Zubeen Garg Death Mystery Massive Update: শেষে কি না সেই ম্যানেজার, চরম আস্থাভাজন সিদ্ধার্থই করলেন এটা? জুবিনের রহস্যমৃত্যুর চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে
Zubeen Garg Death Mystery Update: গতবছর ১৯ সেপ্টেম্বর ৫২ বছর বয়সে সিঙ্গাপুরে প্রয়াত হয়েছিলেন জুবিন গর্গ। এই প্রতিবেদন লেখা হচ্ছে ৩০ এপ্রিল ২০২৬ সালে। অঙ্ক বলছে মাঝখানে চলে গিয়েছে ২২৪ দিন।
1/8
ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট
ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট ট্রায়াল চলছে জুবিনের মৃত্যুর মামলা। গায়কের হত্যাকাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত তাঁর ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মা। তাঁর একটি ফার্ম রয়েছে। যা অবিলম্বে বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। পুলিসের অভিযোগের ভিত্তিতেই আদালত এই নির্দেশ দিয়েছে যে। ফার্মে ওই ম্যানেজারের বিনিয়োগ করা টাকা মূলত জুবিনের থেকেই আত্মসাৎ করেছে চরম আস্থাভাজন সিদ্ধার্থ!
2/8
ছ'টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ
photos
TRENDING NOW
3/8
ব্যাংক আমানত আত্মসাৎ
4/8
আদালত বলছে
'সিদ্ধার্থ নিজের, ভাই, মা এবং মিউজিক ম্যানেজমেন্ট সংস্থার আয়ের উৎস সংক্রান্ত একটিও কাগজ জমা দিতে পারেননি। আয়কর রিটার্ন ফাইলেরও প্রমাণ দিতে পারেননি। বিপুল অর্থের বৈধতা প্রমাণ করতে পারেননি। নিজের দাবি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।' আদালত ৪৯ পাতার আদেশে বলেছে, মহাবীর অ্যাকোয়াতে ১.১০ কোটি টাকার বিশাল বিনিয়োগ তাঁর জ্ঞাত আয়ের উৎস থেকেই করা হয়েছে।
5/8
নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ফেস্টিভালে
জুবিনের নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ফেস্টিভালে গান গাওয়ার কথা ছিল। প্রাথমিক ভাবে গায়কের মৃত্যুর কারণ হিসেবে স্কুবা ডাইভিং দুর্ঘটনাকে উল্লেখ করা হয়েছিল। পরে নিশ্চিত করা হয় যে, সাঁতার কাটতে গিয়ে ডুবেই মৃত্যু হয়েছে ভারতীয় গায়ক-গীতিকারের। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাও দাবি করেছিলেন যে, গায়ককে খুন করা হয়েছে।
6/8
অসম পুলিসের সিআইডি
7/8
ডিএসপি সন্দীপন গর্গ
সিদ্ধার্থ ছাড়াও নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যালের আয়োজক শ্যামকানু মহন্ত এবং জুবিনের ব্যান্ডের দুই সদস্য শেখর জ্যোতি গোস্বামী ও অমৃত প্রভা মহন্ত, জুবিনের হত্যা কাণ্ডে অভিযুক্ত হয়েছেন। অসম পুলিসের সাময়িক ভাবে বরখাস্ত হওয়া ডিএসপি সন্দীপন গর্গের বিরুদ্ধে খুন নয়, তবে মৃত্যুর জন্য দায়ী অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে।
8/8
নন্দেশ্বর বোরা এবং প্রবীণ বৈশ্যে
জুবিনের দুই ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষী নন্দেশ্বর বোরা এবং প্রবীণ বৈশ্যের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এবং অর্পিত অর্থ বা সম্পত্তি আত্মসাৎ করে বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়েছে। গত ১৪ জানুয়ারি সিঙ্গাপুর পুলিস আদালতে জুবিনের মৃত্যু সংক্রান্ত হাড়হিম তথ্য দিয়েছিল। পুলিস জানিয়েছিল যে, ডুবে যাওয়ার সময়ে জুবিন মদ খেয়ে পুরো চুর ছিলেন!
photos