, 2025, 02:32 PM IST
1/10

'আমার মেয়র তোমার মেয়র' জোহরান মামদানি

Zohran Mamdani Unknown Facts

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বজুড়ে ট্রেন্ডিং এখন একটাই নাম। তিনি হলেন নিউইয়র্কের নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানি। শতাব্দীর মধ্যে শহরের সর্বকনিষ্ঠ মেয়র হলেন জোহরান কুয়ামে মামদানি।  

2/10

'আমার মেয়র তোমার মেয়র' জোহরান মামদানি

Zohran Mamdani Unknown Facts

হাসিখুশি ও জনপ্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জোহরান মামদানির জন্ম উগান্ডার কাম্পালায়। ৭ বছর বয়সে পরিবারের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন তিনি।   

3/10

'আমার মেয়র তোমার মেয়র' জোহরান মামদানি

Zohran Mamdani Unknown Facts

নিউইয়র্কের নবনির্বাচিত মেয়র জোহরানের সঙ্গে রয়েছে ভারতের নাড়ির টান! উগান্ডার কাম্পালায় জন্মগ্রহণ করলেও, জোহরান মামদানির শিকড় তাঁর বাবা-মায়ের মাধ্যমে সরাসরি ভারতে ছড়িয়ে।

4/10

'আমার মেয়র তোমার মেয়র' জোহরান মামদানি

Zohran Mamdani Unknown Facts

বিখ্যাত ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা ও পরিচালক মীরা নায়ারের ছেলে জোহরান। আর তাঁর বাবা মাহমুদ কুয়ামে মামদানি উগান্ডার একজন ভারতীয় প্রফেসর। কলাম্বিয়াতে পড়ান তিনি।

5/10

'আমার মেয়র তোমার মেয়র' জোহরান মামদানি

Zohran Mamdani Unknown Facts

মামদানি একবার তাঁর ভারতীয় সংযোগ সম্পর্কে বলেছিলেন, "আমি গর্বিত যে আমার মায়ের পরিবার হিন্দু। যদিও আমি মুসলিম, আমি হিন্দুধর্মের অর্থ কী তা গভীরভাবে বুঝতে বুঝতেই বড় হয়েছি। গল্প, উৎসব, বিশ্বাস। রাখি বন্ধন, দীপাবলি, হোলি - এই মূল্যবোধগুলো আমার কাছে খুবই প্রিয়।"

6/10

'আমার মেয়র তোমার মেয়র' জোহরান মামদানি

Zohran Mamdani Unknown Facts

ব্রঙ্কস হাইস্কুল অব সায়েন্স থেকে পড়েছেন মেধাবী জোহরান মামদানি। এরপর তিনি আফ্রিকানা স্টাডিজে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন বোউডুইন কলেজ থেকে।

7/10

'আমার মেয়র তোমার মেয়র' জোহরান মামদানি

Zohran Mamdani Unknown Facts

সুদর্শন জোহরানের সুন্দরী স্ত্রী রামা দুয়াজি সিরিয়ার মেয়ে। পেশায় একজন ইলাস্ট্রেটর ও শিল্পী। হিঞ্জ ডেটিং অ্যাপেই তাঁদের পরিচয়। এই নিয়ে কোনও লুকোছাপা নেই জোহরানের। কখনও রাখঢাক করেননি তিনি।

8/10

'আমার মেয়র তোমার মেয়র' জোহরান মামদানি

Zohran Mamdani Unknown Facts

জানা যায়, কৈশোরে জোহরান মামদানি 'মিস্টার কার্ডামম' নামে এক সময়ে র‍্যাপ গান গাইতেন। উগান্ডার র‍্যাপারের সঙ্গে কোলাবও করেছেন একটি অ্যালবামে।

9/10

'আমার মেয়র তোমার মেয়র' জোহরান মামদানি

Zohran Mamdani Unknown Facts

নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটির সঙ্গে অত্যন্ত আন্তরিক ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক জোহরানের। নির্বাচনী প্রচারে জোহরানের 'আমার মেয়র তোমার মেয়র' ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

10/10

'আমার মেয়র তোমার মেয়র' জোহরান মামদানি

Zohran Mamdani Unknown Facts

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিজেকে একজন মুসলিম কমিউনিস্ট বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। সুদর্শন জোহরান মামদানিকে বেশিরভাগ সময় স্যুট-প্যান্টেই বেশি দেখা যায়।

