English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Zubeen Garg's Death Controversy: 'আমি একা...৫টা বাড়ি আছে আমার তবে ঘর নেই! ওরা আমাকে মেশিন বানিয়ে ফেলেছে...'

Zubeen Garg Last Interview: ভাইরাল জ়ুবিনের শেষ সাক্ষাত্‍কার। সেখানে জুবিনের চোখে মুখে ফুটে ওঠে ক্লান্তির ছাপ। জুবিন বলেন, 'মানুষ তাঁকে মেশিন বানিয়ে ফেলেছে। আমি এরকম ছিলাম না। এই কারণে আমি রেগে যাই। আমি দেখতে চাই, আমি বুড়ো হলে এদের মধ্যে কতজন মানুষ আমাকে দেখতে আসে'। জুবিনের এই বক্তব্যে জড়িয়ে রয়েছে রহস্য। কারা তাঁকে মেশিন বানিয়ে তুলেছিল? কাদের কথা বলছেন তিনি? সাক্ষাত্‍কারের এক পর্যায়ে জুবিন বলেন, 'আমি আগামী জন্মেও জুবিনই হতে চাই। কিংবা তার চেয়ে বড় কেউ।'

| Sep 27, 2025, 02:19 PM IST
1/15

জুবিনের শেষ সাক্ষাত্‍কার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'লতা মঙ্গেশকর, রাজেশ খান্না মরে যেতে শুধু একটা খবর হল কিন্তু আমি মারা গেলে ৭দিন অসম স্তব্ধ হয়ে যাবে। আমি রাজা, অসম আমার রাজ্য। রাজার কখনও রাজ্য ছেড়ে যাওয়া উচিত নয়', মৃত্যুর সাতদিন পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল জুবিন গার্গের শেষ সাক্ষাত্‍কার।     

2/15

জুবিনের শেষ সাক্ষাত্‍কার

অসম এখনও তাঁদের কিংবদন্তি জুবিন গার্গের অকাল প্রয়াণে শোকাহত। এরই মাঝে ইউটিউবে ভাইরাল সাহিত্যিক রীতা চৌধুরীকে দেওয়া তাঁর শেষ সাক্ষাৎকার।   

3/15

জুবিনের শেষ সাক্ষাত্‍কার

সেই সাক্ষাত্‍কারে জুবিন জীবন, ব্যক্তিগত দায়িত্ব, সৃজনশীলতা এবং সমুদ্রের গভীর তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। এই ভাবনাগুলো শিল্পীটির দার্শনিক মননের পরিচয় দেয়, যা তাঁর আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে যাবে।  

4/15

জুবিনের শেষ সাক্ষাত্‍কার

সাক্ষাৎকার জুড়ে জুবিন গার্গ তাঁর জীবন ও দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করার জন্য জাহাজ, বাতিঘর এবং সমুদ্রে পথ চলার মতো রূপক ব্যবহার করেছেন। তিনি জীবনকে একটি জাহাজ চালানোর সাথে তুলনা করে জোর দিয়েছিলেন যে প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটি "মানচিত্র" থাকা প্রয়োজন।   

5/15

জুবিনের শেষ সাক্ষাত্‍কার

জুবিন বলেন, যদিও অন্যরা পথ দেখাতে পারে, তবে একজন ব্যক্তিকে শেষ পর্যন্ত নিজের যাত্রার দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হয়।  

6/15

জুবিনের শেষ সাক্ষাত্‍কার

তিনি মানুষের আবেগ, বুদ্ধি এবং আত্মনির্ভরশীলতা নিয়ে কথা বলেছেন, যেখানে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলার সময় হৃদয় ও মস্তিষ্কের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার গুরুত্ব তুলে ধরেন। জুবিনের মতে, প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত অনুসন্ধান করা, পরীক্ষা করা এবং সৃষ্টি করা, কিন্তু একই সাথে নিজের পথের জন্য দায়ী থাকাও জরুরি।  

7/15

জুবিনের শেষ সাক্ষাত্‍কার

জুবিন সৃজনশীলতার প্রকৃতি এবং শিল্পীর যাত্রাপথ নিয়েও গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। তিনি জীবনকে সম্পূর্ণরূপে অন্বেষণ করা, নিজের কাজের দায় নেওয়া এবং ব্যক্তিগত মূল্যবোধের প্রতি সত্‍ থাকার গুরুত্ব বর্ণনা করেন। জুবিন বাহ্যিক স্বীকৃতির খোঁজে না থেকে নিজের শিল্পকর্ম — তা সঙ্গীত, সিনেমা বা অন্য কোনো অভিব্যক্তিই হোক না কেন— তার উপর মনোযোগ দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন।  

8/15

জুবিনের শেষ সাক্ষাত্‍কার

তাঁর সমুদ্র নিয়ে আলোচনা ছিল অন্বেষণ এবং স্বাধীনতার একটি রূপক। তিনি বলেন, নিজেকে এবং নিজের পথকে জানা অনেকটা সমুদ্রে পথ চলার মতো: এর জন্য ধৈর্য, সচেতনতা এবং অনিশ্চয়তার মধ্যেও এগিয়ে যাওয়ার সাহস প্রয়োজন।   

9/15

জুবিনের শেষ সাক্ষাত্‍কার

তিনি বলেন, 'আমি সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে খেলতে ভালোবাসি। আমার আগামী ছবি সাগরে শুরু, সাগরেই শেষ। আমি সাগরকে ছুঁতে চাই। সাগরে কিছু নেই। ভেসে থাকলেই হল। আমি সাঁতার কেটে চলেছি। আমি সাঁতার কাটতে ভালোবাসি। আমি দেখি না, কতটা গভীর! আমি ঝাঁপ দিয়ে দিই। আমি একবার শ্রীলঙ্কায় ডুবে যাচ্ছিলাম। ৫ জন আমায় বাঁচিয়েছে। আমার সিনেমাতেও সেই সিন রয়েছে।'  

10/15

জুবিনের শেষ সাক্ষাত্‍কার

জুবিন বলেন, 'আমি একা, সবাই একা, কিন্তু আমি শক্তিশালী। আমার ৫টা বাড়ি আছে, কিন্তু ঘর নেই। আমি স্টুডিয়োতে ঘুমাই। সকাল থেকে রাত অবধি অসংখ্য লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। নানারকম সাহায্য চায়। আমি পাশে দাঁড়াই। যেটা একজন রাজনৈতিক নেতার করার কথা, সেটা আমি করি। কিন্তু আমি অরাজনৈতিক মানুষ। '  

11/15

জুবিনের শেষ সাক্ষাত্‍কার

এরই মাঝে জুবিনের চোখে মুখে ফুটে ওঠে ক্লান্তির ছাপ। জুবিন বলেন, 'মানুষ তাঁকে মেশিন বানিয়ে ফেলেছে। আমি এরকম ছিলাম না। এই কারণে আমি রেগে যাই। আমি দেখতে চাই, আমি বুড়ো হলে এদের মধ্যে কতজন মানুষ আমাকে দেখতে আসে'। জুবিনের এই বক্তব্যে জড়িয়ে রয়েছে রহস্য। কারা তাঁকে মেশিন বানিয়ে তুলেছিল? কাদের কথা বলছেন তিনি? সাক্ষাত্‍কারের এক পর্যায়ে জুবিন বলেন, 'আমি আগামী জন্মেও জুবিনই হতে চাই। কিংবা তার চেয়ে বড় কেউ।'  

12/15

জুবিনের শেষ সাক্ষাত্‍কার

মুম্বইয়ে কাটানো বছরগুলোর স্মৃতি টেনে পডকাস্টে জুবিন বলেন, ‘আমি ১২ বছর মুম্বাইয়ে ছিলাম, শহুরে জীবন আমাকে বিরক্ত করে তুলেছিল। অনেকে জিজ্ঞাসা করে, কেন মুম্বইয়ে থাকি না? আমি বলেছি, রাজা কখনো নিজের রাজ্য ছেড়ে যায় না। ওখানে কোনো রাজা নেই। লতা মঙ্গেশকর মারা গেলেন, কিছু হলো? না। রাজেশ খান্না মারা গেলেন, শুধু খবর হলো রাজেশ খান্না মারা গেছেন। কিন্তু আমি যদি অসমে মারা যাই, অসম সাত দিন থমকে যাবে।’   

13/15

জুবিনের শেষ সাক্ষাত্‍কার

সিঙ্গাপুরে নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যালের সময় অপ্রত্যাশিতভাবে ৫২ বছর বয়সে প্রয়াত হন জুবিন গার্গ। তিনি অহমিয়া সঙ্গীত এবং সিনেমার কিংবদন্তি। তাঁর মৃত্য়ুতে দায়ের হয়েছে ৫৫ এফআইআর, কাঠগড়ায় ৪ ব্যক্তি। দুবার ময়নাতদন্ত হয়েছে জুবিনের মরদেহের। ইতোমধ্যেই অসম সরকার SIT গঠন করেছে। আটক করা হয়েছে শেখর জ্যোতি গোস্বামী নামে তাঁরই ব্যান্ডের এক সদস্যকে। অভিযান চালানো হয়েছে তাঁর ম্যানেজারের বাড়িও।   

14/15

জুবিনের শেষ সাক্ষাত্‍কার

তাঁর শেষ সিনেমা 'রৈ রৈ বিনালয়' মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে ২০২৫ সালের ৩১ অক্টোবর—এই তারিখটি তিনি নিজেই নির্বাচন করেছিলেন। এএনআই (ANI) জানিয়েছে যে তাঁর স্ত্রী গরিমা সাইকিয়ার মতে, এই প্রকল্পটি জুবিনের হৃদয়ের খুব কাছের ছিল। সিনেমার বেশিরভাগ পোস্ট-প্রোডাকশনের কাজ শেষ হলেও, এই মিউজিক্যাল লাভ স্টোরিতে একজন অন্ধ শিল্পীর চরিত্রে অভিনয় করা জুবিনের ভয়েস ডাবিংয়ের কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।  

15/15

জুবিনের শেষ সাক্ষাত্‍কার

সিঙ্গাপুরে তাঁর অকাল মৃত্যুর পর, জুবিনের মরদেহ বিমানে অসমে ফিরিয়ে আনা হয়। গুয়াহাটির ভোগেশ্বর বড়ুয়া স্পোর্টস কমপ্লেক্সে কয়েক লক্ষ মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা জানান এবং পরে তাঁর নিজ গ্রাম কামারকুচিতে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। বুধবার তাঁর অস্থি নাগাঁওয়ের নেহেরুবা্লিতে নিয়ে আসা হয় এবং সেখানে এক বিশাল শ্রদ্ধার্ঘ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ব্রহ্মপুত্র ও কলং নদীতে তাঁর অস্থি বিসর্জন করা হয়।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Who Is Petal Gehlot: সর্বসমক্ষে শাহবাজ শরিফ-সহ গোটা পাকিস্তানকে ছিঁড়ে খাওয়া কে এই ভারতীয় বীরাঙ্গনা?

পরবর্তী অ্যালবাম

Who Is Petal Gehlot: সর্বসমক্ষে শাহবাজ শরিফ-সহ গোটা পাকিস্তানকে ছিঁড়ে খাওয়া কে এই ভারতীয় বীরাঙ্গনা?

Who Is Petal Gehlot: সর্বসমক্ষে শাহবাজ শরিফ-সহ গোটা পাকিস্তানকে ছিঁড়ে খাওয়া কে এই ভারতীয় বীরাঙ্গনা?

Who Is Petal Gehlot: সর্বসমক্ষে শাহবাজ শরিফ-সহ গোটা পাকিস্তানকে ছিঁড়ে খাওয়া কে এই ভারতীয় বীরাঙ্গনা? 7
Zubeen Garg Death Controversy: &#039;জুবিনদার সঙ্গে বেইমানি করিনি! টাকা যা আছে পরিবারই পাবে&#039;, পুলিসি চাপে খোলা চিঠি গায়কের ম্যানেজারের

Zubeen Garg Death Controversy: 'জুবিনদার সঙ্গে বেইমানি করিনি! টাকা যা আছে পরিবারই পাবে', পুলিসি চাপে খোলা চিঠি গায়কের ম্যানেজারের

Zubeen Garg Death Controversy: 'জুবিনদার সঙ্গে বেইমানি করিনি! টাকা যা আছে পরিবারই পাবে', পুলিসি চাপে খোলা চিঠি গায়কের ম্যানেজারের 9
Gold Recover: স্কুটির ডিকি খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ! কোটি কোটি টাকার সোনার বিস্কুট, স্বরূপনগরে সেনসেশন...

Gold Recover: স্কুটির ডিকি খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ! কোটি কোটি টাকার সোনার বিস্কুট, স্বরূপনগরে সেনসেশন...

Gold Recover: স্কুটির ডিকি খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ! কোটি কোটি টাকার সোনার বিস্কুট, স্বরূপনগরে সেনসেশন... 6
Ajker Rashifal | Horoscope Today: স্বাস্থ্য সমস্যা হালকাভাবে নেবেন না মেষ, স্বার্থপর হলেই বিপদে পড়বেন সিংহ...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: স্বাস্থ্য সমস্যা হালকাভাবে নেবেন না মেষ, স্বার্থপর হলেই বিপদে পড়বেন সিংহ...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: স্বাস্থ্য সমস্যা হালকাভাবে নেবেন না মেষ, স্বার্থপর হলেই বিপদে পড়বেন সিংহ... 12