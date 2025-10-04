Zubeen Garg Death Case: 'জলে ডোবেনি, বিষ খাইয়ে খুন করেছে ম্যানেজার', বিস্ফোরক দাবি জু়বিনের ব্য়ান্ডের সদস্য...

Zubeen Garg Death Case: 'জলে ডোবেনি, বিষ খাইয়ে খুন করেছে ম্যানেজার', বিস্ফোরক দাবি জু়বিনের ব্য়ান্ডের সদস্য...
Zubeen Garg Death: ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে প্রয়াত হয়েছেন জনপ্রিয় অহমিয়া গায়ক-নায়ক জুবিন গর্গ। যদিও প্রাথমিকভাবে এটি স্কুবা ডাইভিং দুর্ঘটনা বলে জানানো হয়েছিল, তাঁর স্ত্রী স্পষ্ট করেছেন যে সাঁতার কাটার সময় তাঁর মৃগীর অ্যাটাক হয়। জুবিনের ব্যান্ডের সদস্য শেখর জ্যোতি গোস্বামীর দাবি এটি একটি ষড়যন্ত্র, যেখানে তিনি ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মা এবং শ্যামকানু মহন্তকে জুবিনকে বিষপ্রয়োগ করার এবং মুখ থেকে ফেনা বের হওয়া সহ গুরুতর লক্ষণগুলিকে উপেক্ষা করে তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত করে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এখনও জ়ুবিনের মৃত্যুশোকে কাতর গোটা অসম। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শুক্রবার জানিয়েছেন যে, জুবিন গর্গের মৃত্যু তদন্তের জন্য একটি বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠনের জন্য অসম সরকারের অনুরোধে গুয়াহাটি হাইকোর্ট সম্মতি দিয়েছে। এরই মাঝে বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি প্রত্য়ক্ষদর্শীর।
শেখর প্রকাশ করেন যে জুবিন একজন 'দক্ষ সাঁতারু' ছিলেন এবং স্বাভাবিকভাবে ডুবে যেতে পারেন না, এমনকী তিনিই নাকি শেখরজ্যোতি ও সিদ্ধার্থকে সাঁতার শিখিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে গায়কের মৃত্যু কোনো দুর্ঘটনা ছিল না। এছাড়াও, তিনি বলেন যে সিদ্ধার্থ তাঁকে ইয়টের ঘটনার কোনো ভিডিও ফুটেজ কারো সাথে শেয়ার করতে বারণ করেছিলেন।
শুক্রবার জানা যায়, একটি বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন করা হয়েছে। গুয়াহাটি হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমিত্ৰ শইকিয়া এই বিচার বিভাগীয় কমিশনের নেতৃত্ব দেবেন। মুখ্যমন্ত্রী জনসাধারণকে অনুরোধ করেছেন যে, সাংস্কৃতিক আইকন জুবিন গর্গের মৃত্যু নিয়ে তাঁদের বা তাঁর পরিবারের যদি কোনো দিক অস্বাভাবিক মনে হয়, তবে তাঁরা যেন কমিশনের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের মতামত জানান।
জুবিন গর্গের স্ত্রী গরিমা শইকিয়া গর্গ শুক্রবার ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (CID) কর্তৃক পরিচালিত একটি প্রথম তথ্য প্রতিবেদনের (FIR) বিষয়ে মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তাঁর জবানবন্দি রেকর্ড করেছেন। এদিনই রাজ্য সরকার সিঙ্গাপুর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জুবিন গর্গের মৃত্যুর প্রথম ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেয়েছে। তিনি আরও জানান যে এই রিপোর্টটি গরিমার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজ থেকে আসা দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের রিপোর্টও শীঘ্রই হস্তান্তর করা হবে।
এই মামলায় চারজন গ্রেফতার হওয়ার পর রাজ্য সরকার প্রথমবারের মতো প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছে যে, জুবিন গর্গের সঙ্গে সিঙ্গাপুরে একই ইয়টে থাকা প্রবাসী ভারতীয়দের (NRIs) তদন্তে যুক্ত করার জন্য তারা অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এসআইটি সূত্র জানিয়েছে যে, আজ থেকে এসআইটি জুবিন গর্গের ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মা**, শেখরজ্যোতি গোস্বামী এবং অমৃতপ্রভা মহন্তের দেওয়া বিবৃতির মধ্যে পারস্পরিক যাচাইকরণ শুরু করেছে।
