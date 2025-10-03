English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Zubeen Garg Death probe: মৃত্যু না হত্যা? জ়ুবিন-তদন্তে এবার লকআপে গায়িকা! শেষ ভিডিয়োগুলো তাঁরই তোলা...

Zubeen Garg Death Controversy: পুলিস ইতোমধ্যেই ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মা এবং উৎসবের আয়োজক শ্যামকানু মহন্তের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ এনেছে। এরসঙ্গেই গ্রেফতার করা হয়েছে ব্যান্ডের সদস্য শেখরজ্যোতি গোস্বামী এবং অমৃতপ্রভা মহন্তকে। এবার তাদের পাঠানো হল পুলিসি রিমান্ডে। 

| Oct 03, 2025, 05:51 PM IST
1/8

জ়ুবিনের মৃত্যু রহস্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অসমের একটি আদালত শুক্রবার গায়ক-সুরকার জুবিন গর্গের মৃত্যুর ঘটনায় তাঁর ব্যান্ডের সদস্য শেখরজ্যোতি গোস্বামী এবং অমৃতপ্রভা মহন্তকে ১৪ দিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠিয়েছে।  

2/8

জ়ুবিনের মৃত্যু রহস্য

ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টের (CID) বিশেষ ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (DGP) মুন্না প্রসাদ গুপ্ত সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন যে স্থানীয় আদালত ওই দুজনকে ১৪ দিনের পুলিস রিমান্ডে পাঠিয়েছে।  

3/8

জ়ুবিনের মৃত্যু রহস্য

তিনি বলেন, "গ্রেফতার হওয়া চার অভিযুক্তকেই জেরা করা হচ্ছে। এই মুহূর্তে আমি এর চেয়ে বেশি কিছু জানাতে পারছি না।"  

4/8

জ়ুবিনের মৃত্যু রহস্য

শেখর জ্যোতি গোস্বামী এবং অমৃতপ্রভা মহন্তকে কয়েক দিনের জিজ্ঞাসাবাদের পর বৃহস্পতিবার গ্রেফতার করা হয়।    

5/8

জ়ুবিনের মৃত্যু রহস্য

এই দুজন সিঙ্গাপুরে সেই ইয়টে (নৌকায়) উপস্থিত ছিলেন, যেখানে গত ১৯ সেপ্টেম্বর সমুদ্রে সাঁতার কাটার সময় জুবিন মারা যান।

6/8

জ়ুবিনের মৃত্যু রহস্য

পুলিস ইতোমধ্যেই ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মা এবং উৎসবের আয়োজক শ্যামকানু মহন্তের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ এনেছে, যাঁদের বুধবার দিল্লি থেকে ধরা হয়েছিল।  

7/8

জ়ুবিনের মৃত্যু রহস্য

জুবিনের স্ত্রী গরিমা সাইকিয়া গর্গ দাবি করেছেন যে জুবিনকে ঘুমতে দেওয়া হয়নি। তাঁকে জোর করেই ইয়ট পার্টিতে নিয়ে যাওয়া হয়।   

8/8

জ়ুবিনের মৃত্যু রহস্য

গরিমার দাবি, জুবিন সকালে ঘুমান ও রাতে কাজ করেন। তাই তাঁকে ফোন করেননি। তিনি আরও দাবি করেন যে পার্টিতে যে জামা পরেছিলেন সেই জামাতেই ইয়ট পার্টিতে গেছেন, হয়তো তিনি ঘুমাননি। জুবিনের মৃত্যুতে রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন গরিমাও। 

